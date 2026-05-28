एशिया के ये 5 होलसेल मार्केट जहां कौड़ियों के दाम मिलता है सामान, कम पैसे में शुरू करें बड़ा कारोबार

Cheapest Baazar: एशिया के कई होलसेल मार्केट आज छोटे व्यापारियों और ऑनलाइन सेलर्स के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन चुके हैं. यहां बेहद कम कीमत में सामान मिलता है, जिसे लोग Amazon, Flipkart और Instagram पर कई गुना दाम में बेच रहे हैं.
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आज के दौर में हर कोई कम पैसे में बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है. महंगाई, नौकरी की अनिश्चितता और ऑनलाइन कमाई के बढ़ते ट्रेंड ने लोगों को छोटे कारोबार की तरफ तेजी से आकर्षित किया है. ऐसे में एशिया के कुछ होलसेल मार्केट छोटे व्यापारियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं माने जा रहे. यहां सुई से लेकर मशीन तक हर सामान बेहद सस्ते दामों में मिल जाता है. यही वजह है कि लाखों लोग इन बाजारों से सामान खरीदकर Instagram, Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म पर बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं. खास बात यह है कि यहां कम निवेश में भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है. यही कारण है कि ये बाजार अब छोटे कारोबारियों के लिए “कमाई का नया अड्डा” बन चुके हैं.
एशिया के बड़े होलसेल मार्केट आज छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए सबसे बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं. यहां एक ही जगह पर हजारों तरह के प्रोडक्ट बेहद कम कीमत में मिल जाते हैं. यही वजह है कि छोटे दुकानदार से लेकर बड़े ऑनलाइन सेलर तक इन बाजारों पर नजर रखते हैं. इन मार्केट्स की खासियत यह है कि यहां सामान सीधे मैन्युफैक्चरर्स से आता है, जिससे कीमतें काफी कम रहती हैं. यही कारण है कि यहां से खरीदा गया सामान रिटेल में दोगुनी कीमत तक बिक जाता है और लोगों को अच्छा मुनाफा मिलता है.
चीन का यिवू मार्केट दुनिया के सबसे बड़े होलसेल बाजारों में गिना जाता है. यहां करीब 70 हजार से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं, जहां सुई से लेकर मशीन तक हर सामान मिलता है. इस बाजार की सबसे बड़ी ताकत इसकी बेहद कम कीमतें हैं. यहां आपको अलग-अलग क्वालिटी और बजट के हिसाब से प्रोडक्ट मिल जाते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर के ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबारी यहां से सामान खरीदते हैं. अगर कोई व्यक्ति कम लागत में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो यह मार्केट उसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है.
दिल्ली का सदर बाजार भारत के सबसे बड़े और सस्ते होलसेल बाजारों में शामिल है. यहां कॉस्मेटिक्स, स्टेशनरी, कपड़े, गिफ्ट आइटम और घरेलू सामान बेहद कम कीमत में मिल जाते हैं. खास बात यह है कि छोटे व्यापारी भी यहां कम पूंजी में आसानी से खरीदारी कर सकते हैं. यही कारण है कि इसे “लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न” वाला मार्केट कहा जाता है. अगर कोई व्यक्ति भारत में रहकर ही छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, तो सदर बाजार उसके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकता है.
अगर आपका इंटरेस्ट मोबाइल, गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो चीन का हुआकियांगबेई मार्केट किसी सोने की खान से कम नहीं है. यहां मोबाइल पार्ट्स, एक्सेसरीज और रेडीमेड गैजेट्स बेहद सस्ते दामों में मिलते हैं. इस बाजार में क्वालिटी की बड़ी रेंज उपलब्ध रहती है, जिससे व्यापारी अपने बजट और ग्राहकों के हिसाब से सामान चुन सकते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर के ई-कॉमर्स सेलर यहां से माल खरीदते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचकर अच्छी कमाई करते हैं.
थाईलैंड का चतुचक मार्केट और कोरिया का डोंगडेमुन बाजार फैशन और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के लिए काफी मशहूर हैं. यहां यूनिक डिजाइन, फैशन कपड़े और डेकोरेशन आइटम बेहद कम कीमत में मिलते हैं. खास बात यह है कि यहां ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो लोकल बाजारों में आसानी से नहीं दिखाई देते. यही वजह है कि फैशन बिजनेस शुरू करने वाले लोग इन बाजारों को काफी पसंद करते हैं. आज कई लोग यहां से सामान खरीदकर Instagram, Amazon और Flipkart पर बेच रहे हैं और छोटे निवेश से बड़ा कारोबार खड़ा कर रहे हैं.
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