/कनाडा के एक कॉलेज ने लगाया लाखों का चूना! 21 साल की छात्रा के साथ 12 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी, जानें फर्जीवाड़े से बचने के तरीके

जानकारी के मुताबिक आस्था सैनी नाम की छात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक स्टडी वीजा और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का विज्ञापन देखा. विज्ञापन में दावा किया गया था कि ये कंसल्टेंसी कनाडा में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों का एडमिशन और स्टूडेंट वीजा बनवाने में मदद करती है. इसके बाद उसे भरोसा दिलाया गया कि कनाडा के एक कॉलेज में उसका दाखिला लगभग तय हो चुका है. अप्रैल से अगस्त 2022 के बीच छात्रा ने अलग-अलग किस्तों में कुल 12.35 लाख रुपये का भुगतान किया. इसमें कुछ रकम बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजी गई, जबकि बाकी नकद जमा कराई गई. कंसल्टेंसी की ओर से उसे ऑफर लेटर और एडमिशन स्वीकार होने के दस्तावेज भी दिए गए.