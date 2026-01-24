Republic Day: साल 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस, 76 या 77वां? जानिए रिपब्लिक डे से जुड़े 7 सवाल-जवाब

Republic Day 2026 General Knowledge Questions and Answers: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था जिस वजह से पूरे भारत में हर साल 26 जनवरी का दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में गणतंत्र दिवस से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनमें कुछ सवाल बहुत आम होते हैं लेकिन फिर भी कई बार जवाब नहीं दे पाते हैं. इसके पीछे की वजह सामान्य ज्ञान की कमी हो सकती है. अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा या एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो अपना सामान्य ज्ञान जरूर बढ़ाकर रखें. साल 2026 में 76वें या 77वें में से कौन सा गणतंत्र दिवस है? इसके बारे में जानने के अलावा आइए गणतंत्र दिवस से जुड़े 7 सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

सवाल 1- आजाद भारत के पास कब तक अपना कोई संविधान नहीं था?

A). 1947

Add Zee News as a Preferred Source

B). 1949

C). 1950

D). 1951

जवाब- 26 नवंबर 1949 से पहले आजाद भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था. इसे 1949 में अपनाने के बाद 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था.

सवाल 2- गणतंत्र दिवस पर पारंपरिक तौर पर किस पुरस्कार को नहीं दिया जाता है?

A). पद्म पुरस्कार

B). भारत रत्न

C). अर्जुन पुरस्कार

D). वीरता पुरस्कार

जवाब- गणतंत्र दिवस पर पारंपरिक तौर पर अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया जाता है.

सवाल 3- साल 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस, 76वां या 77वां?

A). 78वां

B). 76वां

C). 77वां

D). 75वां

जवाब- साल 2026 में 77 वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है.

सवाल 4- भारत में सबसे पहले गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था?

A). 15 अगस्त 1947

B). 26 जनवरी 1947

C). 26 जनवरी 1950

D). 26 जनवरी 1949

जवाब- 26 जनवरी 1950 में संविधान के लागू होने के साथ भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था.

सवाल 5- पहली बार किस प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया था?

A). जवाहरलाल नेहरू

B). बी आर अंबेडकर

C). डॉ राजेंद्र प्रसाद

D). सरदार वल्लभभाई पटेल

जवाब- पहली बार भारत के प्रधानमंत्री डॉ राजेंद्र प्रसाद ने गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया था.

सवाल 6- दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड कहां से शुरू होती है?

A). राष्ट्रपति भवन

B). लाल किला

C). इंडिया गेट

D). विजय चौक

जवाब- नई दिल्ली के विजय चौक से गणतंत्र दिवस परेड को शुरू किया जाता है.

सवाल 7- भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में नीचे दी गई कौन सी भाषा नहीं है?

A). गुजराती

B). संस्कृत

C). भोजपुरी

D). उर्दू

जवाब- भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में भोजपुरी भाषा नहीं है.

ये भी पढ़ें- Indian Constitution: बाबा अंबेडकर ही नहीं, भारत के संविधान बनाने में 7 महिलाओं का भी खास योगदान