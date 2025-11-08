Advertisement
Demonetisation in India: 8 नवंबर की वो रात जब 500 और 1000 रुपये की नोट पर बैन, 1946 से 2023 तक जानें भारत में कब-कब हुई थी नोटबंदी

Demonetisation in India: 8 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों में खास है जब भारत में नोटबंदी का ऐलान हुआ था. अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है और किन-किन नोटों पर बैन लगा है, क्या आप जानते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:52 AM IST
Demonetisation in India: 8 नवंबर.... साल 2016 की वो रात थी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऐसा ऐलान किया जिससे पूरे देश में हलचल मच गई थी. वो घोषणा नोटबंदी से जुड़ी हुई थी. 8 नवंबर, 2016 को रात 8 बजे पीएम मोदी ने अचानक राष्ट्र को संबोधन के द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की. आमतौर पर जिसे मीडिया में छोटे रूप में नोटबंदी कहा गया. नोटबंदी (Notebandi) के 9 साल पूरे हो चुके है. 2016 से पहले और बाद में कब-कब और किस नोट पर बैन लगाया गया, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

साल 2016 में 500 और 1000 के नोट बैन

8 नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों पर बैन लगाया गया था. इसका उद्देश्य सिर्फ भारत में काले धन की समाप्ति करना और भ्रष्टाचार पर रोकथाम करना था. इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने देने के लिए भी नोटबंदी की अहम भूमिका रही. इससे पहले तक कुछ ही संख्या में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले थे. 9 सालों के अंतर में ये बदलाव आया है कि आज गली-चौबारा की दुकानों में भी ऑनलाइन पेमेंट को अपनाया जाने लगा है.

एक साल में ही डिजिटल इकोनॉमी में बढ़ोतरी

रिसर्च फर्म पीडब्लूसी के आंकड़ों की मानें तो नोटबंदी के बाद से तेजी से डिजिटल पेमेंट को लोग अपनाते नजर आए हैं. नोटबंदी के 1 साल के अंदर भारत में डिजिटल इकोनॉमी में बड़ा बदलाव देखने को मिला था. 2016 से 2017 के बीच ही इतना फर्क देखने को मिला था कि 2016 में सिर्फ 21 यूपीआई पर लाइव बैंक थे जो 2017 तक 55 बैंकों तक पहुंच गए थे. यूजर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी.

1946 से 2023 तक कब-कब हुई नोटबंदी?

1946 में नोटबंदी: नोटबंदी को लेकर अगर इतिहास के पन्नों को खोला जाए तो भारत में अब तक 5 बार विमुद्रीकरण या नोटबंदी हुई है. 1946 में 10000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया था, जिसे 1938 में जारी किया था. ये भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा में सबसे बड़ा मूल्यवर्ग था. हालांकि, फिर से नोट को जारी किया गया था.

1978 में नोटबंदी: अगली और दूसरी नोटबंदी 1978 में हुई थी और उस दौरान 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10000 रुपये के नोटों पर बैन लगाया गया था. इसके बाद फिर से साल 2000 के नवंबर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1000 रुपये के नोट को जारी किया था. 

2014 में नोटबंदी: तीसरी बार नोटबंदी साल 2014 में की गई. उस दौरान उन नोटों को वापस लिया गया जो साल 2005 से पहले जारी किए गए थे. 22 जनवरी 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले जारी हुए नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था.

2016 में नोटबंदी: सबसे यादगार नोटबंदी में से एक 8 नवंबर 2016 का दिन है जब अचानक से 500 और 1000 रुपये के नोट बैन करने का ऐलान किया गया और सभी नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई. इसके बाद 500 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे. साथ ही 2000 रुपये का गुलाबी नोट भी जारी किया गया था.  ₹500 और ₹2,000 के नए नोट जारी करने की भी घोषणा की. सूत्रों के अनुसार, इस कदम से काले धन पर अंकुश लगाने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली नकली और अवैध नकदी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

2023 में नोटबंदी: अब तक की 5वीं और आखिरी नोटबंदी साल 2023 में हुई. उस दौरान 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस ले लिया गया. भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोट बैन करने का ऐलान किया. 30 सितंबर तक सभी नोट बदलने की प्रक्रिया को समाप्त किया गया. हालांकि, कुछ समय तक फिर भी नोट चले लेकिन अब पूरी तरह से प्रचलन से बाहर हो चुके हैं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा।

