Dictionary.com: नहीं है कोई शब्द, फिर भी ‘6-7’ को क्यों चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर, Gen Alpha से क्या कनेक्शन?

World of the Day 2025: डिक्शनरी डॉट कॉम ने 6-7 को वर्ड ऑफ द ईयर बताया है, आइए जानते हैं कि कोई शब्द न होने पर भी ये संख्या साल का शब्द कैसे बना और जेन अल्फा से क्या कनेक्शन है?  

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 01, 2025, 12:19 PM IST
World of the Day 2025: हाल ही में ऑनलाइन शब्दकोश को डिक्शनरी डॉट कॉम (Dictionary.com) ने ‘6-7’ को 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है. ऐसे में सवाल ये है कि जब 67 एक संख्या है और शब्दों की दुनिया से अलग है को फिर क्यों उस 6-7 को वर्ष का शब्द बनाया गया है? क्यों शब्दों की जगह दो संख्याओं ने ली है? किस वजह से इंटरनेट पर भी 6-7 ट्रेंड पर है? आखिर Gen Alpha से 67 का कनेक्शन क्या है? अगर ऐसे ही कुछ सवाल हैं और इन के जवाब जानना चाहते हैं तो आइए विस्तार से वर्ड ऑफ द ईयर 6-7 के बारे में जानते हैं.

6-7 का वायरल ट्रेंड क्या है?

जब बात 6-7 की हो रही है तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक अंक है जिसे या तो छह-सात जान रहे होंगे या सिस्टी सेवन लेकिन ऐसा नहीं है. जनरेशन गैप की तरह इस संख्या भाषा में भी फर्क है. खासतौर पर यंग जेनरेशन के बीच चैटिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है. 2025 में इंटरनेट पर खूब ट्रेंड भी किया है.

कहां से आया ‘6-7’ और कैसे बोला जाता है?

इस 67 को सिक्स्टी सेवन की जगह सिक्स-सेवन कहा जाता है जो कि ऑनलाइन संस्कृति का एक वायरल इंटरनेट स्लैंग है. इसे एक व्यंग्य, आपसी हंसी-मजाक और जुड़ाव के कल्चर का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है. अमेरिकी रैपर स्क्रिल्ला (Skrilla) के गाने Doot Doot (6-7)' से इसकी शुरुआत हुई थी. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिक टॉक के बाद Reels पर ये गाना छा गया था. एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ था जिसमें बास्केटबॉल खिलाड़ियों देखा जा सकता है और उसमें NBA स्टार लामेलो बॉल भी थे जिनकी लंबाई 6 फुट 7 इंच है.

Gen Alpha से क्या है कनेक्शन?

Dictionary.com ने साल 2025 के 'वर्ड ऑफ द ईयर' में 6-7 को शामिल किया जिसका कनेक्शन Gen Alpha से है. दरअसल, 2013 से 2025 के बीच जन्म लेने वाली पीढ़ियां यानी जेन अल्फा के बीच 6-7 बहुत लोकप्रिय है. इसका इस्तेमाल चैटिंग के दौरान या बातचीत के दौरान अक्सर करते हैं. एडल्ट्स और युवाओं के बीच ये भाषा की नई दूरी को दिखाता है. शब्दों की जगह इशारे, इमोजी और ट्रेंड्स ने जगह बना ली है. जेन अल्फा के बीच 67 जैसे स्लैंग Cool Code जैसे हैं. इसे न अपनाने वाले FOMO हो जाएंगे. जेन अल्फा इसे एडल्ट्स को चिढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं. इसके अलावा हाथों से जंगल बाजी वाले इशारे के लिए भी ये जाना जाता है.

डिक्शनरी डॉट कॉम के मुताबिक ये निरर्थक और हास्यास्पद है जिसका मतलब कि इसमें दिमाग सुन्न करने वाले ट्रेंड की सभी खूबियां हैं. इसके बारे में इन्फ्लुएंसर और बाल मनोवैज्ञानिक जानना चाहते हैं और कोशिश में लगे हुए हैं. वहीं, डिक्शनरी डॉट कॉम का कहना है कि हर साल वो ऐसे शब्दों को साल का शब्द बनाते हैं जो एक-दूसरे से और ऑनलाइन कैसे संवाद करें इस बात को प्रभावित करता है.

