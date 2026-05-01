Beautiful IAS Officer: ये हैं भारत की 5 सबसे खूबसूरत IAS अफसर, जिनकी सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाएं बॉलीवुड एक्ट्रेस

देश में आईएएस और आईपीएस अधिकारी सिर्फ अपने काम के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनालिटी और खूबसूरती के लिए भी चर्चा में रहते हैं. कई महिला अधिकारी ऐसी हैं, जो अपने लुक्स और स्टाइल से किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती नजर आती हैं. खास बात ये है कि इन्होंने ग्लैमर की दुनिया छोड़कर देश सेवा का रास्ता चुना और आज अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई है. सोशल मीडिया पर भी इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ खूबसूरत और टैलेंटेड आईएएस अधिकारियों के बारे में, जो ब्यूटी और ब्रेन का परफेक्ट उदाहरण हैं.

कौन हैं ये खास अफसर?

देश में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, जो अपने काम के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर हैं. ये अधिकारी न सिर्फ प्रशासनिक काम में आगे हैं, बल्कि अपनी पर्सनालिटी से भी लोगों का ध्यान खींचती हैं. खास बात यह है कि इन्होंने मॉडलिंग या ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जगह देश सेवा को चुना. इनकी सफलता की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा है. आज हम आपको पांच ऐसी महिला अधिकारियों के बारे में बता रहे हैं, जो ब्यूटी विद ब्रेन की मिसाल मानी जाती हैं.

अपाला मिश्रा

आईएएस अपाला मिश्रा झारखंड के धनबाद की रहने वाली हैं. उन्होंने साल 2021 में यूपीएससी परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की थी. फिलहाल वे गाजियाबाद में रह रही हैं. उनके पिता रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जबकि मां दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. उनके परिवार का बैकग्राउंड शिक्षा और सेवा से जुड़ा है. अपाला मिश्रा अपनी सादगी और खूबसूरती के साथ-साथ अपनी मेहनत के लिए जानी जाती हैं. उनकी सफलता की कहानी कई युवाओं को प्रेरित करती है.

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टीना और रिया डाबी

आईएएस टीना डाबी और उनकी बहन रिया डाबी हमेशा चर्चा में रहती हैं. टीना डाबी 2016 बैच की टॉपर रही हैं और वर्तमान में टोंक जिले की कलेक्टर हैं. वहीं रिया डाबी ने 2021 में यूपीएससी पास किया और 15वीं रैंक हासिल की. दोनों बहनें अपनी खूबसूरती और स्टाइल के साथ-साथ अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर भी इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं.

तनु जैन और सृष्टि

आईएएस तनु जैन 2014 बैच की अधिकारी हैं और पहले डॉक्टर थीं. उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की और सफलता हासिल की. वहीं सृष्टि जयंत देशमुख ने 2018 में यूपीएससी परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल की थी. भोपाल की रहने वाली सृष्टि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. दोनों अधिकारी अपनी मेहनत और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. इनकी सफलता की कहानी युवाओं को बड़ा संदेश देती है कि मेहनत से सब कुछ संभव है.

परी बिश्नोई

आईएएस परी बिश्नोई राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली हैं. उन्होंने दो बार असफल होने के बाद 2019 में यूपीएससी परीक्षा पास की और 30वीं रैंक हासिल की. उनके पिता वकील हैं और मां इंस्पेक्टर हैं. परी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी. उनकी कहानी यह बताती है कि असफलता के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए. आज वे अपनी मेहनत और लगन से एक सफल आईएएस अधिकारी बनी हैं.