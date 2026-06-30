/देश के 22 IIT में 38% प्रोफेसर पद खाली! आखिर क्यों नहीं मिल रहे योग्य शिक्षक, एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह

देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है. एक विश्लेषण के अनुसार, देश के 22 IIT में स्वीकृत फैकल्टी पदों में करीब 38 प्रतिशत पद खाली हैं. यानी हर 10 में से लगभग 4 प्रोफेसर के पद अभी तक नहीं भरे जा सके हैं. कुल 12,198 स्वीकृत पदों में से केवल 7,558 पदों पर फैकल्टी कार्यरत है, जबकि 4,640 पद खाली पड़े हैं. यह स्थिति देश की उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए चिंता का विषय मानी जा रही है.
आंकड़ों के अनुसार IIT खड़गपुर में सबसे अधिक 51.31% फैकल्टी पद खाली हैं. यहां 1,600 स्वीकृत पदों में से केवल 779 प्रोफेसर कार्यरत हैं, जबकि 821 पद रिक्त हैं. इसके बाद IIT (ISM) धनबाद में 48.4%, IIT गोवा में 45.83%, IIT गुवाहाटी में 42.23% और IIT रुड़की में 40.68% पद खाली हैं. वहीं IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और IIT BHU जैसे प्रमुख संस्थानों में भी लगभग 38 से 40 प्रतिशत तक फैकल्टी की कमी दर्ज की गई है.
सभी IIT में स्थिति समान नहीं है. IIT धारवाड़ में केवल 1.07 प्रतिशत पद खाली हैं, जो सबसे कम है. इसके अलावा IIT पालक्काड, IIT रोपड़, IIT तिरुपति और IIT भिलाई में भी फैकल्टी की कमी अपेक्षाकृत कम है. इन संस्थानों में छात्रों की संख्या और स्वीकृत पद पुराने IIT की तुलना में कम होने के कारण भर्ती की स्थिति बेहतर मानी जा रही है.
IIT गांधीनगर के निदेशक रजत मूना के अनुसार, सबसे बड़ी चुनौती भर्ती प्रक्रिया नहीं बल्कि योग्य उम्मीदवारों की कमी है. उनका कहना है कि IIT ऐसे प्रोफेसरों की नियुक्ति करते हैं जिनके पास उच्च स्तर की पीएचडी, पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च और मजबूत अकादमिक रिकॉर्ड हो. लेकिन कई विशेष विषयों में इतने योग्य उम्मीदवार आवेदन ही नहीं करते. वहीं एक IIT बॉम्बे के प्रोफेसर का कहना है कि निजी क्षेत्र में अधिक वेतन और विदेशों की बेहतर रिसर्च सुविधाओं के कारण भी योग्य लोग IIT में आने से बचते हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि फैकल्टी की कमी का सीधा असर छात्रों पर पड़ता है. कई संस्थानों में एक प्रोफेसर को 100 से अधिक छात्रों को अलग-अलग विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं. इससे पढ़ाई, रिसर्च और छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने में कठिनाई होती है. हालांकि IIT जरूरत के अनुसार गेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक फैकल्टी की मदद ले रहे हैं, लेकिन इसे स्थायी समाधान नहीं माना जा रहा है.
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार फैकल्टी भर्ती एक निरंतर प्रक्रिया है. सेवानिवृत्ति, इस्तीफा और पदोन्नति के कारण रिक्तियां बनती रहती हैं. इन्हें भरने के लिए नियमित भर्ती, विशेष भर्ती अभियान और मिशन मोड में नियुक्तियां की जा रही हैं. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि केवल भर्ती अभियान पर्याप्त नहीं होंगे. बेहतर वेतन, रिसर्च फंडिंग, आधुनिक लैब और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराकर ही योग्य शिक्षकों को आकर्षित किया जा सकता है.
यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सीटें बढ़ाना नहीं, बल्कि योग्य शिक्षकों की उपलब्धता भी है. यदि देश में अधिक छात्र पीएचडी और रिसर्च की ओर आगे बढ़ेंगे, तो भविष्य में IIT जैसे संस्थानों में फैकल्टी की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा. इसलिए उच्च शिक्षा और शोध में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए भी यह एक बड़ा अवसर है.