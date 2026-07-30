/20 साल की उम्र में हार्ट अटैक! समय पर इलाज से बची जान, डॉक्टर बोले- युवाओं के लिए बड़ा अलर्ट

फरीदाबाद के एसएसबी हार्ट एंड मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने युवाओं में बढ़ते हृदय रोग के खतरे को लेकर चिंता बढ़ा दी है. 20 वर्षीय युवक को देर रात अचानक सीने में तेज दर्द, दिल की धड़कन तेज होने और अत्यधिक पसीना आने की शिकायत हुई. हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में लाया गया. जांच में पता चला कि उसे एक्यूट एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी हार्ट अटैक का गंभीर प्रकार हुआ है. डॉक्टरों ने बिना समय गंवाए इलाज शुरू किया और उसकी जान बचाने में सफलता हासिल की.
आपातकालीन कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि युवक की लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग (LAD) आर्टरी, जिसे आमतौर पर 'विडो मेकर' कहा जाता है, पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी. यह हृदय की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक होती है, जो दिल के बड़े हिस्से तक रक्त पहुंचाती है. ब्लॉकेज के कारण मरीज की हृदय पंप करने की क्षमता घटकर लगभग 40 प्रतिशत रह गई थी, जो हृदय की मांसपेशियों को हुए गंभीर नुकसान का संकेत था.
कैसे बची युवक की जान?
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसएसबी अस्पताल की कार्डियक टीम ने मरीज के अस्पताल पहुंचने के एक घंटे के भीतर प्राथमिक एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी. विशेष कैथेटर तकनीक की मदद से अत्याधुनिक दवा-युक्त स्टेंट लगाया गया, जिससे बंद धमनी दोबारा खुल गई और हृदय में रक्त प्रवाह सामान्य हो गया. समय पर इलाज मिलने के कारण मरीज की हालत तेजी से सुधरी और कुछ दिनों बाद उसे स्वस्थ एवं स्थिर अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
युवाओं में हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहे हैं?
एसएसबी हेल्थकेयर के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. एस. एस. बंसल ने कहा कि 20 साल के युवक में हार्ट अटैक होना पूरे समाज के लिए चेतावनी है. उन्होंने बताया कि आज के समय में हृदय रोग केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गए हैं. धूम्रपान, वेपिंग, तंबाकू का सेवन, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन, मोटापा, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, तनाव, पर्याप्त नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों का अभाव युवाओं में हार्ट अटैक के प्रमुख कारण बन रहे हैं. इसके अलावा पारिवारिक और आनुवंशिक कारण भी जोखिम को बढ़ा सकते हैं.
एलपी(ए) टेस्ट क्यों जरूरी है?
डॉ. बंसल ने लिपोप्रोटीन (ए) [LP(a)] नामक विशेष रक्त जांच के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने बताया कि यह जांच भारत में अभी सामान्य रूप से नहीं कराई जाती, लेकिन कम उम्र में हृदय रोग के छिपे हुए जोखिमों की पहचान करने में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है. जिन लोगों के परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक या हृदय रोग का इतिहास रहा है, उन्हें अपने कार्डियोलॉजिस्ट से इस जांच के बारे में जरूर सलाह लेनी चाहिए. क्योंकि सामान्य कोलेस्ट्रॉल की तरह LP(a) का स्तर मुख्य रूप से आनुवंशिक कारणों से तय होता है और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के बावजूद जोखिम बना रह सकता है.
दिल को कैसे रखें सुरक्षित?
डॉ. बंसल ने कहा कि हार्ट अटैक के दौरान हर मिनट बेहद महत्वपूर्ण होता है. इलाज में थोड़ी भी देरी हृदय को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे हार्ट फेल्योर या मृत्यु तक का खतरा बढ़ सकता है. उन्होंने सलाह दी कि सीने में दर्द, सांस फूलना, अचानक पसीना आना या बेचैनी जैसे लक्षणों को कभी नजरअंदाज न करें. जरूरत पड़ने पर चिकित्सक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसी जांच की सलाह भी दे सकते हैं, जो केवल 15 मिनट में हृदय की धमनियों की विस्तृत तस्वीर देकर ब्लॉकेज का पता लगा सकती है. एसएसबी अस्पताल में 24 घंटे कार्डियक इमरजेंसी, कैथ लैब, एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे किसी भी समय मरीज को तत्काल उपचार मिल सके. यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि कम उम्र हृदय रोग से सुरक्षा की गारंटी नहीं है और समय पर इलाज ही जीवन बचाने का सबसे बड़ा हथियार है.