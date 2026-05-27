यहां नौकरी नहीं, जिंदगी जीते हैं लोग! दुनिया के 7 देश जहां सबसे कम करना पड़ता है काम

दुनिया के 7 ऐसे देशों के बारे में जानिए जहां कर्मचारियों को सबसे कम वर्किंग आवर्स, लंबी पेड छुट्टियां और शानदार वर्क-लाइफ बैलेंस मिलता है. यहां नौकरी बोझ नहीं बल्कि सुकून भरी जिंदगी का हिस्सा मानी जाती है.
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दुनिया में जहां ज्यादातर लोग रोजाना 9 से 10 घंटे नौकरी करके थक जाते हैं, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां काम से ज्यादा जिंदगी को महत्व दिया जाता है. इन देशों में कर्मचारियों पर काम का बोझ बेहद कम होता है और उन्हें परिवार, आराम और शौक के लिए भरपूर समय मिलता है. यही वजह है कि ये देश बेहतरीन वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं. यहां लोग कम घंटे काम करके भी शानदार और खुशहाल जिंदगी जीते हैं. कई देशों में कर्मचारियों को लंबी पेड छुट्टियां, 4 दिन का वर्क वीक और सख्त लेबर कानून जैसी सुविधाएं दी जाती हैं. यही कारण है कि यहां नौकरी तनाव नहीं बल्कि सुकून का हिस्सा बन जाती है.
डेनमार्क क्यों नंबर-1?
वर्क-लाइफ बैलेंस के मामले में डेनमार्क को दुनिया का सबसे बेहतरीन देश माना जाता है. यहां सिर्फ 1% लोग ही हफ्ते में 50 घंटे से ज्यादा काम करते हैं. बाकी लोग अपना ज्यादातर समय परिवार और निजी जिंदगी को देते हैं. डेनमार्क में कर्मचारियों को सालभर में 36 दिनों की पेड छुट्टियां मिलती हैं. यहां लोगों को पूरे साल में केवल 1,381 घंटे काम करना पड़ता है. यही वजह है कि यहां तनाव बहुत कम और खुशहाली ज्यादा देखने को मिलती है. डेनमार्क की सरकार कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और निजी जीवन को बेहद अहम मानती है, जिसके कारण यहां नौकरी करने वाले लोग ज्यादा संतुष्ट और खुश नजर आते हैं.
नॉर्वे और जर्मनी में क्या खास?
नॉर्वे इस सूची में दूसरे नंबर पर है. यहां लोग अपने दिन का करीब 65% हिस्सा आराम, शौक और निजी देखभाल में बिताते हैं. कर्मचारियों को सालभर में सिर्फ 1,384 घंटे काम करना पड़ता है. इसी वजह से नॉर्वे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है. वहीं जर्मनी तीसरे स्थान पर है, जहां लोगों को साल में सिर्फ 1,386 घंटे काम करना पड़ता है. जर्मनी ने कंपनियों के लिए कर्मचारियों के हर मिनट का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया है. इसका मकसद अनपेड ओवरटाइम को रोकना और कर्मचारियों का शोषण खत्म करना है. यहां काम के घंटों से ज्यादा कर्मचारियों के अधिकारों पर जोर दिया जाता है.
नीदरलैंड और आइसलैंड कैसे बदले?
नीदरलैंड में फ्रीलांसरों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बेहद सख्त लेबर कानून बनाए गए हैं. यहां कर्मचारियों को साल में केवल 1,440 घंटे काम करना पड़ता है. बीमारी के दौरान भी कर्मचारियों को पूरा भुगतान मिलता है. वहीं आइसलैंड ने अपने वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव किया है. यहां करीब 85% कर्मचारी अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करते हैं और उनकी सैलरी भी कम नहीं की जाती. पूरे साल में यहां केवल 1,454 घंटे काम करना होता है. इस फैसले के बाद कर्मचारियों की खुशहाली और काम की गुणवत्ता दोनों में सुधार देखने को मिला है. यही वजह है कि आइसलैंड का मॉडल अब दुनिया के कई देश अपनाने की कोशिश कर रहे हैं.
फ्रांस और लक्जमबर्ग क्यों आगे?
फ्रांस अपने कर्मचारियों को सबसे कम वर्किंग आवर्स और लंबी पेड छुट्टियां देने के लिए जाना जाता है. यहां लोगों को साल में 36 दिन की पेड छुट्टियां मिलती हैं और वे हर दिन करीब 16 घंटे अपने मनोरंजन और निजी जिंदगी के लिए निकाल पाते हैं. फ्रांस में कर्मचारियों को सालभर में सिर्फ 1,505 घंटे काम करना होता है. वहीं लक्जमबर्ग ‘क्वालिटी ओवर क्वांटिटी’ के सिद्धांत पर चलता है. यहां काम के घंटों से ज्यादा काम की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है. कर्मचारियों को साल में सिर्फ 1,506 घंटे काम करना पड़ता है. यही कारण है कि इन देशों में नौकरी करने वाले लोग मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ और खुश रहते हैं.
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