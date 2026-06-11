/तुर्किये के नीचे छिपा है 2,000 साल पुराना रहस्यमयी शहर; आखिर क्यों जमीन के अंदर बसाई गई थी पूरी दुनिया?

आप अपने घर की मरम्मत कर रहे हों और अचानक दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा मिल जाए. फिर उस कमरे के अंदर एक और कमरा, उसके बाद सुरंग, फिर सीढ़ियां और देखते ही देखते आपके सामने 2,000 साल पुरा एक पूरा शहर खुल जाए. इस पढ़ने में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन तुर्किये में ऐसा सचमुच हुआ था. साल 1963 में एक साधारण घर की मरम्मत के दौरान दुनिया के सबसे रहस्यमयी भूमिगत शहरों में से एक डेरिनकुयू का पता चला. ये ऐसा शहर था जहां कभी 20000 लोग महीनों तक छिपकर रह सकते थे. आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इसकी गुत्थी पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं.
साल 1963 में तुर्किये के कैपाडोसिया क्षेत्र में रहने वाला एक शख्स अपने घर के बेसमेंट की मरम्मत कर रहा था. जब उसने एक दीवार तोड़ी तो उसके पीछे एक गुप्त कमरा दिखाई दिया. उत्सुकता में वह अंदर गया तो उसे एक के बाद एक कई कमरे और सुरंगें मिलीं. धीरे-धीरे पता चला कि यह कोई साधारण तहखाना नहीं, बल्कि धरती के नीचे बसा एक विशाल शहर है. इस खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. पुरातत्वविदों ने जांच शुरू की और पाया कि यह शहर कई स्तरों में फैला हुआ है और हजारों लोगों को आश्रय देने की क्षमता रखता था.
बताया जाता है कि जैसे-जैसे खुदाई आगे बढ़ी, वैसे-वैसे इस शहर का विशाल आकार सामने आने लगा. डेरिनकुयू करीब 18 मंजिल नीचे तक फैला हुआ है और जमीन की सतह से लगभग 200 फीट गहराई तक जाता है. यहां रहने के कमरे, भोजन भंडारण कक्ष, अस्तबल, चर्च, रसोई, कुएं और बड़ी-बड़ी सुरंगें मौजूद हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि यह केवल गुफाओं का समूह नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह कार्यशील शहर था. यहां हजारों लोग लंबे समय तक बिना बाहर निकले रह सकते थे. इसके निर्माण में जिस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ, वह आज भी विशेषज्ञों को चौंका देती है.
डेरिनकुयू की सबसे बड़ी पहेली यही है कि इसे आखिर बनाया किसने था. अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि इसकी शुरुआती खुदाई ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी के आसपास फ्राइजियन सभ्यता ने करवाई थी. बाद में अलग-अलग साम्राज्यों और सभ्यताओं ने इसे और बड़ा बनाया. बीजान्टिन काल तक इसमें लगातार नए हिस्से जोड़े जाते रहे. हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि यह शहर इससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है और इसकी जड़ें नवपाषाण काल तक जाती हैं. हालांकि इस दावे के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इसी वजह से डेरिनकुयू का रहस्य और गहरा हो जाता है.
इतिहासकारों का मानना है कि इस इलाके में लगातार युद्ध, हमले और राजनीतिक उथल-पुथल होती रहती थी. कभी हित्ती साम्राज्य, कभी फारसी, कभी रोमन और फिर अरब आक्रमणों ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया. ऐसे में लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जमीन के नीचे शरण लेने की जरूरत पड़ी. कैपाडोसिया की ज्वालामुखीय चट्टानें इतनी मुलायम थीं कि उन्हें आसानी से काटा जा सकता था, लेकिन वे इतनी मजबूत भी थीं कि बड़े निर्माण को संभाल सकें. यही कारण था कि लोगों ने इस प्राकृतिक विशेषता का फायदा उठाकर पूरा भूमिगत शहर तैयार कर लिया.
डेरिनकुयू के अंदर की सुविधाएं किसी आधुनिक शहर से कम नहीं थीं. यहां विशाल वेंटिलेशन सिस्टम था, जिससे ताजी हवा नीचे तक पहुंचती थी. 50 से अधिक वेंटिलेशन शाफ्ट पूरे शहर में फैले हुए थे. इसके अलावा गहरे कुएं, भोजन भंडारण कक्ष, वाइन बनाने की जगह, रसोई और पशुओं के लिए अस्तबल भी मौजूद थे. सुरक्षा के लिए भारी गोल पत्थर के दरवाजे लगाए गए थे, जिनका वजन लगभग 1,000 पाउंड तक था. हमले की स्थिति में इन दरवाजों को बंद करके पूरे शहर को सुरक्षित किया जा सकता था.
इतनी बड़ी खोज के बावजूद डेरिनकुयू आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है. पुरातत्वविदों के अनुसार अभी तक इस भूमिगत शहर का आधे से भी कम हिस्सा पूरी तरह खोजा गया है. कई सुरंगें और कमरे अभी भी बंद हैं या सुरक्षा कारणों से वहां पहुंचना संभव नहीं है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन बंद हिस्सों में और भी बड़े रहस्य छिपे हो सकते हैं. शायद नए कमरे, प्राचीन वस्तुएं या ऐसे सबूत जो इस शहर के इतिहास को पूरी तरह बदल दें. फिलहाल यह सब केवल अनुमान है.
60 साल से ज्यादा समय पहले हुई इस खोज ने इतिहास की दुनिया में तहलका मचा दिया था. आज भी डेरिनकुयू पर्यटकों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को अपनी ओर आकर्षित करता है. इसके अनछुए हिस्सों को लेकर कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं. कुछ लोग इसे खोई हुई सभ्यता से जोड़ते हैं तो कुछ गुप्त सुरंगों और अज्ञात खजानों की बातें करते हैं. हालांकि इन दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि तुर्किये की जमीन के नीचे छिपा यह रहस्यमयी शहर मानव इतिहास, इंजीनियरिंग और रहस्य का ऐसा संगम है, जिसके सारे राज शायद कभी पूरी तरह सामने न आ सकें.