दादी बनीं स्टूडेंट... 68 साल की उम्र में 'आजी' ने रचा इतिहास, 12वीं में 60% पाकर हुईं पास

Mumbai 68 Year Old Student: मुंबई से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो हर किसी को प्रेरित करती है. यहां विक्रोली में रहने वाली 68 साल की मंगला पोपट ठोके ने दिखा दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. जिस उम्र में लोग आराम करने की सोचते हैं, उस उम्र में उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी है. इतना ही नहीं, उन्होंने 60 प्रतिशत हासिल कर सफलता भी पाई है. उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उनसे बहुत छोटे थे. फिर भी वे सभी उन्हें प्यार से आजी या आई कहकर बुलाते थे.

मंगला जी का जीवन आसान नहीं था. बचपन में ही आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई थी. परिवार की जिम्मेदारियां जल्दी आ गईं. शादी हुई, फिर पांच बेटियों की परवरिश की, इसके बाद नाती-पोतों की देखभाल में समय बीतता चला गया. लेकिन उनके मन में पढ़ाई पूरी करने की इच्छा हमेशा बनी रही. पति के निधन के बाद जब उन्हें अकेलापन महसूस हुआ, तब उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया.

2023 में लिया एडमिशन...

उन्होंने साल 2023 में विक्रोली के शारदा नाइट स्कूल और जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया. उनका रोज का कार्यक्रम काफी कठिन था. सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती थीं, खाना बनाती थीं. इसके बाद पढ़ाई के लिए समय निकालती थीं. शाम को स्कूल जाती थीं. वहां शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक क्लास में बैठती थीं. घर लौटकर भी पढ़ाई करती थीं. उनकी मेहनत लगातार जारी रही.

Add Zee News as a Preferred Source

दिक्कत आने पर बच्चे करते थे मदद

क्लास में उनके साथ 17 से 18 साल के छात्र पढ़ते थे. शुरुआत में यह थोड़ा अलग अनुभव था. लेकिन उन्होंने इसे कभी समस्या नहीं बनने दिया. बच्चे उन्हें सम्मान देते थे. जब पढ़ाई में कोई दिक्कत आती, तो वही बच्चे उनकी मदद करते थे. बदले में मंगला जी अपने अनुभव से उन्हें जीवन की बातें समझाती थीं. शिक्षकों ने भी उन्हें लगातार हौसला दिया. उन्होंने मंगला जी से कहा कि हर हाल में अपना पेपर पूरा करना है.

मंगला जी अपनी सफलता का राज मेहनत और विश्वास को मानती हैं. उनका कहना है कि इंसान अगर ठान ले, तो कुछ भी कर सकता है. उनके अनुसार जीवन में दो चीजें सबसे जरूरी हैं. पहली कोशिश और दूसरी ईश्वर पर भरोसा. उन्होंने कभी हार नहीं मानी. यही वजह है कि उन्होंने अपना पुराना सपना पूरा कर लिया. उनकी कहानी यह बताती है कि उम्र कभी भी सपनों के बीच नहीं आ सकती.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें