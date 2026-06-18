स्कूल की किताबों को ज्ञान का सबसे भरोसेमंद स्रोत माना जाता है. बच्चे जो पढ़ते हैं, वही सच मानते हैं और उसी आधार पर दुनिया को समझना शुरू करते हैं. लेकिन सोचिए, अगर किताब ही गलत निकले तो क्या होगा? ओडिशा में कुछ ऐसा ही हुआ है. पहली से आठवीं कक्षा तक की पाठ्यपुस्तकों में कुल 1678 गलतियां मिलने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 705 गलतियां अकेले आठवीं कक्षा की किताबों में पाई गई हैं. कहीं न्यूटन को पायलट बताया गया, तो कहीं गेहूं को धान लिख दिया गया.
हालांकि, तस्वीरें भी गलत पहचान के साथ छाप दी गईं. अब सवाल यह है कि आखिर सबसे ज्यादा गड़बड़ी आठवीं कक्षा की किताबों में ही क्यों हुई और इसका असर छात्रों पर कितना पड़ेगा?
ओडिशा में पहली से आठवीं कक्षा तक की सरकारी पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा के दौरान कुल 1678 गलतियां सामने आई हैं. इनमें तथ्यात्मक, भाषाई और वैचारिक तीनों तरह की त्रुटियां शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 705 गलतियां आठवीं कक्षा की किताबों में मिली हैं. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आठवीं कक्षा की किताबों में विषयों की मुश्किले बढ़ जाती है. विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों में अधिक जानकारी शामिल होती है. ऐसे में संपादन और तथ्य जांच में थोड़ी भी लापरवाही बड़े पैमाने पर गलतियों का कारण बन सकती है. यही वजह है कि इस कक्षा की पुस्तकों में सबसे अधिक गड़बड़ियां दर्ज हुईं.
किताबों में मिली कुछ गलतियां इतनी चौंकाने वाली हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल है. वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को पायलट बताया गया और लिखा गया कि वे विमान उड़ाते थे. इसी तरह कई बुनियादी तथ्यों को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया. गेहूं को धान बताया गया, तापमान को दबाव लिख दिया गया और कांच के गिलास को कप के रूप में पेश किया गया.
शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि ये सिर्फ टाइपिंग की गलतियां नहीं बल्कि कंटेंट की जांच में गंभीर लापरवाही का संकेत हैं. अगर बच्चे इन्हें सही मानकर पढ़ते रहे तो उनकी बुनियादी समझ प्रभावित हो सकती है.
गलतियां सिर्फ लिखित जानकारी तक सीमित नहीं रहीं. किताबों में इस्तेमाल की गई तस्वीरों में भी कई गड़बड़ियां सामने आईं. कर्नाटक के प्रसिद्ध हंपी मंदिर परिसर की तस्वीर को कोणार्क सूर्य मंदिर बताकर छाप दिया गया. इतना ही नहीं, कर्नाटक विधानसभा की तस्वीर को ओडिशा विधानसभा के रूप में प्रकाशित कर दिया गया. भूगोल की किताब में ओडिशा की प्रसिद्ध नियमगिरी पहाड़ियों को झारखंड में दिखाया गया है.
वहीं गंजम जिले के प्रमुख शहर ब्रह्मपुर को एक अलग जिला घोषित कर दिया गया. इन गलतियों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर प्रकाशन से पहले सामग्री की जांच किस स्तर पर की गई थी.
मामला सामने आने के बाद ओडिशा सरकार हरकत में आ गई. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने लोक सेवा भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई. बैठक में स्कूल और जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड, मुख्य सचिव अनु गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के लिए डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया है. समिति को सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी. मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या एजेंसी की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
स्कूल और जनशिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर इन गलतियों को स्वीकार कर लिया है. हालांकि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो. इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी स्कूलों को शुद्धिपत्र जारी किया है. शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कक्षा में पढ़ाते समय किताबों की गलतियों को सुधारकर छात्रों को सही जानकारी दें. विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा गंभीर मामला है.
आखिरकार बच्चे वही सीखते हैं जो किताबों में लिखा होता है. ऐसे में पाठ्यपुस्तकों की विश्वसनीयता बनाए रखना शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.