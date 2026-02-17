Advertisement
History of the Day: 18 फरवरी... 6500 पत्रों का क्या है कुंभ मेले से कनेक्शन, एयर मेल सेवा का इतिहास जानते हैं आप?

History of the Day: 18 फरवरी... 6500 पत्रों का क्या है कुंभ मेले से कनेक्शन, एयर मेल सेवा का इतिहास जानते हैं आप?

18 February History of the Day: भारत में पहली हवाई डाक सेवा कब और कहां हुई थी क्या आप जानते हैं? कुंभ मेले और 6500 पत्रों का क्या कनेक्शन, आपको पता है? अगर नहीं, तो आइए 18 फरवरी का इतिहास जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:07 PM IST
18 February History: First Air Mail: इतिहास के पन्नों में एक दिन 18 फरवरी का दर्ज है जब हवाओं में 6500 पत्र सफर कर रहे थे और फिर जाकर अपनी मंजिल तक पहुंचे थे. सिर्फ 13 मिनट में कई हजार पत्रों ने 15 किलोमीटर की यात्रा तय कर ऐतिहासिक उड़ान भरी थी और उसकी आय एजुकेशन के लिए दान की गई. आइए 18 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था जिसे याद करने के साथ-साथ कुंभ मेले का भी जिक्र होता है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (इलाहाबाद) में कौन सी ऐतिहासिक कहानी रच गई, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा

डाक सेवा के बारे में अक्सर सुना होगा. हालांकि, समय के साथ ये सर्विस काफी बदल चुकी है लेकिन क्या जानकारी है कि पहले सिर्फ साइकल पर सवार डाकिया ही संदेश नहीं पहुंचाते थे बल्कि हवाई जहाज के जरिए भी पत्र भेज गए थे. वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 6500 पत्रों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से नैनी तक भेजा गया था.

क्या है कुंभ मेले से 6500 पत्रों का कनेक्शन

18 फरवरी 1911 की वो शाम जब फ्रेंच पायलट हेनरी पिक्वेट ने प्रयागराज से नैनी तक की उड़ान भरी थी. उस दौरान हवाई जहाज से 6500 पत्रों ने उड़ान भरी थे. उस वक्त कुंभ मेले का समय था जब ये सर्विस शुरू हुई थी. इसके साथ ये इतिहास का हिस्सा बना और भारतीय डाक की हिस्ट्री में जगह बना ली.

सिर्फ 13 मिनट में 15 किलोमीटर का ऐतिहासिक सफर

प्रयागराज में उस समय कुंभ मेला चल रहा था और यहां दुनिया की पहली ऑफिशियल एयर डाक सर्विस की शुरुआत हुई थी. कुंभ मेले के समय पायलट हेनरी पिक्वेट ने 6500 पत्रों को प्रयागराज से नैनी तक यानी कुल 15 किलोमीटर का ऐतिहासिक सफर सिर्फ 13 मिनट में तय किया था. प्रयागराज उड़ान भरने वाले विमान ने सफलतापूर्वक नैनी जंक्शन के पास लैंडिंग की. इस उड़ान की संचार में एक वैश्विक क्रांति थी और उसकी आय को एजुकेशन के लिए डोनेट किया जाता था.

भारत का नाम दुनिया के इतिहास में दर्ज

सिर्फ 13 मिनट और 15 किलोमीटर तक की इस छोटी सी उड़ान ने भारत का नाम दुनिया के इतिहास में दर्ज किया. ये उत्तर प्रदेश Exhibition, Allahabad का हिस्सा रहा और इसके मेल बैग पर फर्स्ट एयर मेल लिखा हुआ था. वजन की सीमा होने के वजह से सिर्फ 6500 पत्रों को फर्स्ट मेल बैग में रखा गया था. इस एयर डाक सर्विस से जो भी कमाई हुई थी उसके पैसों को एजुकेशन के लिए दान करने के लिहाज से ऑक्सफोर्ड-कैंब्रिज हॉस्टल को दान में दे दिए गए थे.

दुनिया भर के डाक और विमानन इतिहास में उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की ये उपलब्धि आज भी भारत का गौरवशाली मील का पत्थर मानी जाती है. दुनिया भर इस उड़ान को सिर्फ भारत की पहली एयर मेल के तौर पर नहीं बल्कि डाक पहुंचाने के सबसे तेज और स्पीड साधन के लिए पहचान के रूप में जाना जाता है.

ये भी पढ़ें- Pulwama Attack: पाकिस्तान का धोखा... पुलवामा अटैक के कितने दिन बाद भारत ने लिया बदला?

