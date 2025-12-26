Advertisement
trendingNow13054145
Hindi Newsशिक्षाभारत के 20 बच्चों को मिला पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार… कौन पा सकता है ये सम्मान और कितनी मिलती है राशि?

भारत के 20 बच्चों को मिला पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार… कौन पा सकता है ये सम्मान और कितनी मिलती है राशि?

PM Rashtriya Bal Puraskar 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलग-अलग क्षेत्र से 20 बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है. बच्चों को सम्मान में क्या-क्या दिया जाता है और किन कैटेगरी के बच्चे ये सम्मान हासिल कर सकते हैं? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के 20 बच्चों को मिला पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार… कौन पा सकता है ये सम्मान और कितनी मिलती है राशि?

Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2025: हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है जो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों को समर्पित है. इस दिन उनके साहिबजादों के शहादत के सम्मान में खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इस दौरान भारत के होनहार बच्चों को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाता है. हर साल की तरह इस साल भी देश के होनहारों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 होनहारों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है. अलग-अलग क्षेत्र के लिए 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. आइए जानते हैं किसे पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल सकता है और इस अवार्ड के साथ कितनी राशि दी जाती है?

देश के 20 बच्चों को मिला पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार  

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के मौके पर देश के अलग-अलग क्षेत्र से 20 बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है. 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन 20 बच्चों का चयन किया गया है और उन्हें पुरस्कार दिया गया है. 20 बच्चों की लिस्ट में सबसे छोटी विजेता वाका लक्ष्मी प्राज्ञिका है जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल है. इसमें 14 साल का क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल है जिसे पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है?

साल 1996 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी. साल 2022 से हर साल वीर बाल दिवस के मौके पर 26 दिसंबर को ये पुरस्कार अलग-अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को दिया जाता है. पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करने वाले बच्चों को एक लाख रुपये दिए जाते हैं.

पुरस्कार में क्या-क्या मिलता है?

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों को एक लाख रुपये की राशि देने के अलावा एक मेडल और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. साथ ही इन बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल भी किया जाता है.

इन 7 कैटेगरी को मिलता है पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

  1. वीरता
  2. कला-संस्कृति
  3. पर्यावरण
  4. सामाजिक सेवा
  5. साइंस और टेक्नोलॉजी
  6. खेल
  7. शैक्षणिक

किसे मिलता है पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार?

ऊपर बताई गई कैटेगरी में आने वाले 5 साल से 18 साल के उम्र वाले बच्चे जिनके पास भारतीय नागरिकता होती है और देश में रहते हैं. इस पुरस्कार के लिए साल 2018 में बहादुरी के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले बच्चों को शामिल किया गया था.

ये भी पढ़ें- Veer Bal Diwas 2025: हर साल 26 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है वीर बाल दिवस? ये है जवाब

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

pm rashtriya bal puraskar

Trending news

कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव