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कहीं एस्टेरॉयड की खोज, कहीं कबाड़ से साइंस थिएटर; 48 नामों में छिपी 10 शिक्षकों की अनोखी कहानियां

नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 के 48 शिक्षकों में से 10 ऐसे शिक्षक, जिन्होंने गांव, पहाड़ और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बदल दिया. जानिए एस्टेरॉयड हंटिंग से लेकर 3D साइंस थिएटर तक की अनोखी कहानियां.

Published: Sep 05, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:55 AM IST
कहीं एस्टेरॉयड की खोज, कहीं कबाड़ से साइंस थिएटर; 48 नामों में छिपी 10 शिक्षकों की अनोखी कहानियां

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