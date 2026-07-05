/कनाडा के एक कॉलेज ने लगाया लाखों का चूना! 21 साल की छात्रा के साथ 12 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी, जानें फर्जीवाड़े से बचने के तरीके

Study Abroad Fraud: क्या आपने भी कनाडा में पढ़ाई करने का सपना देखा है? क्या किसी एजेंट या कंसल्टेंसी ने आपको विदेशी कॉलेज में एडमिशन का भरोसा दिया है? अगर हां, तो जरा सावधान हो जाइए. एक छोटी-सी लापरवाही के कारण आपकी सालों की जमा-पूंजी डूब सकती है. हाल ही में एक 21 साल की छात्रा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसने कनाडा के कॉलेज में एडमिशन मिलने की उम्मीद में 12 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए. उसे ऑफर लेटर मिला, एडमिशन कन्फर्म होने की बात कही गई, लेकिन जब उसने खुद कॉलेज से संपर्क किया तो सच्चाई जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.
कॉलेज ने साफ कर दिया कि उसके नाम का कोई एडमिशन रिकॉर्ड ही नहीं है और उसे दिए गए दस्तावेज फर्जी हैं. अब इस मामले में चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं पूरा मामला और ये भी कि विदेश में पढ़ाई के नाम पर होने वाले ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है.
जानकारी के मुताबिक आस्था सैनी नाम की छात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक स्टडी वीजा और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का विज्ञापन देखा. विज्ञापन में दावा किया गया था कि ये कंसल्टेंसी कनाडा में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों का एडमिशन और स्टूडेंट वीजा बनवाने में मदद करती है. इसके बाद उसे भरोसा दिलाया गया कि कनाडा के एक कॉलेज में उसका दाखिला लगभग तय हो चुका है. अप्रैल से अगस्त 2022 के बीच छात्रा ने अलग-अलग किस्तों में कुल 12.35 लाख रुपये का भुगतान किया. इसमें कुछ रकम बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजी गई, जबकि बाकी नकद जमा कराई गई. कंसल्टेंसी की ओर से उसे ऑफर लेटर और एडमिशन स्वीकार होने के दस्तावेज भी दिए गए.
कंसल्टेंसी की ओर से छात्रा को ऑफर लेटर और एडमिशन स्वीकार किए जाने से जुड़े दस्तावेज भी दिए गए. हालांकि, एडमिशन प्रक्रिया में देरी होने पर छात्रा ने सीधे संबंधित कनाडाई संस्थान से संपर्क किया. कॉलेज की ओर से जवाब मिला कि छात्रा के नाम से कोई एडमिशन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और उसके पास मौजूद दस्तावेज संस्थान द्वारा जारी नहीं किए गए थे. इसके बाद छात्रा को एहसास हुआ कि वो धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी है.
जब छात्रा को जानकारी हुई कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने कंसल्टेंसी से अपनी रकम वापस मांगी, लेकिन उसे पूरा पैसा लौटाने से इनकार कर दिया गया. कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला, तो छात्रा ने चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग का रुख किया. जहां सुनवाई के दौरान संबंधित वीजा कंसल्टेंट और पूर्व कर्मचारी आयोग के सामने पेश नहीं हुए. उपलब्ध दस्तावेजों और कनाडाई कॉलेज की ओर से भेजे गए ईमेल के आधार पर आयोग ने माना कि छात्रा को फर्जी एडमिशन दस्तावेज देकर गुमराह किया गया था.
आयोग ने दोनों आरोपियों को आदेश दिया कि वो छात्रा को 12.35 लाख रुपये की पूरी रकम हर भुगतान की तारीख से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाएं. इसके अलावा मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए 20 हजार रुपये का मुआवजा भी देने का निर्देश दिया गया. ये भुगतान 45 दिनों के अंदर करना होगा.
एडमिशन लेने से पहले कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आवेदन स्थिति जरूर जांचें.
किसी भी एजेंट या कंसल्टेंसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा न करें.
ट्यूशन फीस हमेशा कॉलेज के आधिकारिक बैंक खाते या पेमेंट पोर्टल पर ही जमा करें.
ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर मिलने के बाद संबंधित कॉलेज से ईमेल या फोन के जरिए उसकी पुष्टि जरूर करें.
सभी भुगतान की रसीद और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें.