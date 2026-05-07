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Hindi Newsशिक्षा6 फीट 6 इंच की लंबाई बनी मुसीबत! बस की छत से हार गया कंडक्टर, अब मिली नई ड्यूटी?

6 फीट 6 इंच की लंबाई बनी मुसीबत! बस की छत से हार गया कंडक्टर, अब मिली नई ड्यूटी?

हैदराबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 6 फीट 6 इंच लंबे बस कंडक्टर को अपनी लंबाई की वजह से गंभीर शारीरिक दर्द झेलना पड़ा. अब विभाग ने उन्हें बस ड्यूटी से हटाकर ऑफिस की जिम्मेदारी दे दी है. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 07, 2026, 03:36 PM IST
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6 फीट 6 इंच की लंबाई बनी मुसीबत! बस की छत से हार गया कंडक्टर, अब मिली नई ड्यूटी?

अक्सर लोग कहते हैं कि लंबा कद पर्सनैलिटी की पहचान होता है, लेकिन क्या हो जब यही लंबाई किसी की सबसे बड़ी परेशानी बन जाए? हैदराबाद से आई एक कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. यहां एक बस कंडक्टर अपनी मेहनत या काम की वजह से नहीं, बल्कि अपनी लंबाई की वजह से सुर्खियों में है. करीब 6 फीट 6 इंच लंबे अमीन अहमद अंसारी को बस के अंदर हर दिन सिर झुकाकर काम करना पड़ता था. हालत ऐसी हुई कि गर्दन और पीठ में दर्द ने उन्हें परेशान कर दिया. अब विभाग ने उनके लिए बड़ा फैसला लिया है.

लंबाई कैसे बनी मुसीबत?

अमीन अहमद अंसारी तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम में कंडक्टर के तौर पर काम करते हैं. उनका कद करीब 198 सेंटीमीटर यानी लगभग 6 फीट 6 इंच है. आमतौर पर लंबा कद लोगों को आकर्षक बनाता है, लेकिन अमीन के लिए यही परेशानी बन गया. मेहदीपट्टनम डिपो में ड्यूटी के दौरान बसों की छत उनकी लंबाई के हिसाब से काफी नीची पड़ रही थी. टिकट काटते समय और यात्रियों के बीच चलते हुए उन्हें लगातार सिर झुकाकर चलना पड़ता था. इससे उनका रोजमर्रा का काम बेहद मुश्किल हो गया था.

दर्द ने कब बढ़ाई मुश्किल?

अमीन की लगातार झुककर काम करने की मजबूरी धीरे-धीरे उनकी सेहत पर भारी पड़ने लगी. गर्दन, पीठ और रीढ़ की हड्डी में दर्द इतना बढ़ गया कि सामान्य चलना-फिरना भी मुश्किल लगने लगा. निगम ने पहले उन्हें कुछ समय के लिए विशेष ड्यूटी पर भेजा था, जहां बसों के अंदर काम नहीं करना पड़ता था. लेकिन जैसे ही यह ड्यूटी खत्म हुई और उन्हें फिर बस में भेजा गया, कुछ ही दिनों में दर्द दोबारा गंभीर हो गया. उनकी हालत देखकर साथी कर्मचारी भी चिंता में पड़ गए.

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विभाग ने क्या फैसला लिया?

जब अमीन की तबीयत बिगड़ने की जानकारी अधिकारियों तक पहुंची, तो मामले को गंभीरता से लिया गया. 5 मई को तेलंगाना परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें फिर से विशेष ड्यूटी पर भेज दिया. अब अमीन को बस के अंदर खड़े होकर टिकट काटने की जरूरत नहीं होगी. नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें प्रशासनिक काम, बस पास सेक्शन या एयरपोर्ट सेक्शन में लगाया गया है. इससे उन्हें झुककर काम नहीं करना पड़ेगा और सेहत पर भी असर कम होगा. विभाग के इस फैसले की काफी सराहना हो रही है.

सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी बहस?

यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन और सरकारी ढांचे अक्सर औसत लंबाई वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे अलग शारीरिक बनावट वाले लोगों को दिक्कत होती है. वहीं बड़ी संख्या में लोग तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट विभाग की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अपने कर्मचारी की तकलीफ को समझा और समय रहते फैसला लिया. अमीन की कहानी अब लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गई है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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