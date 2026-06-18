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705 के बाद 1678 गलतियां सिर्फ 8वीं... आखिर सबसे ज्यादा गड़बड़ी इसी क्लास में क्यों?

ओडिशा की स्कूली किताबों में 1678 गलतियां मिलने से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं. सबसे ज्यादा 705 त्रुटियां आठवीं कक्षा की पुस्तकों में मिलीं. न्यूटन को पायलट और गेहूं को धान बताने जैसी गलतियों के बाद सरकार ने जांच समिति गठित की है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 18, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:06 PM IST
705 के बाद 1678 गलतियां सिर्फ 8वीं... आखिर सबसे ज्यादा गड़बड़ी इसी क्लास में क्यों?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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