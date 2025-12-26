भारत के 20 बच्चों को मिला पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार… कौन पा सकता है ये सम्मान और कितनी मिलती है राशि?

Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2025: हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है जो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों को समर्पित है. इस दिन उनके साहिबजादों के शहादत के सम्मान में खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इस दौरान भारत के होनहार बच्चों को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाता है. हर साल की तरह इस साल भी देश के होनहारों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 होनहारों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है. अलग-अलग क्षेत्र के लिए 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. आइए जानते हैं किसे पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल सकता है और इस अवार्ड के साथ कितनी राशि दी जाती है?

देश के 20 बच्चों को मिला पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के मौके पर देश के अलग-अलग क्षेत्र से 20 बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है. 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन 20 बच्चों का चयन किया गया है और उन्हें पुरस्कार दिया गया है. 20 बच्चों की लिस्ट में सबसे छोटी विजेता वाका लक्ष्मी प्राज्ञिका है जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल है. इसमें 14 साल का क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल है जिसे पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है.

पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है?

साल 1996 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी. साल 2022 से हर साल वीर बाल दिवस के मौके पर 26 दिसंबर को ये पुरस्कार अलग-अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को दिया जाता है. पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करने वाले बच्चों को एक लाख रुपये दिए जाते हैं.

पुरस्कार में क्या-क्या मिलता है?

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों को एक लाख रुपये की राशि देने के अलावा एक मेडल और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. साथ ही इन बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल भी किया जाता है.

इन 7 कैटेगरी को मिलता है पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

वीरता कला-संस्कृति पर्यावरण सामाजिक सेवा साइंस और टेक्नोलॉजी खेल शैक्षणिक

किसे मिलता है पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार?

ऊपर बताई गई कैटेगरी में आने वाले 5 साल से 18 साल के उम्र वाले बच्चे जिनके पास भारतीय नागरिकता होती है और देश में रहते हैं. इस पुरस्कार के लिए साल 2018 में बहादुरी के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले बच्चों को शामिल किया गया था.

