NEET RE-Exam 2026: नीट री-एग्जाम की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) ने अभूतपूर्व अभियान चलाया. 'आसमानी कवच' के तहत चार दिनों में करीब 200 उड़ानों के जरिए देशभर के 18 जोन तक नीट री-एग्जाम के प्रश्नपत्र पहुंचाए गए. इस मिशन की शुरुआत 13 जून से हुई थी, जो 17 जून 2026 तक जारी रहा. 21 जून को होने वाली परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई का ये अभियान पूरा कर लिया गया.