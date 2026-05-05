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Hindi Newsशिक्षारिटायरमेंट के बाद डॉक्टर बनने की जिद! मां का सपना पूरा करने के लिए 71 साल के शख्स ने हजारों युवाओं के बीच दी NEET परीक्षा

रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर बनने की जिद! मां का सपना पूरा करने के लिए 71 साल के शख्स ने हजारों युवाओं के बीच दी NEET परीक्षा

NEET UG 2026: लखनऊ में NEET-UG 2026 परीक्षा के दौरान 70 वर्षीय अशोक बहार ने हजारों युवाओं के बीच परीक्षा देकर सबका ध्यान खींच लिया. मां का सपना पूरा करने निकले अशोक की कहानी लोगों को भावुक कर रही है. वहीं परीक्षा के दौरान एक दुखद हादसे ने माहौल को गमगीन भी कर दिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 05, 2026, 08:00 AM IST
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रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर बनने की जिद! मां का सपना पूरा करने के लिए 71 साल के शख्स ने हजारों युवाओं के बीच दी NEET परीक्षा

NEET UG 2026; लखनऊ में रविवार को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा के दौरान एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला. जहां हजारों युवा डॉक्टर बनने की दौड़ में शामिल थे, वहीं 70 वर्षीय अशोक बहार ने अपनी उपस्थिति से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उन्होंने बताया कि यह परीक्षा देना उनके लिए केवल एक करियर विकल्प नहीं, बल्कि अपनी स्वर्गीय मां की उस अंतिम इच्छा को पूरा करने की एक कोशिश है, जो दशकों से अधूरी थी. अपनी डॉक्टर पत्नी और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े रिश्तेदारों के समर्थन से उत्साहित अशोक बहार का मानना है कि सीखने और सपना पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती. क्या उनका यह अटूट जज्बा उन्हें इस उम्र में चिकित्सा की दुनिया की दहलीज पार करा पाएगा?

अशोक बहार का संकल्प और मां की अंतिम इच्छा?

लखनऊ के रहने वाले 70 वर्षीय अशोक बहार ने इस साल की NEET-UG परीक्षा में शामिल होकर दृढ़ संकल्प की एक नई मिसाल पेश की है. उन्होंने बताया कि उनकी मां उन्हें हमेशा एक डॉक्टर के रूप में देखना चाहती थीं, लेकिन जीवन की व्यस्तताओं के कारण यह सपना दशकों तक अधूरा रह गया. अपनी मां की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने जीवन के इस पड़ाव पर फिर से पढ़ाई शुरू की और परीक्षा केंद्र पहुंचे.

औपचारिक योग्यता और परिवार का जबरदस्त समर्थन?

अशोक बहार का कहना है कि वर्षों के अनुभव के कारण उन्हें चिकित्सा क्षेत्र का काफी ज्ञान है, लेकिन उनके पास दवाएं लिखने के लिए औपचारिक डिग्री की कमी है. इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने औपचारिक रूप से इस पेशे में प्रवेश करने का निर्णय लिया है. उन्हें इस सफर में अपने परिवार का पूरा सहयोग मिला है; उनकी पत्नी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और उनके कई रिश्तेदार भी डॉक्टर हैं, जिन्होंने उन्हें इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

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लखनऊ में परीक्षा का आयोजन और सुरक्षा प्रोटोकॉल?

लखनऊ में NEET-UG 2026 परीक्षा का आयोजन बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच किया गया. शहर के 76 केंद्रों पर लगभग 37,176 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश केवल गहन तलाशी और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही दिया गया. यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई, जो देश भर के मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मुख्य द्वार है.

परीक्षा के दौरान घटित एक दुखद रेल हादसा?

जहां एक ओर उत्साह का माहौल था, वहीं बीकेटी (बख्शी का तालाब) केंद्र के पास एक हृदयविदारक घटना भी घटी. औरैया जिले के 46 वर्षीय अरुण कुमार, जो अपने बेटे को परीक्षा दिलाने लखनऊ लाए थे, ट्रेन की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठे. यह हादसा तब हुआ जब बेटा केंद्र के अंदर परीक्षा दे रहा था. पुलिस ने उनके पास मिले आधार कार्ड और मोबाइल फोन के जरिए उनकी पहचान की और परिजनों को सूचित किया.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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