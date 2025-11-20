Advertisement
वो 3 देश, जो पढ़ने में बिताते हैं सबसे ज्यादा समय; जानें किताबी कीड़ा कहलाने वाली Countries

Countries that Reads Most: किताब पढ़ना केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता, बल्कि किताब पढ़ना कई लोगों के जीवन का अहम हिस्सा भी बन गया है. इस खबर में हम आपको दुनिया के वो तीन देशों के बारे में बताएंगे, जहां के लोग सबसे ज्यादा किताब पढ़ने में समय बिताते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 03:51 PM IST
Countries that Reads Most: आज की तकनीकों वाली दुनिया में किताब पढ़ने के शौक को लोगों ने भूला दिया है. लेकिन आज भी दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जहां किताब पढ़ना लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है. पढ़ने से मिलने वाला ज्ञान, सुकून और सोचने की क्षमता इन देशों में लोगों की संस्कृति को और समृद्ध बनाती है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यु की एक रिपोर्ट के अनुसार हम आपको ऐसे देश के बारे में बताएंगे, जो सबसे ज्यादा पढ़ने पर खर्च करते हैं. 

 

अमेरिका
दुनिया में सबसे ज्यादा किताब पढ़ने वाले देशों में सबसे पहले स्थान पर अमेरिका को रखा गया है. यहां लोग लाइब्रेरी, ई-बुक्स और ऑडियोबुक जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से घंटों किताब पढ़ते रहते हैं. जानकारी के मुताबिक यहां के लोग साल भर में करीब 357 घंटे पढ़ने में लगा देते हैं. वहां पढ़ाई जीवनशैली का हिस्सा बन गया है, जो वहां की शिक्षा व्यवस्था और  साहित्यिक संसाधनों की आसान उपलब्धता के कारण हुआ है. वहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोग किताबें पढ़ते हैं. वे किताबों को सीखने और मानसिक ग्रोथ के लिए जरूरी समझते हैं. 

भारत
सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है. भारत में लगो सालाना लगभग 372 घंटे किताब या डिजिटल कंटेंट पढ़ने में समय बिताते हैं. देश की विविध भाषाओं और समृद्ध साहित्यिक परंपराओं के कारण यहां के लोगों की पढ़ने की आदत मजबूत बनी हुई है. युवाओं में किताब के साथ-साथ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और ई-बुक्स भी पढ़ने के साधन हैं.

 

ब्रिटेन
इस लिस्ट में ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है, यहां के लोग हर साल करीब 343 घंटे किताब पढ़ने में समय देते हैं. यहां शेक्सपियर के अलावा कई मशहूर लेखकों का जन्म हुआ है, जो कि इस जगह पर साहित्यिक वातावरण में समृद्ध बनाता है. ब्रिटेन के लोग दुनिया के सबसे उत्साही बुक-खरीदारों में गिने जाते हैं.

Reetika Singh

