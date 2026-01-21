Advertisement
Hindi Newsशिक्षा21 जनवरी क्यों है खास? एक तारीख में छिपा है तीन राज्यों का इतिहास, UPSC में भी पूछा जाता है सवाल

21 जनवरी क्यों है खास? एक तारीख में छिपा है तीन राज्यों का इतिहास, UPSC में भी पूछा जाता है सवाल

UPSC Polity Facts: 21 जनवरी भारतीय इतिहास की एक बेहद अहम तारीख है. आजादी के करीब 25 साल बाद इसी दिन भारत को तीन नए राज्य मिले थे. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:44 AM IST
21 जनवरी क्यों है खास? एक तारीख में छिपा है तीन राज्यों का इतिहास, UPSC में भी पूछा जाता है सवाल

UPSC Polity Facts: भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी. हालांकि देश का स्वरूप पूरी तरह तय होने में कई साल लग गए. इसी प्रक्रिया में 21 जनवरी 1972 का दिन आया जब पूर्वोत्तर भारत को नई पहचान मिली थी. इस दिन मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को अलग-अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी. तब से हर साल इन तीनों राज्यों में 21 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है. यह तारीख UPSC और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी अहम मानी जाती है. यह दिन न सिर्फ इन राज्यों के लिए खास है, बल्कि देश के प्रशासनिक इतिहास में भी बड़ी घटना माना जाता है.

कैसे बने तीनों राज्य
रिपोर्ट्स बताती हैं कि 21 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्टर्न री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 लागू किया गया. इसी कानून के तहत मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बनाया गया. इससे पहले मेघालय असम का हिस्सा था. जबकि मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चलते थे. इस फैसले के बाद पूर्वोत्तर भारत का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह बदल गया था.

क्या है मणिपुर के राज्य बनने की कहानी
आजादी से पहले मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत था. यहां महाराजा बोधचंद्र सिंह का शासन था. 1947 में उन्होंने भारत सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे. इसके बाद 1948 में मणिपुर में पहला चुनाव हुआ था, जिसके बाद यहां संवैधानिक राजशाही शुरू हुई.

उसके बाद साल 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हो गया. इसके बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया और मणिपुर को पार्ट-सी स्टेट बना दिया गया. 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना. लंबे समय तक संघर्ष और मांगों के बाद आखिरकार 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया.

मेघालय कैसे बना राज्य
मेघालय की कहानी थोड़ी अलग है. यहां के लोग लंबे समय से असम से अलग पहचान और ज्यादा अधिकार की मांग कर रहे थे. इसी मांग के चलते 1969 में असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत मेघालय को असम के अंदर एक स्वायत्त राज्य बनाया गया. इसके बाद 1971 के कानून के जरिए 21 जनवरी 1972 को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया. मेघालय की राजधानी शिलांग है और यहां का मौसम ऊंचाई के हिसाब से बदलता रहता है.

त्रिपुरा की राज्य बनने की यात्रा
त्रिपुरा भी पहले एक रियासत था. साल 1949 में इसका भारत में विलय हो गया.  इसमें रानी कंचन प्रभा की अहम भूमिका रही. विलय के बाद त्रिपुरा को पार्ट-सी स्टेट बनाया गया. 1956 में त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया. इसके बाद लंबे इंतजार के बाद 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया. त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है. इसे गुवाहाटी के बाद पूर्वोत्तर भारत का दूसरा बड़ा शहर माना जाता है.

क्या है 21 जनवरी का महत्व
21 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है यह दिन बताता है कि आजादी के बाद भी भारत का विकास और पुनर्गठन लगातार चलता रहा है. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का राज्य बनना पूर्वोत्तर भारत के लिए नई शुरुआत थी. यही वजह है कि आज भी इस दिन को इन राज्यों में गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाता है.

