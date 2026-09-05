/कहीं एस्टेरॉयड की खोज, कहीं कबाड़ से साइंस थिएटर; 48 नामों में छिपी 10 शिक्षकों की अनोखी कहानियां

उत्तर प्रदेश के Composite School Rasoolabad, Koilaha की शिक्षिका शालिनी कुशवाहा की कहानी उस ग्रामीण सरकारी स्कूल की तस्वीर सामने लाती है, जहां शिक्षक की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को किताब पढ़ाने तक सीमित नहीं रहती. स्थानीय परिस्थितियों और बच्चों की जरूरतों को समझते हुए उन्होंने पढ़ाई के साथ स्कूल व्यवस्था को बेहतर बनाने और बच्चों को सीखने से जोड़ने की दिशा में काम किया. ऐसे स्कूलों में शायद हर सुविधा उपलब्ध न हो, लेकिन एक शिक्षक की छोटी-सी पहल किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ा बदलाव बन सकती है. किसी बच्चे को नियमित स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, किसी के भीतर पढ़ाई के प्रति खोई हुई रुचि जगाना या सीमित संसाधनों में सीखने का नया रास्ता तलाशना. शालिनी कुशवाहा की कहानी का सबसे भावुक पहलू यही है कि बदलाव हमेशा बड़े बजट या बड़ी इमारत से शुरू नहीं होता, कई बार वह एक शिक्षक के इस छोटे से फैसले से शुरू होता है कि “मेरे स्कूल का हर बच्चा सीखे, आगे बढ़े और अपने सपनों को सच करने का मौका पाए.” यही सवाल उनकी कहानी को खास बनाता है एक सरकारी स्कूल में बदलाव आखिर शुरू कैसे होता है?