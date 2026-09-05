/कहीं एस्टेरॉयड की खोज, कहीं कबाड़ से साइंस थिएटर; 48 नामों में छिपी 10 शिक्षकों की अनोखी कहानियां

शिक्षक का काम क्या है? किताब खोलना, पाठ पढ़ाना और परीक्षा की तैयारी कराना... अगर ऐसा लगता है तो National Teachers Award 2026 के लिए चुने गए इन 10 शिक्षकों की कहानियां आपकी सोच बदल सकती हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहे इन शिक्षकों ने दिखाया है कि Innovation के लिए हमेशा बड़ा बजट नहीं, बल्कि बड़ा आइडिया चाहिए.
कहीं गांव के बच्चे आसमान में Asteroid तलाश रहे हैं, कहीं Geography की पढ़ाई गांव की समस्याओं तक पहुंच रही है. किसी शिक्षक ने कबाड़ से बच्चों के लिए Science Theatre तैयार कर दिया तो कोई उसी स्कूल में शिक्षक बनकर लौटा, जहां कभी खुद छात्र हुआ करता था. पहाड़ से लेकर दक्षिण भारत के छोटे सरकारी स्कूलों तक, इन 10 शिक्षकों की कहानियां बताती हैं कि एक शिक्षक चाहे तो classroom को पूरी दुनिया बना सकता है.
राजस्थान के झालावाड़ जिले के पचपहाड़ स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक दिव्येंदु सेन ने बच्चों के लिए Science को सिर्फ किताब का विषय नहीं रहने दिया. उन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को Astronomy और Citizen Science से जोड़ने की कोशिश की.
सबसे दिलचस्प हिस्सा था Asteroid Hunting. यानी जिन बच्चों के लिए अंतरिक्ष शायद सिर्फ टीवी और किताबों की चीज थी, उन्हें वास्तविक वैज्ञानिक गतिविधि में हिस्सा लेने का मौका मिला, जिस बच्चे ने शायद कभी बड़े शहर की Science Laboratory नहीं देखी, वही आसमान में किसी नए Asteroid के संकेत खोजने की कोशिश कर रहा है. यही इस कहानी का सबसे मजबूत सवाल है. क्या अंतरिक्ष का सपना देखने के लिए महानगर में पैदा होना जरूरी है?
असम के जोरहाट स्थित Adarsha Tribal Higher Secondary School के शिक्षक राजेश बोर्डोलोई ने Geography को सिर्फ नक्शे और नदियों तक सीमित नहीं रखा. उनकी कक्षा में विद्यार्थी अपने आसपास के समाज को भी समझते हैं. बच्चों ने अपनी माताओं को Digital Payments के बारे में जानकारी दी, गांव में Child Marriage के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया और Mising समुदाय की पारंपरिक बुनाई जैसी स्थानीय संस्कृति को समझने का प्रयास किया. यानी यहां Geography पढ़ने का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं कि कोई नदी कहां बहती है. बच्चों ने यह भी समझा कि उनके आसपास रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है और समाज की समस्याओं को कैसे समझा जा सकता है.
चंडीगढ़ के Government Model High School, Maloya Colony के शिक्षक रवि कुमार जायसवाल ने साबित किया कि Innovation के लिए लाखों रुपये के बजट की जरूरत नहीं होती. उन्होंने स्कूल में पड़े बेकार सामान का रचनात्मक इस्तेमाल करते हुए 3D Dome Theatre तैयार किया, ताकि बच्चे Science और Space की दुनिया को सिर्फ किताबों में पढ़ने के बजाय उसे ज्यादा इंटरैक्टिव और जीवंत तरीके से समझ सकें. जिस सामान को देखकर कोई दूसरा व्यक्ति शायद कहता, “इसे फेंक दो”, उसी में शिक्षक ने सीखने का अवसर तलाश लिया. यही सोच एक सामान्य Classroom को Innovative Classroom में बदल देती है. कबाड़ पड़ा था, शिक्षक ने उसमें Classroom देख लिया.
दिल्ली के GSKV Pooth Kalan की शिक्षिका सुमन गोयल की कहानी सिर्फ एक शिक्षक और उसके विद्यार्थियों की कहानी नहीं, बल्कि उस सफर की कहानी है जिसमें एक छात्रा अपने पुराने स्कूल में वर्षों बाद शिक्षक बनकर लौटती है. 2004 में शिक्षक बनने के बाद उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर और First-Generation Learners के साथ काम किया, जिनके परिवारों में उनसे पहले शायद किसी ने औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं की थी. उन्होंने Maths को बच्चों के लिए आसान और गतिविधि आधारित बनाने के लिए NIPUN Maths Kit विकसित की. लेकिन उनकी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा यह है कि कभी जिस स्कूल की बेंच पर बैठकर उन्होंने अपने भविष्य के सपने देखे थे, एक दिन वहीं खड़े होकर उन्होंने दूसरी पीढ़ी के बच्चों के सपनों को आकार देना शुरू कर दिया. वह स्कूल उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, वह उनके जीवन की शुरुआत था, और लौटकर उन्होंने उसी जगह को अनगिनत बच्चों के भविष्य की शुरुआत बना दिया.
ओडिशा के Government High School, Alipingal के शिक्षक पदराज उमाकांत नायक ने बच्चों को विज्ञान सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि उनके आसपास की जिंदगी में तलाशना सिखाया. 2004 में शिक्षक के रूप में करियर शुरू करने के बाद 2016 में Alipingal पहुंचे और जुलाई 2026 में स्कूल के प्रधानाध्यापक बने. उनका मानना रहा कि Science केवल definitions और diagrams याद करने का विषय नहीं, बल्कि उसे देखकर, छूकर, करके और महसूस करके समझना चाहिए. इसी सोच के साथ उन्होंने बच्चों के आसपास की चीजों और स्थानीय समुदाय को learning का हिस्सा बनाया और Experiential Learning पर जोर दिया. उनकी कहानी का सबसे भावुक पहलू यह है कि जिन बच्चों के लिए कभी Science एक कठिन किताब हुआ करती थी, उनके लिए शिक्षक नायक ने उसी विज्ञान को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ दिया. उन्होंने बच्चों को सिर्फ विज्ञान पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें यह एहसास कराया कि उनके आसपास की दुनिया में भी सीखने के अनगिनत रहस्य छिपे हैं, और शायद यही किसी शिक्षक की सबसे बड़ी सफलता है.
तेलंगाना के MPPS Girls Gandhari की शिक्षिका भावना बोम्पेल्ली ने Classroom को सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने की जगह नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को आकार देने वाली जगह बनाने की कोशिश की. उनका फोकस Joyful Teaching, Student Activities और Holistic Development पर रहा, ताकि बच्चियां किताबों के सवालों के जवाब देने के साथ-साथ जिंदगी के सवाल पूछना भी सीखें. बालिकाओं के स्कूल में काम करते हुए उन्होंने पढ़ाई के साथ छात्राओं की भागीदारी, आत्मविश्वास और अलग-अलग गतिविधियों में उनकी सक्रिय मौजूदगी को महत्व दिया. इस कहानी का सबसे भावुक पहलू यही है कि कई बार एक बच्ची को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ किताब और शिक्षक नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उस पर विश्वास करे और उसे अपनी क्षमता पहचानने का मौका दे. भावना बोम्पेल्ली की कोशिशें इसी विश्वास को मजबूत करती हैं कि स्कूल वह जगह हो सकता है जहां बच्चियां सिर्फ पढ़ना नहीं सीखतीं, बल्कि अपनी आवाज उठाना, सवाल पूछना, मंच पर खड़ा होना और खुद पर भरोसा करना सीखती हैं.
उत्तर प्रदेश के Composite School Rasoolabad, Koilaha की शिक्षिका शालिनी कुशवाहा की कहानी उस ग्रामीण सरकारी स्कूल की तस्वीर सामने लाती है, जहां शिक्षक की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को किताब पढ़ाने तक सीमित नहीं रहती. स्थानीय परिस्थितियों और बच्चों की जरूरतों को समझते हुए उन्होंने पढ़ाई के साथ स्कूल व्यवस्था को बेहतर बनाने और बच्चों को सीखने से जोड़ने की दिशा में काम किया. ऐसे स्कूलों में शायद हर सुविधा उपलब्ध न हो, लेकिन एक शिक्षक की छोटी-सी पहल किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ा बदलाव बन सकती है. किसी बच्चे को नियमित स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, किसी के भीतर पढ़ाई के प्रति खोई हुई रुचि जगाना या सीमित संसाधनों में सीखने का नया रास्ता तलाशना. शालिनी कुशवाहा की कहानी का सबसे भावुक पहलू यही है कि बदलाव हमेशा बड़े बजट या बड़ी इमारत से शुरू नहीं होता, कई बार वह एक शिक्षक के इस छोटे से फैसले से शुरू होता है कि “मेरे स्कूल का हर बच्चा सीखे, आगे बढ़े और अपने सपनों को सच करने का मौका पाए.” यही सवाल उनकी कहानी को खास बनाता है एक सरकारी स्कूल में बदलाव आखिर शुरू कैसे होता है?
उत्तराखंड के Govt. UPS Musyakhand, Maira के शिक्षक गबर सिंह, जिन्हें शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, उनकी कहानी पहाड़ों में शिक्षा की चुनौतियों और एक शिक्षक की प्रतिबद्धता की मिसाल है. पहाड़ी इलाकों में स्कूल तक पहुंच, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित संसाधन और विद्यार्थियों की कम संख्या जैसी चुनौतियां रोजमर्रा की पढ़ाई को भी कठिन बना देती हैं. ऐसे में गबर सिंह की भूमिका सिर्फ Blackboard के सामने खड़े होकर पाठ समझाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चों को स्कूल से जोड़े रखना और उपलब्ध संसाधनों में बेहतर Learning Environment तैयार करना भी उनके काम का हिस्सा रहा. उनकी कहानी का भावुक पहलू यही है कि जहां कई बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचने का रास्ता ही मुश्किल था, वहां एक शिक्षक ने शिक्षा तक पहुंचने का रास्ता आसान बनाने की कोशिश की. शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित गबर सिंह की कहानी बताती है कि पहाड़ों में शिक्षा की राह भले ही कठिन हो, लेकिन एक समर्पित शिक्षक बच्चों के सपनों तक पहुंचने वाली उस राह को कभी बंद नहीं होने देता.
तमिलनाडु के Panchayat Union Primary School, Puliyampatti के शिक्षक थंगा राज एम की कहानी बताती है कि किसी बच्चे के भविष्य की नींव अक्सर उसी छोटी-सी Classroom में रखी जाती है, जहां संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन सपने नहीं. Primary Education के स्तर पर बच्चों की शुरुआती समझ, Learning Outcomes और Classroom Engagement को मजबूत करना उनकी आगे की पढ़ाई के लिए बेहद जरूरी है. थंगा राज एम ने इसी सोच के साथ छोटे सरकारी स्कूल के बच्चों की सीखने में रुचि और कक्षा में भागीदारी को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया. उनकी कहानी का भावुक पहलू यही है कि जिन बच्चों की दुनिया शायद उस छोटे से स्कूल और उसके आसपास तक सीमित है, उनके लिए एक शिक्षक की मेहनत भविष्य की संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है. क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा बड़े स्कूलों से शुरू नहीं होते, कई बार किसी छोटे Primary School की छोटी-सी Classroom में बैठा शिक्षक ही किसी बच्चे के बड़े सपने की पहली नींव रखता है.
पश्चिम बंगाल के Sri Ramkrishna Sarada Vidyapith Primary School के शिक्षक पालाश चौधरी की कहानी उस उम्र की अहमियत को सामने लाती है, जब बच्चे के मन में पढ़ाई को लेकर पहली धारणा बनती है. शुरुआती वर्षों में पढ़ना, समझना और सीखना सिर्फ स्कूल की एक कक्षा पार करने के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि यही क्षमताएं आगे की पूरी शैक्षिक यात्रा की नींव तैयार करती हैं. स्थानीय स्कूल की परिस्थितियों के बीच बच्चों की शुरुआती Learning को बेहतर बनाने की कोशिश इसलिए खास हो जाती है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चा यह महसूस करना शुरू करता है कि पढ़ाई उसके लिए मुश्किल है या मजेदार. पालाश चौधरी की कहानी का भावुक पहलू यही है कि एक शिक्षक की छोटी-सी कोशिश किसी बच्चे के लिए किताब का डर खत्म कर सकती है और सीखने को खुशी में बदल सकती है. क्योंकि जब बचपन में पढ़ाई से दोस्ती हो जाती है, तो आगे की पूरी शिक्षा की राह थोड़ी आसान हो जाती है.