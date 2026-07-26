/धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या बदला? Gen Z के छात्र आंदोलन ने सरकार और राजनीति को दिए 6 बड़े सबक

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक केंद्रीय मंत्री के पद छोड़ने की घटना नहीं माना जा रहा है. इस घटनाक्रम ने यह संदेश दिया कि युवाओं की आवाज अब राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है. लंबे समय तक परीक्षा विवाद, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल आखिरकार राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गए. इससे पहले किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े थे. इस बार बदलाव अपेक्षाकृत जल्दी हुआ और इसका केंद्र शिक्षा व्यवस्था रही. इससे यह धारणा मजबूत हुई कि बड़े जनदबाव के सामने सरकारों को भी फैसले बदलने पड़ सकते हैं.
कई सालों तक ये धारणा रही कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया, मोबाइल और रील्स तक सीमित है. लेकिन हाल के छात्र आंदोलन ने इस सोच को बदल दिया. इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म विरोध प्रदर्शन को संगठित करने का बड़ा माध्यम बने. इस आंदोलन की खास बात यह रही कि इसकी अगुवाई बड़े राजनीतिक नेताओं ने नहीं, बल्कि सामान्य छात्रों और युवाओं ने की. परीक्षा विवादों से प्रभावित युवाओं ने अपनी बात सीधे देश के सामने रखी और बिना किसी बड़े राजनीतिक चेहरे के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया.
पेपर लीक, परीक्षा में देरी, कोचिंग संस्थानों का बढ़ता दबाव और महंगी शिक्षा जैसे मुद्दे पहले अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखे जाते थे. लेकिन इस आंदोलन ने इन सभी शिकायतों को एक बड़े सवाल में बदल दिया कि क्या देश की शिक्षा व्यवस्था करोड़ों छात्रों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है? पहली बार शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता चुनावी और राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनती दिखाई दी. अब केवल शिक्षा तक पहुंच ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली भी बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन चुकी है.
किसी भी सरकार के लिए विरोध प्रदर्शनों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता. इस पूरे घटनाक्रम ने दिखाया कि जब किसी मुद्दे से लगभग हर परिवार जुड़ा हो, तो उसे सिर्फ राजनीतिक रंग देकर खारिज करना मुश्किल हो जाता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों और उनके परिवारों ने परीक्षा प्रणाली की कमियों को करीब से महसूस किया है. ऐसे में जवाबदेही की मांग लगातार बढ़ती गई. यह घटनाक्रम इस बात की भी याद दिलाता है कि समस्याओं को शुरुआती दौर में स्वीकार करना और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना सरकारों के लिए ज्यादा प्रभावी रणनीति हो सकती है.
इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसका कोई एक बड़ा चेहरा नहीं था. अलग-अलग शहरों के छात्र, शोधार्थी और स्वयंसेवक मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे. किसी एक नेता पर निर्भर रहने के बजाय कई लोगों ने जिम्मेदारियां संभालीं. डिजिटल दौर की यह शैली पारंपरिक राजनीति से अलग दिखाई दी, जहां नेतृत्व अक्सर एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द केंद्रित रहता है. इस आंदोलन ने दिखाया कि आज के समय में भरोसा, जानकारी और सक्रिय भागीदारी भी नेतृत्व की नई पहचान बन सकती है.
इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा सबक यह भी रहा कि सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है. इंस्टाग्राम रील्स, छोटे वीडियो, मीम्स और डिजिटल पोस्ट ने लाखों युवाओं तक संदेश पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. जहां पारंपरिक मीडिया के कुछ हिस्सों में आंदोलन को सीमित जगह मिली, वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा लगातार बढ़ती रही. इससे यह संकेत मिला कि आज राजनीतिक बहस सिर्फ टीवी स्टूडियो या पार्टी कार्यालयों में नहीं होती, बल्कि 30 सेकंड की एक वीडियो भी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सकती है. यही वजह है कि डिजिटल मीडिया अब जनआंदोलनों और लोकतांत्रिक संवाद का एक मजबूत मंच बनकर उभर रहा है.