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57 साल की वो मशहूर एक्ट्रेस...जिसके नाम है 2 ऑस्कर और दर्जनों सुपरहिट फिल्में; अब ऑक्सफोर्ड में बच्चों को पढ़ाएंगी थिएटर की बारीकियां

ऑस्कर विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री केट ब्लैंचेट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त किया गया है. वह 2026-27 शैक्षणिक सत्र में छात्रों को समकालीन थिएटर की बारीकियां सिखाएंगी और युवा कलाकारों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 17, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:16 PM IST
57 साल की वो मशहूर एक्ट्रेस...जिसके नाम है 2 ऑस्कर और दर्जनों सुपरहिट फिल्में; अब ऑक्सफोर्ड में बच्चों को पढ़ाएंगी थिएटर की बारीकियां

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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