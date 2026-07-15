Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /NEET UG 2026 Refund: सिर्फ 52% नीट छात्रों ने वापस लिए एग्जाम फीस के पैसे, NTA ने बढ़ा दी बैंक डिटेल्स साझा करने की डेट

NEET UG 2026 Refund: सिर्फ 52% नीट छात्रों ने वापस लिए एग्जाम फीस के पैसे, NTA ने बढ़ा दी बैंक डिटेल्स साझा करने की डेट

NEET UG 2026 Refund: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी परीक्षा के रिफंड के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. ऐसे में उम्मीदवारों के पास अधिक दिनों का समय है कि वो अपनी बैंक की जानकारी सबमिट कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 15, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:34 PM IST
NEET UG 2026 Refund: सिर्फ 52% नीट छात्रों ने वापस लिए एग्जाम फीस के पैसे, NTA ने बढ़ा दी बैंक डिटेल्स साझा करने की डेट
Image Credit: NEET UG 2026 Refund

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, बागी गुट में शामिल हुए TMC का ये दिग्गज
Bengal politics6 min ago
2
NEET UG 2026 Refund7 min ago
3
EPF Balance8 min ago
4
LPG9 min ago
5
lifestyle20 min ago