/2.26 करोड़ बच्चों ने छोड़े सरकारी स्कूल... क्या वे निजी स्कूल पहुंचे या पढ़ाई ही छूट गई? स्कूल मर्जर की असली कहानी क्या है?

आज देश में सरकारी स्कूलों की तस्वीर तेजी से बदल रही है. पिछले एक दशक में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 2.26 करोड़ छात्र कम हो गए, जबकि लगभग 94 हजार सरकारी स्कूल बंद या मर्ज हो गए. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बच्चे निजी स्कूलों में पहुंच गए या फिर उनकी पढ़ाई ही छूट गई? मध्य प्रदेश के ताजा आंकड़े इस चिंता को और गहरा करते हैं. यहां 7.37 लाख बच्चे ऐसे मिले जिनका किसी भी स्कूल में रिकॉर्ड नहीं है. वे न सरकारी स्कूल में हैं और न ही निजी स्कूल में.
विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूलों के मर्जर, पलायन, दूरी बढ़ने और कमजोर निगरानी ने गरीब, ग्रामीण, दलित और आदिवासी परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा असर डाला है. ऐसे में शिक्षा का अधिकार कानून और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता पर भी नए सवाल खड़े हो रहे हैं.
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में सामने आया कि राज्य के 7.37 लाख बच्चों का किसी भी स्कूल में कोई रिकॉर्ड नहीं है. ये बच्चे न सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं और न ही निजी स्कूलों में. इनमें बड़ी संख्या आदिवासी बहुल जिलों की है. झाबुआ और शिवपुरी जैसे जिलों में करीब 29 हजार बच्चे 'ड्रॉप बॉक्स' श्रेणी में हैं, यानी ऐसे छात्र जिनके स्कूल छोड़ने का खतरा सबसे ज्यादा है.
राज्य के 55 जिलों में 3,500 से अधिक सरकारी स्कूलों में इस सत्र एक भी नया दाखिला नहीं हुआ, जबकि करीब 6,500 स्कूलों में 10 से भी कम एडमिशन हुए. इसके बाद विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे बच्चों की सूची सार्वजनिक करने, परिवारों से संपर्क करने और राज्य पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए.
मध्य प्रदेश की स्थिति केवल अनमैप्ड बच्चों तक सीमित नहीं है. पूरे राज्य में 11.38 लाख बच्चे 'ड्रॉप बॉक्स' श्रेणी में हैं. इसके अलावा 1.23 लाख बच्चे पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं, जबकि 1.55 लाख बच्चों की पढ़ाई परिवारों के पलायन या विस्थापन के कारण प्रभावित हुई. सरकार ने इन समस्याओं को रोकने के लिए 'स्कूल चलें हम' और 'होम कॉन्टैक्ट अभियान' जैसी योजनाएं शुरू की थीं.
हालांकि, विभाग की अपनी समीक्षा में सामने आया कि करीब 7.5 लाख बच्चे इन अभियानों की पहुंच से बाहर रह गए. इससे साफ है कि सरकारी योजनाएं सबसे जरूरतमंद बच्चों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सकीं और कई बच्चे शिक्षा व्यवस्था से धीरे-धीरे बाहर होते चले गए.
यह समस्या केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है. नीति आयोग के विश्लेषण के मुताबिक, पिछले दस वर्षों में देशभर में करीब 94 हजार सरकारी स्कूल बंद या मर्ज किए गए, यानी औसतन हर दिन 25 सरकारी स्कूल खत्म हुए. इसी अवधि में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2.26 करोड़ घट गई. वर्ष 2005 में कुल नामांकन में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 71 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में घटकर 49.24 प्रतिशत रह गई. लोकसभा में पेश UDISE+ आंकड़े भी यही तस्वीर दिखाते हैं. 2014-15 में देश में 11.07 लाख सरकारी स्कूल थे, जो 2023-24 में घटकर 10.17 लाख रह गए. वहीं निजी स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.31 लाख हो गई.
लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, कई बड़े राज्यों में सरकारी स्कूलों की संख्या एक ही साल में तेजी से घटी. मध्य प्रदेश में 2018-19 के 1.22 लाख सरकारी स्कूल घटकर अगले वर्ष 99,411 रह गए, यानी लगभग 22,600 स्कूल कम हो गए. इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में 1.63 लाख से घटकर 1.38 लाख स्कूल रह गए, यानी 25 हजार से ज्यादा स्कूलों की कमी दर्ज हुई. जम्मू-कश्मीर में भी स्कूलों के 'रैशनलाइजेशन' के तहत 4,300 से अधिक स्कूल बंद या मर्ज किए गए. UDISE+ के अनुसार वहां स्कूलों की संख्या 23,167 से घटकर 18,785 रह गई. साथ ही राज्य विधानसभा में करीब 13 हजार शिक्षक पद खाली होने की जानकारी भी सामने आई.
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी स्कूलों के बंद होने का सबसे बड़ा असर गरीब, ग्रामीण, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के बच्चों पर पड़ा है, क्योंकि सरकारी स्कूल इन्हीं समुदायों के लिए सबसे बड़ा सहारा होते हैं. 2019 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के विश्लेषण में भी पाया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम परिवारों के लिए मुफ्त शिक्षा तक पहुंच पहले की तुलना में अधिक कठिन हुई है.
जम्मू-कश्मीर में कई बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए चार से छह किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, जो शिक्षा के अधिकार कानून में तय पड़ोस के स्कूल की अवधारणा के विपरीत है. दूरी बढ़ने का असर खासकर लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि कई परिवार ऐसे हालात में बेटियों की पढ़ाई छुड़ाने का फैसला कर लेते हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून छह से 14 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, लेकिन स्कूल बंद होने और मर्जर जैसी स्थितियों में इसकी भावना कमजोर पड़ती दिख रही है. कई जगह एक ही शिक्षक पांच-पांच कक्षाओं को पढ़ा रहा है, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित होती है. समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने 1882 में भी चेताया था कि प्राथमिक शिक्षा को बाजार या निजी संस्थानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता.
अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने केरल की सफलता का श्रेय सरकार और समाज की साझा भागीदारी को दिया है. वहीं शिक्षा विशेषज्ञ अनिल सद्गोपाल का कहना है कि भारत में सार्वभौमिक और समान शिक्षा का सपना आज भी अधूरा है. ऐसे में सवाल यही है कि क्या केवल राज्यों को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त है, या फिर केंद्र सरकार को भी सरकारी स्कूलों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी?