Add Zee Business As A Preferred Source
App

15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में क्या है अंतर? यहां समझे ABCD

15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराने की प्रक्रिया, स्थान और नेतृत्व में क्या अंतर है? जानिए Flag Hoisting और Flag Unfurling का मतलब और दोनों राष्ट्रीय पर्वों का ऐतिहासिक महत्व.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 15, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:47 AM IST
15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में क्या है अंतर? यहां समझे ABCD

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
₹55 से लेकर ₹18000 तक... आजादी के बाद कैसे बदला सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का गणित
2
3
4
5