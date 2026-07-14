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Success Story: 45 की उम्र में महिला ने क्रैक की IIT की परीक्षा, 21 साल के बेटे के साथ मां भी बनीं IITian

IITian Jigisha Taylor Inspiring Story: 21 साल के अपने बेटे को पढ़ते देख 45 साल की उम्र में मां ने भी किताब उठाने का सोचा जिसके बाद मां-बेटे ने सफलता हासिल की और दोनों एक साथ IITian बन गए हैं. आईआईटी मद्रास से दोनों ने डिग्री हासिल की. उनकी सफलता की कहानी कईयों के लिए प्रेरणा बन सकती है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 14, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:04 AM IST
Success Story: 45 की उम्र में महिला ने क्रैक की IIT की परीक्षा, 21 साल के बेटे के साथ मां भी बनीं IITian
Image Credit: IITian Jigisha Taylor Inspiring Story

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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