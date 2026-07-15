/NEET UG 2026 Refund: सिर्फ 52% नीट छात्रों ने वापस लिए एग्जाम फीस के पैसे, NTA ने बढ़ा दी बैंक डिटेल्स साझा करने की डेट

NEET UG 2026 Refund: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुसार नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट- अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2026 परीक्षा की फीस वापस लेने के लिए अभी तक सिर्फ करीब 52 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स सबमिट की है. एनटीए की ओर से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है कि 14 जुलाई तक कुल 11,46,401 नीट परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों ने अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को सबमिट किया है. इसके साथ ही उम्मीदवारों को फीस रिफंड करने का प्रोसेस भी चालू हो गया है.
3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा की फीस को रिफंड करने की घोषणा एनटीए की ओर से की गई थी. एजेंसी ने कहा था कि जिस भी उम्मीदवार ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए फीस जमा की है, वो उसे वापस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और बैंक अकाउंट की डिटेल्स को दर्ज कर सकते हैं. हालांकि, अभी तक 52 प्रतिशत छात्रों ने ही फीस रिफंड लिया है.
दरअसल, 3 मई को आयोजित नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद एग्जाम रद्द कर दिया गया था जिसे फिर से आयोजित करने की तारीख 21 जून 2026 तय की गई थी. दोबारा नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा गया था और स्टूडेंट्स से फीस रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करने के लिए कहा था. इस प्रक्रिया के तहत जिन उम्मीदवारों ने बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दी है, उन्हें परीक्षा फीस का रिफंड देने की प्रक्रिया चालू है.
एनटीए की ओर से बैंक की जानकारी को सबमिट करने की लास्ट डेट 14 जुलाई 2026 तय की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है. अभी तक 100 प्रतिशत उम्मीदवारों ने नीट यूजी परीक्षा के रिफंड के लिए बैंक की डिटेल्स जमा नहीं की है. इस वजह से एनटीए ने 31 जुलाई 2026 को रात 11 बजकर 50 मिनट तक बैंक डिटेल्स को जमा करने की डेडलाइन तय की है. एजेंसी ने छात्रों के लिए समय सीमा इसलिए बढ़ाई है कि वो समय रहते बैंक अकाउंट की जानकारी साझा कर सकें जिससे परीक्षा की फीस का रिफंड मिल सके.
NTA की ओर से आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा कर दी जा चुकी है कि 20 जुलाई तक नीट री-एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. 15 जुलाई तक उम्मीदवार ओएमआर शीट से संबंधित आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद नीट की फाइनल आंसर-की जारी की जा सकती है जिसके बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी.