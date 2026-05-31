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Hindi Newsशिक्षा12वीं के बाद ये 7 कोर्स बदल सकते हैं किस्मत! डिग्री पूरी होते ही मिल सकती है लाखों की नौकरी

12वीं के बाद ये 7 कोर्स बदल सकते हैं किस्मत! डिग्री पूरी होते ही मिल सकती है लाखों की नौकरी

12वीं के बाद सही कोर्स दोहराएं आपके करियर की दिशा तय कर सकता है. बीटेक, एमबीबीएस, बीसीए, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे कोर्स आज सबसे ज्यादा डिमांड में हैं, जिनमें शानदार सैलरी और बेहतर करियर के मौके मिल सकते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 31, 2026, 08:00 AM IST
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12वीं के बाद ये 7 कोर्स बदल सकते हैं किस्मत! डिग्री पूरी होते ही मिल सकती है लाखों की नौकरी

12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आगे कौन-सा कोर्स चुना जाए. सही कोर्स का चुनाव न केवल पढ़ाई का रास्ता तय करता है, बल्कि भविष्य की नौकरी और कमाई पर भी बड़ा असर डालता है. आज के समय में कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्स हैं, जिनकी मांग लगातार बढ़ रही है और इन क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं को आकर्षक सैलरी पैकेज मिल रहे हैं. तकनीक, हेल्थकेयर, फाइनेंस और डिजिटल सेक्टर के विस्तार ने कई नए अवसर पैदा किए हैं. ऐसे में अगर छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सही कोर्स चुनते हैं, तो उनका करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है.

कौन-सा कोर्स सबसे लोकप्रिय है?

इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र आज भी छात्रों की पहली पसंद बने हुए हैं. BTech और MBBS जैसे कोर्स लंबे समय से करियर के मजबूत विकल्प माने जाते हैं. BTech करने वाले छात्रों को सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी के अवसर मिलते हैं. वहीं MBBS करने वाले छात्रों के लिए डॉक्टर बनने का रास्ता खुलता है. इन दोनों क्षेत्रों में अनुभवी प्रोफेशनल्स को लाखों रुपये के पैकेज और सम्मानजनक करियर मिलता है. यही कारण है कि हर साल लाखों छात्र इन कोर्सों में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं.

डेटा साइंस और AI क्यों बढ़ रहे हैं?

डिजिटल युग में Data Science और Artificial Intelligence सबसे तेजी से उभरते हुए क्षेत्रों में शामिल हैं. लगभग हर उद्योग डेटा और ऑटोमेशन पर निर्भर होता जा रहा है. कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की तलाश कर रही हैं जो डेटा का विश्लेषण कर सकें और AI आधारित समाधान तैयार कर सकें. इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले युवाओं को देश और विदेश दोनों जगह शानदार अवसर मिल रहे हैं. कई बड़ी कंपनियां फ्रेशर्स को भी आकर्षक पैकेज ऑफर कर रही हैं. आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों की मांग और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

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BCA और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अवसर हैं?

कंप्यूटर एप्लीकेशन और ऑनलाइन बिजनेस के बढ़ते प्रभाव के कारण BCA और Digital Marketing की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है. BCA करने वाले छात्र सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग और आईटी सर्विसेज में करियर बना सकते हैं. वहीं Digital Marketing में SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और ऑनलाइन ब्रांडिंग जैसे विकल्प मौजूद हैं. आज लगभग हर कंपनी अपनी डिजिटल मौजूदगी मजबूत करना चाहती है, इसलिए इस क्षेत्र में कुशल युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है. कम समय में अच्छी कमाई और तेजी से करियर ग्रोथ इसकी बड़ी खासियत है.

CA क्यों माना जाता है भरोसेमंद विकल्प?

Chartered Accountancy यानी CA आज भी सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद करियर विकल्पों में गिना जाता है. फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिट और अकाउंटिंग की गहरी समझ रखने वाले CA प्रोफेशनल्स की हर उद्योग में जरूरत होती है. यह कोर्स चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे पूरा करने के बाद करियर के शानदार अवसर मिलते हैं. बड़ी कंपनियां और मल्टीनेशनल फर्म्स योग्य CA को आकर्षक वेतन देती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों को केवल ट्रेंड देखकर नहीं, बल्कि अपनी रुचि, कौशल और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर कोर्स का चयन करना चाहिए. सही फैसला उनकी किस्मत बदल सकता है.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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