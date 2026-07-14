/Success Story: 45 की उम्र में महिला ने क्रैक की IIT की परीक्षा, 21 साल के बेटे के साथ मां भी बनीं IITian

IITian Jigisha Taylor Inspiring Story: कहते हैं कि पढ़ने-लिखने की कोई उम्र नहीं होती. अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए, तो इंसान अपने लक्ष्य को एक न एक दिन हासिल कर ही लेता है. इसका एक अद्भुत उदाहरण 45 साल की एक महिला ने पेश किया है. उन्होंने अपने बेटे के साथ आईआईटी (IIT) की डिग्री हासिल कर ये साबित कर दिया है कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती, आप जब चाहें तब एक नई शुरुआत कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं.