/₹15 लाख सालाना से ₹1.3 करोड़ तक का सफर, सिर्फ 8 साल में कैसे बदल गई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी?

एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा रेडिट पर शेयर किया गया बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. स्क्रीनशॉट में एक महीने की सैलरी ₹6,76,340 बैंक खाते में क्रेडिट होती दिखाई दे रही थी. हालांकि लोगों का ध्यान केवल इतनी बड़ी सैलरी पर नहीं गया, बल्कि उस इंजीनियर की आठ साल की करियर जर्नी ने भी चर्चा छेड़ दी. पोस्ट के मुताबिक उसने अपने करियर की शुरुआत ₹15 लाख सालाना पैकेज से की थी और लगातार स्किल्स बढ़ाते हुए आज उसका कुल सालाना पैकेज करीब ₹1.3 करोड़ पहुंच गया है.
इंजीनियर ने बताया कि उसने एक Tier-1 इंजीनियरिंग कॉलेज (IIT) से पढ़ाई की और कैंपस प्लेसमेंट के जरिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल हासिल किया. इसके बाद उसने कुछ समय विदेश में काम किया और फिर 2024 में भारत लौटकर पहले एक FAANG कंपनी और बाद में एक प्रमुख Tier-1 FinTech कंपनी जॉइन की. उसकी भूमिका सामान्य सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से अलग है और वह बेहद जटिल व हाई-परफॉर्मेंस सिस्टम पर काम करता है.
Reddit पोस्ट के अनुसार इंजीनियर की सबसे बड़ी ताकत उसकी तकनीकी विशेषज्ञता है. उसने C++, Data Structures and Algorithms (DSA), Low-Latency Programming, Trading Engines, High-Frequency Systems और Linux Backend Engineering जैसे क्षेत्रों में गहरी पकड़ बनाई. जब छात्रों ने उससे पूछा कि उन्हें किस स्किल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उसका जवाब सिर्फ दो शब्दों में था. "C++, DSA." इससे साफ है कि मजबूत तकनीकी आधार आज भी हाई-पेइंग टेक जॉब्स की सबसे बड़ी जरूरत है.
विशेषज्ञों का मानना है कि सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स की वैल्यू एक जैसी नहीं होती. वेब डेवलपमेंट और सामान्य बैकएंड इंजीनियरिंग के अलावा High-Frequency Trading (HFT), Quantitative Finance, Distributed Systems, Compiler Development, Database Engines, Operating Systems और Embedded Systems जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ इंजीनियरों की संख्या कम होती है. इन सेक्टरों में माइक्रोसेकंड की स्पीड भी करोड़ों रुपये का अंतर पैदा कर सकती है, इसलिए कंपनियां ऐसे इंजीनियरों को बेहद आकर्षक सैलरी ऑफर करती हैं.
हालांकि कई लोगों ने इंजीनियर की सफलता की सराहना की, लेकिन चर्चा जल्द ही इस सवाल पर पहुंच गई कि क्या हर किसी को समान अवसर मिलते हैं. एक यूजर ने लिखा कि ₹15 लाख सालाना से करियर शुरू करना ही अपने आप में बड़ा फायदा है. वहीं दूसरे यूजर ने बताया कि उसने ₹96,000 सालाना से शुरुआत की थी और आठ साल बाद भी उसकी सैलरी ₹20 लाख से कम है. कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि उन्होंने ₹7,000-8,000 मासिक या ₹2,000 की इंटर्नशिप से अपना करियर शुरू किया था. इससे यह स्पष्ट हुआ कि सैलरी केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि कॉलेज, कंपनी, इंडस्ट्री, लोकेशन, अवसर और सही समय पर जॉब बदलने जैसे कई कारकों पर भी निर्भर करती है.
चर्चा के दौरान एक Tier-3 कॉलेज के छात्र ने पूछा कि क्या बिना IIT डिग्री के भी HFT या बड़ी FinTech कंपनियों में नौकरी मिल सकती है. कई अनुभवी प्रोफेशनल्स ने जवाब दिया कि ऑफ-कैंपस हायरिंग के जरिए ऐसे अवसर मिलते हैं, लेकिन इसके लिए असाधारण Problem Solving, Competitive Programming, Advanced C++, Operating Systems, Computer Networks, Linux Internals, System Design और मजबूत पर्सनल प्रोजेक्ट्स होना जरूरी है. उनका कहना था कि कई स्पेशलाइज्ड टेक कंपनियां रिज्यूमे से ज्यादा उम्मीदवार की तकनीकी क्षमता को महत्व देती हैं.
यह वायरल पोस्ट सिर्फ एक बड़ी सैलरी की कहानी नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी देती है. हाई सैलरी पाने का रास्ता केवल किसी बड़े कॉलेज से होकर नहीं गुजरता, बल्कि लगातार सीखने, कठिन तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने और मजबूत प्रोग्रामिंग फाउंडेशन बनाने से भी खुल सकता है. साथ ही, सोशल मीडिया पर दिखने वाले सैलरी स्क्रीनशॉट पूरी कहानी नहीं बताते. हर इंजीनियर की करियर यात्रा अलग होती है और उसकी आय स्किल्स, अवसर, अनुभव और सही फैसलों पर निर्भर करती है. इसलिए छात्रों को दूसरों की सैलरी से तुलना करने के बजाय अपनी तकनीकी क्षमता और सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए.
नोट: यह खबर Reddit पर वायरल हुई एक चर्चा पर आधारित है. इसमें बताए गए वेतन, करियर विवरण और दावे संबंधित यूजर व अन्य प्रतिभागियों के बयानों पर आधारित हैं. इन दावों का स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया गया है. यह लेख केवल शिक्षा और करियर जागरूकता के उद्देश्य के लिए है.