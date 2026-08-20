/पहले थप्पड़, फिर धड़ाम से गिरा मासूम… 6 साल के बच्चे की मौत से स्कूल में मचा हड़कंप

विशाखापत्तनम के वन टाउन इलाके के लिटिल गार्डन स्कूल में 6 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान प्रणय तेजा के रूप में हुई है. परिवार का आरोप है कि होमवर्क पूरा नहीं करने पर स्कूल की एक शिक्षिका ने बच्चे को डंडे से पीटा, जिसके बाद वह अचानक गिर गया. बच्चे को किंग जॉर्ज अस्पताल (KGH) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
परिवार के मुताबिक, प्रणय गुरुवार सुबह बिल्कुल स्वस्थ था और खुद स्कूल जाने की जिद कर रहा था. उसके पिता ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे बच्चा उठकर स्कूल जाने की बात कहने लगा. परीक्षा नजदीक होने के कारण परिवार ने उसे स्कूल जाने की अनुमति दे दी. पिता के मुताबिक, घर से निकलते समय बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक थी और पिछली रात भी वह सामान्य तरीके से खेल रहा था. परिवार ने किसी बीमारी या वायरल फीवर की बात से भी इनकार किया है.
परिवार वाले ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे उन्हें जानकारी मिली कि स्कूल में प्रणय के साथ कुछ हुआ है. पिता ने दावा किया कि स्कूल की ओर से उन्हें सीधे फोन नहीं किया गया. उनके रिश्तेदार के घर के पास काम करने वाले स्थानीय लोगों ने फोन कर घटना की जानकारी दी. इसके बाद बच्चे को KGH ले जाया गया. परिवार को वहां बताया गया कि बच्चे की मौत अस्पताल पहुंचने से करीब आधे घंटे पहले हो चुकी थी. पिता ने कहा कि परिवार ने बाद में स्कूल जाकर घटना के बारे में जानकारी जुटाई और CCTV फुटेज देखने की बात सामने आई.
LKG Student Dies After Allegedly Being Hit by Teacher.
Six-year-old Pranay Tej from Little Garden School, Vishakapatnam collapses after being shamed(tried to strip), reprimanded and slapped by teacher for not completing homework.
Was rushed to hospital but it was quite late pic.twitter.com/JbrLk1sw5J
— D (@Deb_livnletliv) August 20, 2026
परिवार का आरोप है कि CCTV फुटेज में शिक्षक बच्चे को डंडे से मारते हुए दिखाई दे रहा है. पिता के मुताबिक, पिटाई के बाद बच्चा डर और सदमे में गिर गया. उपलब्ध CCTV फुटेज में भी शिक्षक द्वारा बच्चे को मारने और कुछ ही क्षण बाद उसके गिरने का दृश्य दिखाई देता है. हालांकि, घटना की परिस्थितियों और मौत के बीच मेडिकल संबंध की अंतिम पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही होगी. परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि दूसरे बच्चों के साथ भी मारपीट की गई थी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
बच्चे की मौत की खबर के बाद परिवार और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई की मांग की. राजस्व विभाग के RDO दिलीप चक्रवर्ती भी KGH पहुंचे. उन्होंने बताया कि उन्हें 6 साल के बच्चे को स्कूल से मृत अवस्था में अस्पताल लाए जाने की जानकारी मिली है और संबंधित विभाग पूरी जानकारी जुटा रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वास्तविक मेडिकल वजह सामने आने की उम्मीद है. फिलहाल शिक्षक पर लगाए गए आरोपों की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आएगा.