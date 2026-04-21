25 लाख की कोचिंग, 99 परसेंटाइल और फिर भी IIT का सपना टूटा! आखिर कहां चूक गए ये स्टूडेंट्स?

हर साल लाखों छात्र IIT का सपना लेकर परीक्षा देते हैं, लेकिन हकीकत उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन होती जा रही है. इस बार भी JEE Main 2026 के नतीजे आए तो 100 परसेंटाइल पाने वाले 26 छात्रों की चर्चा हर तरफ रही. लेकिन असली कहानी उन हजारों छात्रों की है जिन्होंने 99 परसेंटाइल हासिल किया, फिर भी IIT का दरवाजा उनके लिए बंद रह गया. परिवार लाखों रुपये खर्च करते हैं, बच्चे सालों मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में सीटें कम और प्रतियोगिता ज्यादा पड़ जाती है. यही वजह है कि अब सवाल उठने लगा है क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है या सिस्टम में कुछ बड़ा बदलाव जरूरी है?

क्या 99 परसेंटाइल भी कम पड़ गया?

JEE Main 2026 के नतीजों में 26 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया, लेकिन इससे बड़ी संख्या उन छात्रों की है जिन्होंने 99 परसेंटाइल के आसपास स्कोर किया. अनुमान है कि दोनों सेशन मिलाकर करीब 30 हजार छात्र 99 परसेंटाइल के करीब हैं. सुनने में यह बड़ी उपलब्धि लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि इतनी रैंक के बाद भी IIT में दाखिला मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है. यही कारण है कि 99 परसेंटाइल जैसे शानदार स्कोर के बावजूद कई छात्रों का सपना अधूरा रह जाता है.

कितनी सीटें, कितने दावेदार?

देश के सभी IIT मिलाकर करीब 17 हजार सीटें हैं, जबकि NIT और अन्य संस्थानों को जोड़कर यह संख्या करीब 41 हजार होती है. दूसरी ओर करीब, 2 लाख छात्र 90 से 99 परसेंटाइल के बीच स्कोर करते हैं. यानी सीटों के मुकाबले दावेदार कई गुना ज्यादा हैं. यही कारण है कि बड़ी संख्या में छात्र JEE Advanced तक भी नहीं पहुंच पाते. जो पहुंचते हैं, उनमें से भी हजारों को आखिर में सीट नहीं मिलती. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सच में मेरिट का खेल है या सिर्फ सीमित अवसरों की लड़ाई?

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क्या कोचिंग इंडस्ट्री बना रही है दबाव?

भारत में कोचिंग इंडस्ट्री करीब 58 हजार करोड़ रुपये की हो चुकी है. कोटा जैसे शहरों में छात्र 15 से 25 लाख रुपये तक खर्च कर देते हैं. ट्यूशन फीस, हॉस्टल, टेस्ट सीरीज और अन्य खर्च मिलाकर यह रकम और बढ़ जाती है. परिवार जमीन बेचते हैं, कर्ज लेते हैं, सिर्फ IIT के सपने के लिए. लेकिन कोचिंग संस्थान सिर्फ टॉपर्स को दिखाते हैं, उन हजारों छात्रों की बात नहीं करते जो अच्छा स्कोर करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं.

क्या बढ़ती भीड़ बन रही है सबसे बड़ी समस्या?

इस साल JEE Main के लिए 25 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया, जो एक रिकॉर्ड है. पिछले कुछ सालों में उम्मीदवारों की संख्या 50% तक बढ़ गई है, लेकिन सीटें सिर्फ 5% ही बढ़ी हैं. इसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गई है. 99 परसेंटाइल का मतलब है कि आपने 99% छात्रों को पीछे छोड़ा, फिर भी आपकी रैंक 10-12 हजार के आसपास हो सकती है. ऐसे में टॉप IITs में पसंदीदा ब्रांच मिलना लगभग असंभव हो जाता है.

क्या नंबरों की ‘इन्फ्लेशन’ बन गई संकट?

आज के समय में सिर्फ ज्यादा नंबर लाना ही सफलता की गारंटी नहीं है. जब एक ही परीक्षा में 26 छात्र 100 परसेंटाइल लाते हैं और लाखों छात्र 90+ स्कोर करते हैं, तो नंबरों की अहमियत कम हो जाती है. यही ट्रेंड बोर्ड एग्जाम और कॉलेज एडमिशन में भी दिख रहा है. कोचिंग संस्थान अब परीक्षा के पैटर्न को समझकर छात्रों को उसी हिसाब से तैयार करते हैं. इससे असली समझ से ज्यादा ‘एग्जाम क्रैक’ करने की तकनीक अहम हो गई है.

क्या आगे का रास्ता और कठिन है?

अब करीब 2.5 लाख छात्र JEE Advanced में बैठेंगे, लेकिन पिछले साल के ट्रेंड के अनुसार सिर्फ 54 हजार छात्र ही काउंसलिंग तक पहुंच पाएंगे. आखिर में करीब 17 हजार छात्रों को ही IIT सीट मिलेगी. यानी हजारों छात्र परीक्षा पास करने के बावजूद एडमिशन से वंचित रह जाएंगे. वाराणसी के उस पिता की तरह, जिनकी बेटी ने 99.2 परसेंटाइल हासिल किया, ऐसे कई परिवार अब भी उम्मीद और हकीकत के बीच फंसे हुए हैं. सवाल यही है क्या सिस्टम बदलेगा या सपने यूं ही टूटते रहेंगे?