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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या बदला? Gen Z के छात्र आंदोलन ने सरकार और राजनीति को दिए 6 बड़े सबक

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देशभर में चर्चा तेज है. जानिए कैसे Gen Z के छात्र आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था, राजनीति, सोशल मीडिया और सरकार की जवाबदेही को लेकर छह बड़े सबक दिए.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 26, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:17 AM IST
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या बदला? Gen Z के छात्र आंदोलन ने सरकार और राजनीति को दिए 6 बड़े सबक

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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