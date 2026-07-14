/Success Story: 45 की उम्र में महिला ने क्रैक की IIT की परीक्षा, 21 साल के बेटे के साथ मां भी बनीं IITian

IITian Jigisha Taylor Inspiring Story: कहते हैं कि पढ़ने-लिखने की कोई उम्र नहीं होती. अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए, तो इंसान अपने लक्ष्य को एक न एक दिन हासिल कर ही लेता है. इसका एक अद्भुत उदाहरण 45 साल की एक महिला ने पेश किया है. उन्होंने अपने बेटे के साथ आईआईटी (IIT) की डिग्री हासिल कर ये साबित कर दिया है कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती, आप जब चाहें तब एक नई शुरुआत कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं.
दरअसल, हम जिगीषा टेलर की सफलता के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने 45 साल की उम्र में पढ़ने का सोचा और अपने बेटे के साथ IIT मद्रास में दाखिला लिया. मां-बेटे ने एक साथ पढ़ाई की और डेटा साइंस प्रोग्राम में डिग्री हासिल की. आइए जिगीषा टेलर की सफलता की कहानी जानते हैं.
गुजरात के भरूच की रहने वाली जिगीषा टेलर ने करीब 16 साल तक एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स फैकल्टी के रूप में काम किया है. हालांकि, घर की जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें टीचिंग करियर छोड़ना पड़ा और 2019 के बाद उन्हें फिर से पढ़ने का फैसला लिया. टीचिंग लाइन से दूर वो खुद स्टूडेंट के रूप में आगे बढ़ीं. अपने बेटे के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाॅजी (IIT) मद्रास में एडमिशन लिया.
21 साल के बेटे के साथ मां ने भी डेटा साइंस और एप्लीकेशन में BS डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया. साल 2021 में COVID-19 महामारी के दौरान पहले बेटे ने डेटा साइंस और एप्लीकेशन में ऑनलाइन BS डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लिया. बेटे के बाद मां ने साल 2022 में उसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया. हाल ही में IIT मद्रास में हुए कॉन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान मां-बेटे एक साथ स्टेज पर अपनी डिग्री लेने आए जिसके बाद उनकी सक्सेस स्टोरी कई लोगों के लिए एक प्रेरणा की तरह रही.
एक लंबे ब्रेक के बाद फिर पढ़ाई करने का सफर आसान नहीं था, उन्हें शुरुआत में कई विषय जैसे गणित और सांख्यिकी आदि में समस्या होती थी. हालांकि, उन्होंने लगातार सीखना बंद नहीं किया. जिम्मेदारियों को निभाने के साथ उन्होंने रात के समय डाउट-क्लियरिंग सेशन ली. एक दूसरे के लिए मां और बेटे स्टडी पार्टनर बन गए थे. दोनों ने एक-दूसरे को प्रेरित कर अच्छे अंकों के साथ डिग्री हासिल की है.