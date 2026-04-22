देश के 95% IT ग्रेजुएट्स में कोडिंग स्किल्स की कमी; जॉब के लिए अनफिट, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

भारत में हर साल लाखों छात्र कंप्यूटर साइंस और आईटी में इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने शिक्षा जगत और इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है. देश में जहां एक तरफ डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बोलबाला बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे डिग्रीधारी युवा नौकरी पाने के काबिल ही नहीं माने जा रहे. चौंकाने वाली बात यह है कि हजारों कॉलेजों से निकलने वाले इन ग्रेजुएट्स में से बड़ी तादाद ऐसी है, जिन्हें कोडिंग का बेसिक ज्ञान तक नहीं है. सवाल यह उठता है कि क्या वाकई दोष सिर्फ एआई (AI) का है, जो नौकरियां छीन रहा है, या फिर हमारी पढ़ाई के तरीके में ही कोई बड़ी बुनियादी कमी रह गई है?

क्या सिर्फ 4% छात्र ही नौकरी के काबिल हैं?

एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट कंपनी 'एस्पायरिंग माइंड्स' की ताजा रिपोर्ट ने भारतीय आईटी ग्रेजुएट्स की पोल खोल कर रख दी है. इस अध्ययन में ये सामने आया है कि लगभग 95 प्रतिशत आईटी ग्रेजुएट्स में प्रोग्रामिंग स्किल्स की भारी कमी है. रिपोर्ट के अनुसार, केवल 4.77 प्रतिशत उम्मीदवार ही ऐसे हैं जो किसी प्रोग्राम के लिए सही 'लॉजिक' लिख पाते हैं, जबकि किसी भी प्रोग्रामिंग जॉब के लिए यह न्यूनतम योग्यता है. यह स्थिति तब है जब देश में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज हर साल लाखों कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स तैयार कर रहे हैं. बाजार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मांग तो है, लेकिन स्किल्स की कमी के कारण ये युवा बेरोजगार बैठे हैं. एआई (AI) के इस दौर में कंपनियों को ऐसे डेवलपर्स चाहिए जो सिर्फ डिग्री न दिखाएं, बल्कि काम करके भी दिखा सकें.

बेसिक कोडिंग में क्यों पिछड़ रहे छात्र?

इस अध्ययन के दौरान 500 से अधिक कॉलेजों के आईटी संबंधित ब्रांच के 36,000 से अधिक छात्रों का 'ऑटोमेटा' टेस्ट लिया गया. यह मशीन लर्निंग आधारित एक ऐसा टेस्ट है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स का आकलन करता है. इसके परिणाम बेहद डरावने थे; दो-तिहाई से अधिक छात्र ऐसा कोड तक नहीं लिख सके जो 'कंपाइल' (रन) हो सके. हैरानी की बात यह है कि पूरे समूह में से केवल 1.4 प्रतिशत छात्र ही ऐसे निकले जो कार्यात्मक रूप से सही और कुशल कोड लिखने में सक्षम थे. आज के दौर में जहां टेक कंपनियां बेसिक कोड जनरेशन के लिए एआई पर निर्भर हो रही हैं, वहां इंसानी डेवलपर्स से आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन और एआई ऑर्केस्ट्रेशन जैसे उच्च स्तरीय काम की उम्मीद की जाती है, जिसमें हमारे छात्र पूरी तरह पिछड़ रहे हैं.

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क्या खराब टीचिंग है बेरोजगारी की असली वजह?

रिपोर्ट में इस एम्प्लॉयबिलिटी गैप की सबसे बड़ी वजह 'रट्टा मार' शिक्षा पद्धति को बताया गया है. छात्रों को वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए प्रोग्राम लिखने का व्यावहारिक अनुभव नहीं दिया जाता. इसके अलावा, एक कड़वा सच यह भी है कि कॉलेजों में अच्छे प्रोग्रामिंग टीचर्स की भारी कमी है. जो लोग प्रोग्रामिंग में वास्तव में कुशल हैं, वे कॉलेजों में पढ़ाने के बजाय इंडस्ट्री में ऊंचे वेतन वाली नौकरियों को चुनते हैं. नतीजतन, कॉलेजों में छात्रों को वह क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है जो आज की इंडस्ट्री की मांग है. जब तक सीखने का नजरिया समस्या समाधान पर आधारित नहीं होगा, तब तक डिग्री और स्किल के बीच का यह अंतर कम होना नामुमकिन है.

एआई के दौर में कोडिंग कितनी जरूरी?

प्रसिद्ध टेक एक्सपर्ट और जोहो (Zoho) के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई है. उनका मानना है कि भले ही एआई कोडिंग के बोरिंग हिस्से को संभाल रहा है, लेकिन प्रोग्रामिंग स्किल्स ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की असली बुनियाद हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. वेम्बू के अनुसार, एआई टूल प्रोटोटाइपिंग और शुरुआती काम की रफ्तार तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक सुरक्षित, भरोसेमंद और 'फिनिश्ड' प्रोडक्ट बनाने के लिए मानवीय इनपुट, सुरक्षा समझ और डोमेन नॉलेज की जरूरत हमेशा रहेगी. कस्टमर केवल सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, बल्कि उसकी विश्वसनीयता और सपोर्ट के लिए भुगतान करते हैं. इसलिए, युवाओं को केवल एआई के भरोसे रहने के बजाय अपनी कोर कोडिंग और लॉजिकल स्किल्स को मजबूत करना होगा, वरना वे इस रेस में पीछे छूट जाएंगे.