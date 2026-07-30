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2.26 करोड़ बच्चों ने छोड़े सरकारी स्कूल... क्या वे निजी स्कूल पहुंचे या पढ़ाई ही छूट गई? स्कूल मर्जर की असली कहानी क्या है?

देश में पिछले 10 वर्षों में 94 हजार सरकारी स्कूल बंद या मर्ज हो गए और 2.26 करोड़ छात्रों का सरकारी स्कूलों से नामांकन घट गया. मध्य प्रदेश में 7.37 लाख बच्चे स्कूल रिकॉर्ड से गायब मिले. जानिए सरकारी स्कूलों की घटती संख्या, RTE और शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 30, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:20 PM IST
2.26 करोड़ बच्चों ने छोड़े सरकारी स्कूल... क्या वे निजी स्कूल पहुंचे या पढ़ाई ही छूट गई? स्कूल मर्जर की असली कहानी क्या है?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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