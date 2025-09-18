5वीं के बाद छोड़ दी थी पढ़ाई; फिर मां के सपने के लिए 80 की उम्र में पास की 12वीं कक्षा की परीक्षा!
Success Story: पढ़ें गोपीदास की सफलता की कहानी, जिन्होंने 80 साल की उम्र में 12वीं के समकक्ष कोर्स की परीक्षा पास की है, जो युवाओं के लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 18, 2025, 08:11 PM IST
Success Story: अगर आपसे कोई कहे कि 80 साल की उम्र में एक शख्स ने 12वीं की परीक्षा पास की है तो यकीनन आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है जिस उम्र में लोगों को बिस्तर से उठने में भी दिक्कत होती है. उस उम्र में एक शख्स ने 12वीं कक्षा की परीक्षा को पास किया है. 

हम बात कर रहे हैं 80 साल के पी.डी. गोपीदास की, जिन्होंने 80 साल की उम्र में साक्षरता मिशन के तहत कक्षा 12वीं के समकक्ष कोर्स की परीक्षा पास की है. उन्होंने इस उम्र में अपनी दिवंगत मां का सपना पूरा करने के लिए इसे किया है. दरअसल, गोपादास ने साल 1957-58 में पढ़ाई छोड़ दी थी. उस समय में वह कक्षा 5वीं में थे. उनका पढ़ाई में नहीं बल्कि सिर्फ खेल में मन लगता था. 

उनकी मां का सपना था कि उनका बेटा पढ़-लिखकर जीवन में कुछ अच्छा बन जाए, लेकिन खेलकूद में ही गोपीदास लगे रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई आगे जारी नहीं रखी. पढ़ाई छोड़ने के बाद वह अपनी मां की दुकान में बीड़ी बनाने का काम करते थे. इसके बाद एक नारियल के रेशे वाली फैक्ट्री में और फिर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उन्होंने नौकरी की. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके घर में पैसों को लेकर तंगी नहीं थी, लेकिन उन्हें ही पढ़ने में रुचि नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी. सालों बाद उन्होंने साक्षरता मिशन की समकक्षता योजना के बारे में सुना, तो उन्होंने फिर से पढ़ाई करने का मन बनाया और पढ़ाई शुरू कर दी. उन्होंने 7वीं कक्षा में दाखिला लिया और फिर 10वीं की समकक्ष परीक्षा पास की. इसके बाद उन्होंने 11वीं और 12वीं क्लास को भी कंप्लीट किया. गोपीदास का 80 साल की उम्र में ये जज्बा युवाओं को ये सिखाता है कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती है.  

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं.

success story

