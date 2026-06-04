कटहल फल है या सब्जी? जानिए क्यों 6 हजार साल से लोगों को उलझा रहा है ये सवाल

Jackfruit Facts: कटहल फल है या सब्जी? इस सवाल पर लंबे समय से बहस होती रही है. जानिए विज्ञान क्या कहता है, कच्चे और पके कटहल में क्या अंतर है, क्यों इसे फल और सब्जी दोनों माना जाता है और क्या है इसका 6 हजार साल पुराना इतिहास.
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कटहल को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि यह फल है या सब्जी. सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर अक्सर बहस छिड़ जाती है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसका अलग-अलग रूप में इस्तेमाल होना है. अंग्रेजी में इसे जैकफ्रूट कहा जाता है, इसलिए कई लोग इसे सीधे फल मान लेते हैं. लेकिन भारत समेत कई देशों में कच्चे कटहल की सब्जी बनाई जाती है, जिससे भ्रम और बढ़ जाता है. दरअसल, इस सवाल का जवाब इस बात में छिपा है कि कटहल कच्चा है या पका हुआ. विज्ञान दोनों स्थितियों को अलग-अलग तरीके से देखता है.
वनस्पति विज्ञान के अनुसार कटहल एक फल है. इसका कारण यह है कि यह फूल से विकसित होता है और इसके अंदर बीज मौजूद होते हैं. किसी भी पौधे का वह हिस्सा जिसमें बीज होते हैं, उसे वैज्ञानिक रूप से फल माना जाता है. कटहल का आकार पेड़ पर धीरे-धीरे बढ़ता है और परिपक्व होने पर यह पूरी तरह फल की श्रेणी में आता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी पहचान फल के रूप में की जाती है. हालांकि इसके उपयोग के तरीके ने इसे फल और सब्जी दोनों की पहचान दिला दी है.
जब कटहल छोटा और कच्चा होता है, तब उसका गूदा काफी सख्त और रेशेदार होता है. उसका स्वाद न मीठा होता है और न ही फलों जैसा. इसी कारण भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण एशिया के कई देशों में इसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है. मसालों के साथ पकाने पर इसका स्वाद काफी अलग हो जाता है. यही वजह है कि लोग कच्चे कटहल को सब्जी मानते हैं. विज्ञान भी मानता है कि उपयोग के आधार पर कच्चा कटहल सब्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसकी मूल पहचान फल की ही रहती है.
कटहल के पकते ही उसका रंग पीला हो जाता है और स्वाद मीठा बनने लगता है. यह नरम, रसदार और खुशबूदार हो जाता है. कई लोग इसके स्वाद की तुलना केले और अनानास से करते हैं. पका हुआ कटहल सीधे खाया जाता है और इसे फल माना जाता है. दुनिया के सबसे बड़े फलों में गिने जाने वाले कटहल की लंबाई 90 सेंटीमीटर और वजन 36 किलो तक हो सकता है. दिलचस्प बात यह है कि कटहल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है और इसका इतिहास लगभग 3 से 6 हजार साल पुराना माना जाता है. इसके फल, सब्जी और बीज तक का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे बेहद खास माना जाता है.
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