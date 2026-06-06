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जिस खामी को बड़े-बड़े एक्सपर्ट नहीं पकड़ पाए, उसे 19 साल के लड़के ने ढूंढ निकाला! कौन हैं निसर्ग अधिकारी?

निसर्ग अधिकारी ने बहुत कम उम्र में ही प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू कर दी थी. हाल ही में उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानते हैं. स्कूली शिक्षा के दौरान ही उन्होंने कई स्टार्टअप्स के साथ काम किया और ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 06, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:20 PM IST
जिस खामी को बड़े-बड़े एक्सपर्ट नहीं पकड़ पाए, उसे 19 साल के लड़के ने ढूंढ निकाला! कौन हैं निसर्ग अधिकारी?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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