AI के बढ़ते कदमों से बदलेगा जॉब मार्केट, 2026 में करियर का ‘जीवनदान’ बनेंगी ये स्किल्स

Future Jobs Demand: दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि हर इंसान को खुद को अपडेट रखना पड़ रहा है. जो चीजे कुछ साल पहले नई लगती थीं, आज के समय में रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी हैं.वक्त ऐसा आ गया है कि मोबाइल, इंटरनेट, AI और नए डिजिटल टूल्स के बिना काम चल ही नहीं सकता. वहीं कंपनियों में काम करने के तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है. आज करियर में टिकने और आगे बढ़ने के लिए कई तरह की स्किल्स सीखनी जरूरी हो गई हैं. आने वाले सालों में खासकर उन लोगों को नौकरी ज्यादा मिलेगी जो AI सिस्टम के साथ समझदारी से काम करेंगे. AI, ऑटोमेशन और डेटा की मांग इतनी बढ़ गई है कि कंपनियां अब सिर्फ मेहनत नहीं स्मार्टनेस और नई स्किल्स देखती हैं.

बता दें कि Gen-AI यानी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर क्षेत्र में कदम बढ़ा चुका है. इस वजह से कुछ खास स्किल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. WEF की फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक करीब 38% स्किल्स पूरी तरह बदल जाएंगी और नई स्किल्स सीखना सबके लिए जरूरी हो जाएगा.

एजेंटिक AI और ऑटोमेशन से बदलेगा तरीका

एजेंटिक AI सिर्फ पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता बल्कि खुद कई काम पूरा कर देता है. आने वाले समय में दफ्तरों में फाइलें, ईमेल और डेटा हैंडलिंग जैसे काम मशीनें खुद ही कर दिया करेंगी. इंसानों को सिर्फ कुछ जरूरी और सोच वाले काम करने होंगे बस.

Add Zee News as a Preferred Source

AI से क्रिएटिविटी

कंपनियां अब ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो सिर्फ टास्क पूरा न करें, वह अपने साथ नए आइडिया भी लेकर आएं. AI-पावर्ड क्रिएटिविटी लोगों को नए सोचने में मदद करती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किसी भी मुश्किल को जल्दी समझकर समाधान ढूंढने में अहम भूमिका निभाती है.

डेटा लिटरेसी और डिसीजन इंटेलिजेंस

अब फैसले सिर्फ अंदाज से नहीं बल्कि डेटा के आधार पर किए जाएंगे. डेटा को पढ़ना, समझना और उसका सही अर्थ निकालना बहुत जरूरी स्किल बन चुका है. आने वाले समय में कंपनियों जो भी फैसला लेंगी वो डेटा एनालिसिस पर ही डिपेंडेंट होने वाला है.

साइबर सिक्योरिटी

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल बैंकिंग और लगातार बढ़ती मोबाइल की भूमिका के बीच साइबर खतरे भी बढ़ गए हैं. ऐसे में आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी एक बेहद जरुरी स्किल बन गई है. इससे लोग अपने पासवर्ड, फाइनेंस और डिजिटल पहचान की सुरक्षा कर सकते हैं.

चेंज मैनेजमेंट

किसी भी इंडस्ट्री में अब उन्हीं लोगों का टिक पाना संभव है, जो बदलावों को जल्दी अपनाते हैं. नई टेक्नोलॉजी आने पर उसे सीखना और काम के तरीके बदलना एक अहम स्किल बन गया है. चेंज मैनेजमेंट आने वाले सालों की सबसे जरूरी क्षमता बनने वाली है.

यह भी पढ़ें: रोज 30 मिनट का ये छोटा-सा काम कैसे बनाता है स्टूडेंट को टॉपर? ये 5 चीजें आपको बना सकती हैं नंबर-1