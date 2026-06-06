/जिस खामी को बड़े-बड़े एक्सपर्ट नहीं पकड़ पाए, उसे 19 साल के लड़के ने ढूंढ निकाला! कौन हैं निसर्ग अधिकारी?

आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी किसी भी संस्थान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है. कई बार बड़ी-बड़ी कंपनियां और संस्थाएं करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी अपने सिस्टम की कमजोरियों को नहीं पकड़ पातीं. लेकिन एक 19 साल के युवा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है. यह युवा हैं निसर्ग अधिकारी, जिन्होंने सीबीएसई के ऑनलाइन ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में मौजूद कुछ गंभीर सुरक्षा कमियों की ओर ध्यान दिलाया. उनकी खोज के बाद न सिर्फ सीबीएसई हरकत में आया, बल्कि IIT एक्सपर्ट्स की टीम भी उनकी सोच और तकनीकी समझ की कायल हो गई. अब बोर्ड ने उन्हें दिल्ली बुलाकर सिस्टम को और सुरक्षित बनाने में मदद मांगी है.
सीबीएसई ने हाल ही में 19 वर्षीय एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी को IIT विशेषज्ञों की टीम के साथ चर्चा के लिए बुलाया. निसर्ग ने पिछले महीने दावा किया था कि उन्होंने सीबीएसई के OSM पोर्टल में कुछ ऐसी तकनीकी कमजोरियां देखी हैं, जिनसे संवेदनशील डेटा तक पहुंच संभव हो सकती थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि वे लॉगिन और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के कुछ हिस्सों को बायपास करने में सफल रहे. इतना ही नहीं, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें पोर्टल की संभावित कमियों का प्रदर्शन किया गया था. शुरुआती दौर में सीबीएसई ने इन दावों से इनकार किया था.
मामला सामने आने के बाद सीबीएसई ने इन खामियों की जांच शुरू की. बाद में बोर्ड ने स्वीकार किया कि सर्विस प्रोवाइडर के OSM पोर्टल में बताई गई कमजोरियों पर नजर रखी जा रही है. IIT और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को भी इस काम में लगाया गया. टीम के एक सदस्य के अनुसार, निसर्ग की तकनीकी समझ और समस्याओं को देखने का तरीका काफी अलग है. विशेषज्ञ यह जानना चाहते थे कि इतनी कम उम्र में उन्होंने सिस्टम की उन कमजोरियों को कैसे पहचान लिया, जिन्हें अनुभवी लोग भी नहीं पकड़ पाए थे. इसी वजह से उन्हें सिस्टम सुधार प्रक्रिया में शामिल किया गया.
निसर्ग अधिकारी ने बहुत कम उम्र में ही प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू कर दी थी. हाल ही में उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानते हैं. स्कूली शिक्षा के दौरान ही उन्होंने कई स्टार्टअप्स के साथ काम किया और ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया. निसर्ग का कहना है कि उन्होंने फाउंडिंग इंजीनियर के रूप में भी काम किया है और कई तकनीकी कंपनियों के साथ जुड़े रहे हैं. OSM विवाद के बाद उन्होंने सार्वजनिक दस्तावेजों और पोर्टल के कोड का अध्ययन कर इसकी जांच की थी. आज उनकी उपलब्धि यह दिखाती है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती.