15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में क्या है अंतर? यहां समझे ABCD

भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों राष्ट्रीय पर्व हैं, लेकिन इन दोनों दिनों तिरंगा फहराने की प्रक्रिया और उसका प्रतीकात्मक अर्थ अलग है. 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. इसी वजह से दोनों अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ होने वाली रस्म भी अलग होती है.
15 अगस्त को ध्वजारोहण (Flag Hoisting) किया जाता है. इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को पहले रस्सी के जरिए नीचे की स्थिति में रखा जाता है. प्रधानमंत्री रस्सी खींचकर तिरंगे को ऊपर ले जाते हैं और फिर उसे फहराया जाता है. यह प्रक्रिया स्वतंत्रता प्राप्ति के ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक मानी जाती है, जब भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की थी.
26 जनवरी को तकनीकी रूप से Flag Unfurling यानी ध्वज फहराने/अनावरण की प्रक्रिया होती है. इस दिन तिरंगा पहले से ही ध्वजदंड के शीर्ष पर बंधा रहता है. राष्ट्रपति रस्सी खींचकर या उसे खोलकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं. इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि भारत पहले से ही एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है.
15 अगस्त को प्रधानमंत्री नई दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. इसके पीछे स्वतंत्रता के समय की संवैधानिक व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व का इतिहास जुड़ा है. 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और उस समय देश में राष्ट्रपति का पद मौजूद नहीं था. इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह परंपरा आगे बढ़ी.
26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रपति फहराते हैं. गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होता है. राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ भारत एक गणराज्य बना. इसलिए इस दिन राष्ट्रपति की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है.
दोनों समारोहों के पीछे भारत के इतिहास के अलग-अलग पड़ाव जुड़े हैं. 15 अगस्त का ध्वजारोहण विदेशी शासन से स्वतंत्रता मिलने का प्रतीक है, जबकि 26 जनवरी का ध्वज फहराना संविधान और गणराज्य के रूप में भारत की स्थापना का प्रतीक है. यानी एक दिन स्वतंत्रता की उपलब्धि को याद किया जाता है और दूसरे दिन संवैधानिक गणराज्य बनने का गौरव मनाया जाता है.
प्रक्रिया, नेतृत्व और समारोह का स्वरूप अलग होने के बावजूद दोनों अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सर्वोच्च रहता है. भारत का राष्ट्रीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) तिरंगे के प्रदर्शन और सम्मान से जुड़े नियम निर्धारित करती है. इसलिए 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, तिरंगा देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण प्रतीक है.
हालांकि, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नीचे से तिरंगा ऊपर उठाकर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति ऊपर बंधे तिरंगे को खोलकर फहराते हैं. दोनों प्रक्रियाएं देखने में समान लग सकती हैं, लेकिन उनके पीछे भारत के स्वतंत्रता संग्राम और गणराज्य बनने से जुड़ा अलग ऐतिहासिक संदेश है.