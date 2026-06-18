NEET RE-Exam 2026: नीट री-एग्जाम की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) ने अभूतपूर्व अभियान चलाया. 'आसमानी कवच' के तहत चार दिनों में करीब 200 उड़ानों के जरिए देशभर के 18 जोन तक नीट री-एग्जाम के प्रश्नपत्र पहुंचाए गए. इस मिशन की शुरुआत 13 जून से हुई थी, जो 17 जून 2026 तक जारी रहा. 21 जून को होने वाली परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई का ये अभियान पूरा कर लिया गया.
भारतीय वायु सेना द्वारा नीट री-एग्जाम के प्रश्न पत्रों को सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए ये स्पेशल अभियान चलाया गया. पिछले नीट पेपर लीक मामले के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी जा रही है. IAF के Mi-17 हेलीकॉप्टरों और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए सीलबंद प्रश्न पत्रों को देशभर के विभिन्न हब तक पहुंचाया जा चुका है.
भारतीय वायु सेना के बाद अब इन 18 हब से देश भर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्रों को पहुंचाने के लिए पुलिस बल सेवा में रहेगी. पुलिस अधिकारियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में नीट के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनी रहेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी के अलावा लीक की संभावना को भी कम किया जा सकेगा.
सरकार ने नीट री-एग्जाम के प्रश्न पत्रों की सुरक्षित और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायु सेना को इस अभियान में शामिल किया है. इससे प्रश्न पत्रों के परिवहन के दौरान पेपर लीक के जोखिम को कम करने में भी मदद मिलेगी. दो वितरण केंद्रों से प्रश्न पत्रों को एकत्र कर देशभर के करीब 18 जोन तक पहुंचाने के लिए परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया. हालांकि, सुरक्षा कारणों से अधिकारियों ने अभियान से जुड़े परिचालन संबंधी विवरण सार्वजनिक नहीं किए हैं.
राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) की ओर से दोबारा 21 जून, रविवार को दोपहर 2 बजे से 5.15 बजे तक नीट री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा. इस बार ये नीट यूजी परीक्षा कुल 195 मिनट की होगी. एजेंसी की ओर से स्टूडेंट्स को पिछले एग्जाम की तुलना में 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं. इस परीक्षा में सफल होने वाले स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है.