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तुर्किये के नीचे छिपा है 2,000 साल पुराना रहस्यमयी शहर; आखिर क्यों जमीन के अंदर बसाई गई थी पूरी दुनिया?

तुर्किये के कैपाडोसिया क्षेत्र में स्थित डेरिनकुयू नाम का 2,000 साल पुराना भूमिगत शहर आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में शामिल है. जानिए कैसे इसकी खोज हुई, इसमें क्या-क्या था और आखिर लोग जमीन के नीचे क्यों रहते थे.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 11, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:22 PM IST
तुर्किये के नीचे छिपा है 2,000 साल पुराना रहस्यमयी शहर; आखिर क्यों जमीन के अंदर बसाई गई थी पूरी दुनिया?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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