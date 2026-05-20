मुगल सल्तनत की वो 7 ताकतवर महिलाएं, जिनकी उंगलियों पर चलता था पूरा साम्राज्य!

Mughal History: मुगलों के हरम को लेकर इतिहासकारों ने कई दावे किए हैं, जो बताते हैं कि यह सिर्फ महिलाओं को परदे के पीछे रखने की जगह नहीं था. राजनीति, कूटनीति और सत्ता की समझ रखने वाली कई महिलाओं ने हरम से ही पूरे साम्राज्य को प्रभावित किया. किसी ने व्यापार को बढ़ावा दिया, तो किसी ने शासन की बागडोर संभाली और तख्त की राजनीति में अहम भूमिका निभाई. इन महिलाओं ने पर्दे के पीछे रहकर भी मुगल सल्तनत की दिशा तय की और इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई. पढ़िए मुगल हरम से सत्ता चलाने वाली 7 ताकतवर महिलाओं की दिलचस्प कहानी.
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मुगल काल का नाम आते ही लोगों के दिमाग में शाही महल, बादशाह और हरम की तस्वीर उभरती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुगल हरम सिर्फ रानियों और बेगमों की रहने की जगह नहीं था, बल्कि यहीं से कई बार पूरी सल्तनत की राजनीति तय होती थी. कुछ महिलाएं ऐसी थीं, जिनके फैसलों का असर सीधे तख्त और ताज पर पड़ता था. किसी ने बादशाह को सलाह देकर सत्ता संभाली, तो किसी ने व्यापार और रिश्तों के जरिए अपना दबदबा बनाया. कुछ महिलाओं के नाम पर सिक्के तक चलाए गए. मुगल इतिहास में ऐसी कई ताकतवर महिलाएं हुईं, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी. आइए जानते हैं मुगल सल्तनत की उन 7 महिलाओं की कहानी, जिनकी उंगलियों पर चलता था पूरा साम्राज्य.
मुगल काल में हरम को सिर्फ महिलाओं की निजी जगह मानना गलत होगा. यह शाही परिवार का सबसे अहम हिस्सा था, जहां रिश्ते, राजनीतिक फैसले और सत्ता की रणनीतियां तैयार होती थीं. हरम की महिलाएं सीधे युद्ध में नहीं उतरती थीं, लेकिन वे उत्तराधिकार तय करने, दरबारी गुटों को संतुलित करने और बादशाहों को सलाह देने में बड़ी भूमिका निभाती थीं. कई महिलाओं ने धार्मिक कार्यों, व्यापार और सामाजिक मदद के जरिए जनता के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाई. इतिहासकारों का मानना है कि मुगल शासन में घर और सत्ता अलग-अलग नहीं थे. हरम के अंदर लिया गया फैसला कई बार पूरे साम्राज्य की राजनीति बदल देता था.
महम आंगा अकबर की धाय मां थीं और अकबर के शुरुआती शासन में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था. जब अकबर कम उम्र में गद्दी पर बैठा, तब उसे अनुभवी लोगों के सहारे की जरूरत थी. इसी दौरान महम आंगा ने दरबार की राजनीति में मजबूत पकड़ बना ली. उनके बेटे अधम खान का नाम भी शुरुआती सत्ता संघर्षों में सामने आता है. इतिहासकार बताते हैं कि महम आंगा ने पर्दे के पीछे रहकर कई अहम फैसलों को प्रभावित किया. हालांकि बाद में अकबर ने खुद सत्ता संभाली और ऐसे प्रभावों को सीमित कर दिया, लेकिन शुरुआती दौर में महम आंगा की ताकत किसी बड़े मंत्री से कम नहीं मानी जाती थी.
हुमायूं की पत्नी और अकबर की मां हमीदा बानो बेगम को मुगल सल्तनत की सबसे सम्मानित महिलाओं में गिना जाता है. हुमायूं के निर्वासन और संघर्ष के दौर में उन्होंने पूरे शाही परिवार को एकजुट बनाए रखा. अकबर के शासनकाल में भी उनकी सलाह और समर्थन को बेहद अहम माना जाता था. गुलबदन बेगम की किताब ‘हुमायूंनामा’ में उस दौर की पारिवारिक और राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र मिलता है. हमीदा बानो सिर्फ एक मां नहीं थीं, बल्कि वह शाही परिवार की मजबूत कड़ी थीं. उन्होंने रिश्तों और समझदारी के जरिए सल्तनत को स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई.
अकबर की बेगम और जहांगीर की मां मरियम-उज़-ज़मानी को मुगल इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में गिना जाता है. वह सिर्फ शाही परिवार तक सीमित नहीं थीं, बल्कि व्यापार और आर्थिक मामलों में भी उनकी मजबूत पकड़ थी. कई ऐतिहासिक शोध बताते हैं कि उनका समुद्री व्यापार तक में प्रभाव था. उन्होंने धार्मिक कार्यों और दान के जरिए जनता के बीच खास पहचान बनाई. इतिहासकार मानते हैं कि उनकी आर्थिक ताकत ने उन्हें राजनीतिक रूप से भी बेहद मजबूत बना दिया था. मुगल काल में महिलाओं का आर्थिक प्रभाव किस तरह सत्ता में बदलता था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मरियम-उज़-ज़मानी को माना जाता है.
नूरजहां मुगल इतिहास की सबसे चर्चित और ताकतवर महिलाओं में शामिल हैं. जहांगीर के शासनकाल में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उनके नाम से फरमान जारी होने लगे थे. इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि उनके नाम के सिक्के तक चलाए गए. नूरजहां ने दरबार के अलग-अलग गुटों को संतुलित करने और सत्ता को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाई. वह सिर्फ बादशाह की बेगम नहीं थीं, बल्कि एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार भी थीं. उन्होंने रिश्तों और राजनीतिक गठजोड़ के जरिए पूरे शासन तंत्र को प्रभावित किया. उनकी ताकत देखकर कई विदेशी यात्री भी हैरान रह जाते थे.
शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम को मुगल दरबार में बेहद ऊंचा दर्जा मिला हुआ था. मुमताज महल की मृत्यु के बाद उन्होंने हरम और शाही परिवार की जिम्मेदारी संभाली. जहांआरा सूफी परंपरा से भी जुड़ी थीं और उन्होंने धार्मिक व सामाजिक कार्यों में काफी योगदान दिया. उन्होंने कई निर्माण कार्य करवाए और जरूरतमंदों की मदद भी की. उनकी लोकप्रियता सिर्फ महल तक सीमित नहीं थी, बल्कि जनता के बीच भी थी. इतिहासकार मानते हैं कि उत्तराधिकार के संघर्ष वाले दौर में जहांआरा ने परिवार और सत्ता दोनों को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई थी.
रोशनआरा बेगम, जहांआरा की बहन थीं और उत्तराधिकार की लड़ाई में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है. उन्होंने औरंगजेब का समर्थन किया और दरबार की राजनीति में सक्रिय भाग लिया. उस समय मुगल सल्तनत में तख्त के लिए जबरदस्त संघर्ष चल रहा था और हर गुट को शाही समर्थन चाहिए था. रोशनआरा ने अपने राजनीतिक फैसलों से सत्ता संतुलन को प्रभावित किया. इतिहास की कई किताबों में उनके राजनीतिक दखल का जिक्र मिलता है. उनका उदाहरण दिखाता है कि हरम की महिलाएं सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं थीं, बल्कि कई बार सीधे तख्त की राजनीति तय करती थीं.