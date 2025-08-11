Worst Countries in the World: 2025 में रहने के लिए सबसे खराब 5 देश, जहां जिंदगी बन जाती है सबसे बड़ी चुनौती!
Worst Countries in the World: 2025 में रहने के लिए सबसे खराब 5 देश, जहां जिंदगी बन जाती है सबसे बड़ी चुनौती!

Worst Country in The World 2025: 2025 में रहने के लिए ये पांच देश सबसे खराब माने जा रहे हैं, क्योंकि यहां आर्थिक गिरावट, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और विकास की अनदेखी, ये सारी समस्याएं एक साथ मौजूद हैं.

Written By  chetan sharma|Last Updated: Aug 11, 2025, 06:55 AM IST
Worst Countries in the World: 2025 में रहने के लिए सबसे खराब 5 देश, जहां जिंदगी बन जाती है सबसे बड़ी चुनौती!

Worst Countries to Live In: दुनिया में कुछ देशों में रहने की स्थिति इतनी खराब है कि लोग वहां सामान्य और सुरक्षित जीवन नहीं जी पाते. संयुक्त राष्ट्र का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (HDI), ग्लोबल पीस इंडेक्स और इकोनॉमिक मिजरी इंडेक्स जैसे मापदंड यह बताते हैं कि 2025 में कौन से देश रहने के लिए सबसे खराब माने जाएंगे. यह रैंकिंग उन देशों को दिखाती है जहां सरकारी सेवाएं बेहद कमजोर हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, भ्रष्टाचार फैला है और लोग चरम गरीबी में जी रहे हैं.

उदाहरण के लिए, साउथ सूडान की अर्थव्यवस्था (GDP) 4% से ज्यादा गिर रही है, जबकि अर्जेंटीना में महंगाई 200% से भी ऊपर चली गई है, जो एक रिकॉर्ड है. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हमेशा HDI में सबसे नीचे रहती है, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था टूटी हुई है और गृहयुद्ध जारी है. जैसा कि लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था – "जब हर तरफ झूठ फैला हो, तब सच बोलना एक क्रांतिकारी काम है." यह रैंकिंग दुनिया में असमानता की सच्चाई दिखाती है.

2025 में सबसे खराब 5 देश (HDI के अनुसार)

  • 2025 में रहने के लिए सबसे खराब देशों की सूची में सबसे पहले साउथ सूडान है, जो HDI रैंकिंग में सबसे नीचे (<195) है और इसका HDI स्कोर लगभग 0.38 है. यहां गृहयुद्ध, चरम गरीबी और बेहद सीमित सेवाओं के कारण लोगों का जीवन बेहद कठिन है.

  • दूसरे स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, जिसकी रैंक ~191–193 और स्कोर करीब 0.39 है. यह देश लगातार हिंसा, शासन के पतन और खराब स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहा है.

  • तीसरे नंबर पर चाड है, जिसकी रैंक ~190 और स्कोर भी लगभग 0.39 है. यहां आर्थिक अस्थिरता, संघर्ष और बहुत ज्यादा शिशु मृत्यु दर जैसी गंभीर समस्याएं हैं.

  • चौथे स्थान पर नाइजर है, जो ~189 रैंक और 0.40 स्कोर के साथ गंभीर गरीबी, कमजोर स्वास्थ्य ढांचा और दुनिया में सबसे ज्यादा जन्म दर जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है.

  • पांचवें नंबर पर यमन है, जिसकी रैंक ~184 और स्कोर लगभग 0.47 है. यह देश लंबे समय से युद्ध, मानवीय संकट और बुनियादी ढांचे के पतन से प्रभावित है.

इन देशों की स्थिति इतनी खराब क्यों है?
1. आर्थिक संकट
इन देशों में महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी फैली है और GDP गिर रही है. कई जगह अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है या राजनीतिक अस्थिरता के कारण बंधक बन गई है. लोगों के लिए खाना, दवाई और अन्य जरूरी चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है.

2. विकास में पिछड़ापन
यह देश स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम हैं. यहां औसत उम्र कम है, साक्षरता दर नहीं बढ़ रही और पूरी पीढ़ियां गरीबी में फंसी हुई हैं.

3. हिंसा और डर
गृहयुद्ध, आतंकी हमले, जातीय झगड़े और कानून व्यवस्था की कमी के कारण लोग हर समय खतरे में रहते हैं. कई लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर होते हैं और रोज चेकपोस्ट, हथियारबंद लोगों और हमलों का डर झेलते हैं.

4. भ्रष्टाचार और खराब शासन
इन देशों में भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि नेता देश की संपत्ति खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं. सार्वजनिक सेवाओं पर पैसा खर्च नहीं होता, जिससे हालात और खराब होते जाते हैं.

