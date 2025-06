NCC कैडेट्स ने किया माउंट एवरेस्ट फतह, 19 वर्ष की उम्र में की सफलतापूर्वक चढ़ाई

NCC cadets climb Mount Everest: नेशनल कैडेट कोर (NCC) की एक युवा पर्वतारोही टीम ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी 'माउंट एवरेस्ट'(Mount Everest) पर सफल चढ़ाई की है. गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली नेशनल कैडेट कोर की इस टीम को सम्मानित किया, जिसकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की है.

Had a wonderful interaction with the National Cadet Corps (NCC) Mountaineering Expedition Team, comprising five girls and five boys aged an average of 19 years, who successfully scaled the Mount Everest.

Lauded their courage, resilience and composure during the expedition.… pic.twitter.com/mmeHlkyFJV

— Rajnath Singh (rajnathsingh) June 12, 2025