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20 साल की उम्र में हार्ट अटैक! समय पर इलाज से बची जान, डॉक्टर बोले- युवाओं के लिए बड़ा अलर्ट

20 साल के युवक को आए गंभीर हार्ट अटैक के बाद फरीदाबाद के एसएसबी हार्ट एंड मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल ने समय रहते एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग कर उसकी जान बचाई. जानिए युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते खतरे, कारण, लक्षण और बचाव के तरीके.

Published: Jul 30, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:32 PM IST
20 साल की उम्र में हार्ट अटैक! समय पर इलाज से बची जान, डॉक्टर बोले- युवाओं के लिए बड़ा अलर्ट

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