/20 साल की उम्र में हार्ट अटैक! समय पर इलाज से बची जान, डॉक्टर बोले- युवाओं के लिए बड़ा अलर्ट

डॉ. बंसल ने कहा कि हार्ट अटैक के दौरान हर मिनट बेहद महत्वपूर्ण होता है. इलाज में थोड़ी भी देरी हृदय को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे हार्ट फेल्योर या मृत्यु तक का खतरा बढ़ सकता है. उन्होंने सलाह दी कि सीने में दर्द, सांस फूलना, अचानक पसीना आना या बेचैनी जैसे लक्षणों को कभी नजरअंदाज न करें. जरूरत पड़ने पर चिकित्सक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसी जांच की सलाह भी दे सकते हैं, जो केवल 15 मिनट में हृदय की धमनियों की विस्तृत तस्वीर देकर ब्लॉकेज का पता लगा सकती है. एसएसबी अस्पताल में 24 घंटे कार्डियक इमरजेंसी, कैथ लैब, एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे किसी भी समय मरीज को तत्काल उपचार मिल सके. यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि कम उम्र हृदय रोग से सुरक्षा की गारंटी नहीं है और समय पर इलाज ही जीवन बचाने का सबसे बड़ा हथियार है.