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कनाडा के एक कॉलेज ने लगाया लाखों का चूना! 21 साल की छात्रा के साथ 12 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी, जानें फर्जीवाड़े से बचने के तरीके

Canada Fake College Scam: कनाडा में एक कॉलेज में एडमिशन के नाम पर 21 साल की छात्रा के साथ लाखों रुपये की ठगी की गई है. 12 लाख से ज्यादा पैसे ठगने के बाद भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, आइए पूरा मामला क्या है? जान लेते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 05, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:15 AM IST
कनाडा के एक कॉलेज ने लगाया लाखों का चूना! 21 साल की छात्रा के साथ 12 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी, जानें फर्जीवाड़े से बचने के तरीके
Image Credit: Canada Fake College scamSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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