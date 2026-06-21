नीट यूजी 2026 री-एग्जाम में जहां लाखों युवा डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, वहीं लखनऊ के एक परीक्षा केंद्र पर 69 वर्षीय अशोक बहार सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते नजर आए. आलमबाग स्थित गुरु नानक महाविद्यालय गर्ल्स इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर जैसे ही वह नीली शर्ट, जींस, काला चश्मा और घड़ी पहनकर पहुंचे, वहां मौजूद छात्र, अभिभावक और सुरक्षा कर्मी उन्हें देखकर हैरान रह गए. उम्र के इस पड़ाव पर NEET जैसी कठिन परीक्षा देना ही लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया. परीक्षा केंद्र पर पहुंचते ही वह सबसे उम्रदराज अभ्यर्थी के रूप में आकर्षण का केंद्र बन गए और कई लोग उनके जज्बे की तारीफ करते दिखे.
परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा जांच के दौरान अशोक बहार ने चश्मा और बेल्ट उतारने का विरोध किया. उनका कहना था कि वह बिना चश्मे के ठीक से देख नहीं सकते और बेल्ट भी उनके लिए जरूरी है. हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने परीक्षा नियमों का हवाला देते हुए उनसे चश्मा, बेल्ट और घड़ी उतरवा ली. अंततः उन्हें अपना सामान अपने ड्राइवर अवधेश के पास छोड़ना पड़ा. इस दौरान उन्होंने नाराजगी भी जताई. दरअसल, इस बार पेपर लीक विवाद के बाद NEET परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त की गई थी. अभ्यर्थियों से कलावा, चेन, घड़ी, जूते-मोजे, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाहर ही रखवाए गए. बायोमेट्रिक सत्यापन और सघन जांच के बाद ही छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया.
आलमबाग के चंदरनगर निवासी अशोक बहार का कहना है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती. उन्होंने बताया कि वह एक खाद कंपनी में मार्केटिंग प्रमुख रह चुके हैं और एमबीए भी कर चुके हैं. उनकी पत्नी डॉ. मंजुल बहार चिकित्सक हैं और अमेरिका में कार्यरत हैं. परिवार में कई डॉक्टर होने के कारण उनके मन में भी चिकित्सा क्षेत्र में आने की इच्छा पैदा हुई. अशोक बहार का कहना है कि उन्हें दवाओं और मेडिकल क्षेत्र की अच्छी जानकारी है, लेकिन बिना मेडिकल डिग्री के वह किसी को चिकित्सकीय सलाह नहीं दे सकते. इसी वजह से उन्होंने NEET परीक्षा देने का फैसला किया. उनका मानना है कि सफलता मिले या न मिले, व्यक्ति को अपने सपनों के लिए प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए.
अशोक बहार अब वरिष्ठ नागरिक अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 1 प्रतिशत आरक्षण की मांग उठा रहे हैं. उनका कहना है कि उम्रदराज उम्मीदवारों को भी मेडिकल शिक्षा में अवसर मिलना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग की है कि जो अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते, उन्हें पुराने स्कोर के आधार पर काउंसिलिंग का मौका दिया जाए. उन्होंने बताया कि इन मांगों को लेकर वह सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. दूसरी ओर कई अभिभावकों ने भी परीक्षा को लेकर चिंता जताई. उनका कहना था कि बार-बार परीक्षा, पेपर लीक और अफवाहों का असर छात्रों के मनोबल पर पड़ता है. उनका मानना है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और फूलप्रूफ बने तथा छात्रों को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े.