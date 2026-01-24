Advertisement
trendingNow13084759
Hindi Newsशिक्षाRepublic Day: साल 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस, 76 या 77वां? जानिए रिपब्लिक डे से जुड़े 7 सवाल-जवाब

Republic Day: साल 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस, 76 या 77वां? जानिए रिपब्लिक डे से जुड़े 7 सवाल-जवाब

Republic Day GK Questions and Answers: हर साल भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. रिपब्लिक डे से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में आते हैं और इसका जवाब जानना चाहते हैं. आज हम आपके लिए गणतंत्र दिवस 2026 से जुड़े 7 सवालों का क्विज लेकर आए हैं, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Republic Day: साल 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस, 76 या 77वां? जानिए रिपब्लिक डे से जुड़े 7 सवाल-जवाब

Republic Day 2026 General Knowledge Questions and Answers: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था जिस वजह से पूरे भारत में हर साल 26 जनवरी का दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में गणतंत्र दिवस से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनमें कुछ सवाल बहुत आम होते हैं लेकिन फिर भी कई बार जवाब नहीं दे पाते हैं. इसके पीछे की वजह सामान्य ज्ञान की कमी हो सकती है. अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा या एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो अपना सामान्य ज्ञान जरूर बढ़ाकर रखें. साल 2026 में 76वें या 77वें में से कौन सा गणतंत्र दिवस है? इसके बारे में जानने के अलावा आइए गणतंत्र दिवस से जुड़े 7 सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

सवाल 1- आजाद भारत के पास कब तक अपना कोई संविधान नहीं था?

A). 1947

Add Zee News as a Preferred Source

B). 1949

C). 1950

D). 1951

जवाब- 26 नवंबर 1949 से पहले आजाद भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था. इसे 1949 में अपनाने के बाद  26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था.

सवाल 2- गणतंत्र दिवस पर पारंपरिक तौर पर किस पुरस्कार को नहीं दिया जाता है?

A). पद्म पुरस्कार

B). भारत रत्न

C). अर्जुन पुरस्कार

D). वीरता पुरस्कार

जवाब- गणतंत्र दिवस पर पारंपरिक तौर पर अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया जाता है.

सवाल 3- साल 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस, 76वां या 77वां?

A). 78वां

B). 76वां

C). 77वां

D). 75वां

जवाब- साल 2026 में 77 वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है.

सवाल 4- भारत में सबसे पहले गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था?

A). 15 अगस्त 1947

B). 26 जनवरी 1947

C). 26 जनवरी 1950

D). 26 जनवरी 1949

जवाब- 26 जनवरी 1950 में संविधान के लागू होने के साथ भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था.

सवाल 5- पहली बार किस प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया था?

A). जवाहरलाल नेहरू

B). बी आर अंबेडकर

C). डॉ राजेंद्र प्रसाद

D). सरदार वल्लभभाई पटेल

जवाब- पहली बार भारत के प्रधानमंत्री डॉ राजेंद्र प्रसाद ने गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया था.

सवाल 6- दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड कहां से शुरू होती है?

A). राष्ट्रपति भवन

B). लाल किला

C). इंडिया गेट

D). विजय चौक

जवाब- नई दिल्ली के विजय चौक से गणतंत्र दिवस परेड को शुरू किया जाता है.

सवाल 7- भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में नीचे दी गई कौन सी भाषा नहीं है?

A). गुजराती

B). संस्कृत

C). भोजपुरी

D). उर्दू

जवाब- भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में भोजपुरी भाषा नहीं है.

ये भी पढ़ें- Indian Constitution: बाबा अंबेडकर ही नहीं, भारत के संविधान बनाने में 7 महिलाओं का भी खास योगदान

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Republic Day 2026

Trending news

‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
Republic Day
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा तापमान?
jammu kashmir weather
कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा तापमान?
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
uddhav thackeray
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
mumbai crime
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
Ravi River
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?