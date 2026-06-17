हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और दो बार ऑस्कर जीत चुकी केट ब्लैंचेट को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया गया है. वह 2026-27 शैक्षणिक सत्र के दौरान सेंट कैथरीन कॉलेज में समकालीन थिएटर (Contemporary Theatre) पढ़ाएंगी. ये पद ऑक्सफोर्ड की प्रतिष्ठित अकादमिक परंपराओं में से एक माना जाता है, जहां दुनिया के जाने-माने कलाकार और रचनात्मक हस्तियां छात्रों के साथ अपने अनुभव शेयर करती हैं. केट ब्लैंचेट की नियुक्ति कला और शिक्षा जगत दोनों के लिए एक बड़ी खबर मानी जा रही है.
ये विजिटिंग प्रोफेसरशिप 1990 में शुरू की गई थी और तब से कई दिग्गज कलाकार इस भूमिका में नजर आ चुके हैं. इस सूची में सर इयान मैककेलन, डेम डायना रिग और डेम मायरा स्याल जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल हैं. अब केट ब्लैंचेट भी इसी प्रतिष्ठित परंपरा का हिस्सा बन गई हैं. ऑक्सफोर्ड इस पद के जरिए छात्रों को उन लोगों से सीखने का मौका देता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो. ब्लैंचेट का चयन उनकी थिएटर और सिनेमा दोनों में उपलब्धियों को देखते हुए किया गया है.
हालांकि, केट ब्लैंचेट को दुनिया मुख्य रूप से उनकी फिल्मों के लिए जानती है, लेकिन थिएटर जगत में भी उनका योगदान काफी बड़ा रहा है. वर्ष 2008 से 2013 तक वह अपने पति एंड्रयू अप्टन के साथ सिडनी थिएटर कंपनी की सह-कलात्मक निदेशक और सह-सीईओ रहीं थी. इस दौरान उन्होंने नई प्रस्तुतियों को बढ़ावा दिया, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया और थिएटर में स्थिरता से जुड़ी कई पहलों का नेतृत्व किया. यही अनुभव अब ऑक्सफोर्ड के छात्रों को सीखने का अवसर देगा.
केट ब्लैंचेट का अभिनय करियर बेहद सफल रहा है. उन्होंने दो अकादमी अवॉर्ड (ऑस्कर), चार BAFTA अवॉर्ड और चार गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड अपने नाम किए हैं. उन्होंने बड़े पर्दे पर कई यादगार किरदार निभाए हैं, जिनकी सराहना दुनिया भर में हुई. अभिनय के अलावा वह एक सफल निर्माता, कला समर्थक और मानवतावादी के रूप में भी जानी जाती हैं. उनकी बहुआयामी उपलब्धियों ने उन्हें मनोरंजन जगत की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में शामिल कर दिया है.
अपनी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए केट ब्लैंचेट ने कहा कि कला हमारी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़ती है और नए सवाल पैदा करती है. उनके अनुसार रचनात्मक प्रक्रिया हमें दुनिया को नए नजरिए से देखने का अवसर देती है. उन्होंने कहा कि वर्षों के अनुभव ने उन्हें भावनाओं को विचारों में बदलने और नई समझ विकसित करने में मदद की है. ब्लैंचेट ने इस अवसर को रोमांचक बताते हुए कहा कि वह अगली पीढ़ी के रचनात्मक युवाओं के साथ सीधे संवाद का इंतजार कर रही हैं.
ऑक्सफोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान ब्लैंचेट केवल कक्षाएं ही नहीं लेंगी, बल्कि व्याख्यान, चर्चाएं और छात्रों के साथ विशेष संवाद कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगी. उनका उद्देश्य छात्रों को थिएटर और रचनात्मक कला की गहरी समझ देना होगा. इस पहल के जरिए छात्र एक ऐसी कलाकार से सीख सकेंगे जिसने मंच और सिनेमा दोनों में वैश्विक स्तर पर सफलता हासिल की है. इससे युवा कलाकारों और शोधार्थियों को प्रेरणा और व्यावहारिक अनुभव दोनों मिलेंगे.
केट ब्लैंचेट की नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह समकालीन कला और अकादमिक दुनिया के बीच मजबूत संबंध बनाने का काम करेगी. ऑक्सफोर्ड की यह परंपरा छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुभवी कलाकारों से जोड़ती है. ब्लैंचेट का अनुभव, दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच नई पीढ़ी के थिएटर कलाकारों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है. यही कारण है कि उनकी यह नई भूमिका दुनिया भर के कला और शिक्षा प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर रही है.