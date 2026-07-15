/NEET UG 2026 Refund: सिर्फ 52% नीट छात्रों ने वापस लिए एग्जाम फीस के पैसे, NTA ने बढ़ा दी बैंक डिटेल्स साझा करने की डेट

एनटीए की ओर से बैंक की जानकारी को सबमिट करने की लास्ट डेट 14 जुलाई 2026 तय की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है. अभी तक 100 प्रतिशत उम्मीदवारों ने नीट यूजी परीक्षा के रिफंड के लिए बैंक की डिटेल्स जमा नहीं की है. इस वजह से एनटीए ने 31 जुलाई 2026 को रात 11 बजकर 50 मिनट तक बैंक डिटेल्स को जमा करने की डेडलाइन तय की है. एजेंसी ने छात्रों के लिए समय सीमा इसलिए बढ़ाई है कि वो समय रहते बैंक अकाउंट की जानकारी साझा कर सकें जिससे परीक्षा की फीस का रिफंड मिल सके.