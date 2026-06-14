इस समय जर्मनी बाजार में वर्कर्स की भारी कमी का सामना कर रहा है, जिसके कारण वहां विदेशी प्रोफेशनल्स की हायरिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मनी में 163 से अधिक बिजनेस को 'शॉर्टेज ऑक्यूपेशन' (बॉटलनेक प्रोफेशन) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें हेल्थकेयर, आईटी, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं.
दुनिया के बाकी देशों की तरह, यहां भी काम करने के लिए वर्क वीजा की आवश्यकता होती है, जिसे मुख्य रूप से 'क्वालिफाइड एंप्लॉयमेंट वीजा' के नाम से जाना जाता है. क्वालिफाइड एंप्लॉयमेंट वीजा के लिए कौन योग्य है? यह जर्मनी का मुख्य वर्क वीजा पाथवे है, जिसे विशेष रूप से विदेशी नागरिकों के लिए बनाया गया है. ये वीजा उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास जर्मनी में मान्यता प्राप्त अकेडमिक डिग्री या कम से कम दो साल की वोकेशनल ट्रेनिंग है और जिनके पास किसी जर्मन कंपनी से नौकरी का ठोस ऑफर है.
'क्वालिफाइड एंप्लॉयमेंट वीजा' पाने के लिए आवेदकों को शिक्षा और सैलरी से जुड़ी कड़ी शर्तों को पूरा करना होता है. यदि आपकी उम्र 45 साल से अधिक है और आप पहली बार काम के लिए जर्मनी जा रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 55,770 यूरो (लगभग 61 लाख रुपये) की सालाना ग्रॉस सैलरी वाला जॉब ऑफर होना चाहिए. हालांकि, 'शॉर्टेज ऑक्यूपेशन' या आईटी विशेषज्ञों के लिए 'EU ब्लू कार्ड' के तहत यह सैलरी सीमा कम (2026 में लगभग €45,934.20) हो सकती है.
जर्मनी के नए नियमों के तहत अब यह अनिवार्य नहीं है कि नौकरी की पोजीशन आवेदक की पढ़ाई या ट्रेनिंग के क्षेत्र से सीधे तौर पर जुड़ी हो, बशर्ते वह एक 'क्वालिफाइड पोजीशन' हो. हालांकि, ये वीजा 'सहायक कार्यों' (auxiliary tasks) के लिए नहीं दिया जाता है, जिनमें किसी औपचारिक एकेडमिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती. वीजा जारी करने से पहले सरकार विदेशी क्रेडेंशियल्स की जांच ANABIN डेटाबेस के जरिए करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जर्मन मानकों के बराबर हैं.
जर्मनी में हेल्थकेयर जैसे कुछ पेशे 'रेगुलेटेड' श्रेणी में आते हैं. इन क्षेत्रों में काम करने वाले विदेशी वर्कर्स को रेजिडेंस परमिट के लिए आवेदन करने से पहले जरूरी लाइसेंस या प्रोफेशनल मान्यता (Licence to practise) लेनी होती है. ये प्रक्रिया आमतौर पर जर्मनी के क्वालिफिकेशन रिकग्निशन सिस्टम और ZAB (Central Office for Foreign Education) के माध्यम से पूरी की जाती है.
यदि आपके पास अभी तक कोई जॉब ऑफर नहीं है, तो आप 'अपॉर्चुनिटी कार्ड' (Chancenkarte) के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो जून 2024 में लॉन्च किया गया है. ये एक पॉइंट्स-आधारित सिस्टम है जिसमें भाषा कौशल (जर्मन A1 या अंग्रेजी B2), कार्य अनुभव और उम्र के आधार पर अंक दिए जाते हैं. इस कार्ड के जरिए आप 12 महीने तक जर्मनी में रहकर नौकरी तलाश सकते हैं और इस दौरान आपको प्रति सप्ताह 20 घंटे तक पार्ट-टाइम काम करने की अनुमति भी मिलती है.