Today History: 22 अगस्त का दिन किन 5 वजहों से खास, क्या जानते हैं आप? जानिए आज का इतिहास

22 August History: आज यानी 22 अगस्त का दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है. जॉर्जियाई कैलेंडर के अनुसार 22 अगस्त साल का 234 वां दिन है. दुनिया भर में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और वर्षगांठों के लिए जाना जाता है. आप आज के दिन का इतिहास जानकर अपना सामान्य ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं. नेटाल इंडियन कांग्रेस (एनआईसी) के गठन से लेकर मद्रास स्थापना दिवस समेत अन्य कारण से ये दिन याद किया जाता है. आइए 5 कारण जानते हैं जिस वजह से 22 अगस्त के दिन को याद किया जाता है?

क्या है 22 अगस्त का इतिहास?

22 अगस्त का दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसके अलावा वर्ल्ड प्लांट मिल्क डे और राष्ट्रीय देवदूत दिवस के लिए भी ये दिन जाना जाता है. इतिहास के पन्नों में 22 अगस्त 1818 को भारत के पहले गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स का निधन हुआ था. आइए इसके अलावा और किन वजहों से दिन जाना जाता है, आइए जानते हैं.

1. नेटाल इंडियन कांग्रेस (एनआईसी) का गठन

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय व्यापारियों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 22 अगस्त को नेटाल इंडियन कांग्रेस (एनआईसी) की स्थापना की थी. 1894 को नेटाल इंडियन कांग्रेस का संगठन शुरू किया गया जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ना था. इस दौरान करीब 300 हिंदू, पारसी, ईसाई और मुस्लिम के साथ नेटाल इंडियन कांग्रेस को बनाया गया और इन सभी धर्म के सदस्य शामिल हुए.

2. मद्रास स्थापना दिवस (Madras Foundation Day)

22 अगस्त को मद्रास की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी. साल 1639 में इसे बनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदा गया था. मद्रास स्थापना दिवस को उत्सव की तरह मनाया जाता है. मद्रास स्थापना उत्सव को 1939 में त्रिशताब्दी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था. 2014 और 2015 के संस्करण में अगस्त से सितंबर तक मद्रास स्थापना उत्सव चला था.

3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त, 2017 को तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया. पांच में से तीन न्यायाधीशों ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक माना था. जबकि दो न्यायाधीशों ने ने तीन तलाक की प्रथा को संवैधानिक घोषित किया था. ज्यादा सहमति के कारण तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक माना गया है.

4. वारेन हेस्टिंग्स की पुण्यतिथि

22 अगस्त, 1818 में वारेन हेस्टिंग्स की पुण्यतिथि होती है. इन्होंने फोर्ट विलियम (बंगाल) प्रेसीडेंसी के पहले गवर्नर, बंगाल की सुप्रीम काउंसिल के प्रमुख और 1772-1785 में बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल के रूप में कार्य किया. वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर-जनरल थे.

5. द स्क्रीम पेंटिंग चोरी हो गई

22 अगस्त का दिन इस वजह से भी जाना जा है जब 1893 में नॉर्वेजियन कलाकार एडवर्ड मंच द्वारा बनाई गई द स्क्रीम पेंटिंग चोरी हो गई थी. सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक द स्क्रीम पेंटिंग 22 अगस्त, 2004 को चोरी हो गई थी. करीब 2 साल के बाद चोरी पेंटिंग को हासिल किया गया था. 31 अगस्त, 2006 को नॉर्वेजियन पुलिस ने पेंटिंग को ढूंढ निकाला.

ये भी पढ़ें- कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 4km चला, फिर दाएं मुड़कर 3km चला, फिर दाएं मुड़कर 4km चला, बताओ वह किस दिशा की ओर है?