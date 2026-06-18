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4 दिन में 200 उड़ानें... NEET री-एग्जाम के लिए वायुसेना का 'आसमानी कवच', यूं सेंटर्स तक पहुंचे Question Papers

NEET RE-Exam 2026: नीट पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) ने 200 उड़ानें भरकर देश के 18 जोन तक री-एग्जाम का प्रश्नपत्र पहुंचाया.

Written BySimran Singh
Published: Jun 18, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:37 AM IST
4 दिन में 200 उड़ानें... NEET री-एग्जाम के लिए वायुसेना का 'आसमानी कवच', यूं सेंटर्स तक पहुंचे Question Papers
Image Credit: NEET UG RE-Exam 2026

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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