Advertisement
trendingNow13206675
Hindi Newsशिक्षादादी बनीं स्टूडेंट... 68 साल की उम्र में आजी ने रचा इतिहास, 12वीं में 60% पाकर हुईं पास

दादी बनीं स्टूडेंट... 68 साल की उम्र में 'आजी' ने रचा इतिहास, 12वीं में 60% पाकर हुईं पास

Mumbai 68 Year Old Student: मुंबई की 68 वर्षीया मंगला पोपट ठोके ने विक्रोली के एक नाइट स्कूल से 12वीं की परीक्षा 60% अंकों के साथ पास कर एक मिसाल कायम की है. बचपन में पढ़ाई छूटने और उम्र के इस पड़ाव पर आर्थिक व पारिवारिक संघर्षों के बावजूद, उन्होंने अपनी मेहनत से सपने को हकीकत में बदल दिया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 06, 2026, 11:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दादी बनीं स्टूडेंट... 68 साल की उम्र में 'आजी' ने रचा इतिहास, 12वीं में 60% पाकर हुईं पास

Mumbai 68 Year Old Student: मुंबई से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो हर किसी को प्रेरित करती है. यहां विक्रोली में रहने वाली 68 साल की मंगला पोपट ठोके ने दिखा दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. जिस उम्र में लोग आराम करने की सोचते हैं, उस उम्र में उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी है. इतना ही नहीं, उन्होंने 60 प्रतिशत हासिल कर सफलता भी पाई है. उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उनसे बहुत छोटे थे. फिर भी वे सभी उन्हें प्यार से आजी या आई कहकर बुलाते थे.

मंगला जी का जीवन आसान नहीं था. बचपन में ही आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई थी. परिवार की जिम्मेदारियां जल्दी आ गईं. शादी हुई, फिर पांच बेटियों की परवरिश की, इसके बाद नाती-पोतों की देखभाल में समय बीतता चला गया. लेकिन उनके मन में पढ़ाई पूरी करने की इच्छा हमेशा बनी रही. पति के निधन के बाद जब उन्हें अकेलापन महसूस हुआ, तब उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया.

2023 में लिया एडमिशन...

उन्होंने साल 2023 में विक्रोली के शारदा नाइट स्कूल और जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया. उनका रोज का कार्यक्रम काफी कठिन था. सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती थीं, खाना बनाती थीं. इसके बाद पढ़ाई के लिए समय निकालती थीं. शाम को स्कूल जाती थीं. वहां शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक क्लास में बैठती थीं. घर लौटकर भी पढ़ाई करती थीं. उनकी मेहनत लगातार जारी रही.

Add Zee News as a Preferred Source

दिक्कत आने पर बच्चे करते थे मदद

क्लास में उनके साथ 17 से 18 साल के छात्र पढ़ते थे. शुरुआत में यह थोड़ा अलग अनुभव था. लेकिन उन्होंने इसे कभी समस्या नहीं बनने दिया. बच्चे उन्हें सम्मान देते थे. जब पढ़ाई में कोई दिक्कत आती, तो वही बच्चे उनकी मदद करते थे. बदले में मंगला जी अपने अनुभव से उन्हें जीवन की बातें समझाती थीं. शिक्षकों ने भी उन्हें लगातार हौसला दिया. उन्होंने मंगला जी से कहा कि हर हाल में अपना पेपर पूरा करना है.

मंगला जी अपनी सफलता का राज मेहनत और विश्वास को मानती हैं. उनका कहना है कि इंसान अगर ठान ले, तो कुछ भी कर सकता है. उनके अनुसार जीवन में दो चीजें सबसे जरूरी हैं. पहली कोशिश और दूसरी ईश्वर पर भरोसा. उन्होंने कभी हार नहीं मानी. यही वजह है कि उन्होंने अपना पुराना सपना पूरा कर लिया. उनकी कहानी यह बताती है कि उम्र कभी भी सपनों के बीच नहीं आ सकती.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

mangala thoke

Trending news

तमिलनाडु में होटल पॉलिटिक्‍स चालू, बीजेपी गेम में नहीं होकर भी कर सकती है 'खेल' खराब
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु में होटल पॉलिटिक्‍स चालू, बीजेपी गेम में नहीं होकर भी कर सकती है 'खेल' खराब
पंजाब में सेना और BSF पर हमले की साजिश? बॉर्डर के करीब धमाके में अब तक क्या पता चला
Amritsar Khasa Blast
पंजाब में सेना और BSF पर हमले की साजिश? बॉर्डर के करीब धमाके में अब तक क्या पता चला
मई का पहला हफ्ता मॉनसूनी बीत रहा, जून में क्या सूखा पड़ेगा? मौसम विभाग ने क्या कहा?
weather update
मई का पहला हफ्ता मॉनसूनी बीत रहा, जून में क्या सूखा पड़ेगा? मौसम विभाग ने क्या कहा?
अग्निमित्रा पॉल को बुलाया गया दिल्‍ली, बंगाल में लागू होगा दिल्‍ली मॉडल?
agnimitra paul
अग्निमित्रा पॉल को बुलाया गया दिल्‍ली, बंगाल में लागू होगा दिल्‍ली मॉडल?
डबल धमाके से दहला अमृतसर-जालंधर! ब्लास्ट पर क्या कोई थी बड़ी साजिश? जांच जारी
punjab double Blast
डबल धमाके से दहला अमृतसर-जालंधर! ब्लास्ट पर क्या कोई थी बड़ी साजिश? जांच जारी
'...तो ममता बनर्जी को डिसमिस कर दिया जाएगा', असम सीएम हिमंता ने कह दी खरी-खरी
Assembly Election 2026
'...तो ममता बनर्जी को डिसमिस कर दिया जाएगा', असम सीएम हिमंता ने कह दी खरी-खरी
जीत तो मिल गई, लेकिन बीजेपी के सामने बंगाल में कौन सी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं?
West Bengal
जीत तो मिल गई, लेकिन बीजेपी के सामने बंगाल में कौन सी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं?
Live: INDIA अलायंस ममता दीदी के साथ है... इस्तीफे से इनकार के बीच संजय राउत का बड़ा बयान
West Bengal Live
Live: INDIA अलायंस ममता दीदी के साथ है... इस्तीफे से इनकार के बीच संजय राउत का बड़ा बयान
थलापति विजय की जीत के बाद वायरल हुआ गाड़ी नंबर, 8 साल पहले हो गई थी भविष्यवाणी...?
thalapathy vijay
थलापति विजय की जीत के बाद वायरल हुआ गाड़ी नंबर, 8 साल पहले हो गई थी भविष्यवाणी...?
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
West Bengal
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?