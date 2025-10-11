Success Story: कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ इस IAS ने शुरू की UPSC की तैयारी, 2 बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, तीसरे अटेंप्ट में रचा इतिहास

IAS Abhishek Sharma Success Story: भारत में हर साल कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें से सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा किया जाता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के नाम से जाना जाता है. प्रत्येक साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में शामिल होते हैं, जिसे तीन चरण- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के तर्ज पर आयोजित किया है, लेकिन सफलता सिर्फ लगभग 1000 कैंडिडेट्स के हाथ ही लगती है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और अफसर बन खुद के नाम को सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल करना चाहते हैं, तो आइए हम आपको एक ऐसे यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 2 बार मिली असफलताओं के बाद भी हार नहीं माना और तीसरे अटेंप्स में सफलता हासिल कर अपने सपने को साकार किया.

IAS अभिषेक शर्मा

हम बात कर रहे हैं आईएएस अभिषेक शर्मा की, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. अभिषेक एक सामान्य परिवार से आते हैं. उनके पिता अशोक शर्मा मध्य प्रदेश के नवोदय विद्यालय में इंग्लिश के एक टीचर हैं. जिस कारण उनकी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से ही हुई. इंटरमीडिएट के बाद अभिषेक ने भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MANIT) में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और साल 2022 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

ये भी पढ़ें: Success Story: तानों से तरक्की का सफर, रिक्शेवाले के बेटे ने IAS बन सभी को दिया जवाब, पहले अटेंप्ट में UPSC क्रैक कर रचा इतिहास

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार 2 बार हुए निराश

पढ़ाई के बाद ही अभिषेक की नौकरी एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में लग गई, लेकिन उनका सपना आईएएस ऑफिसर बनने का था. इसलिए उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी. हालांकि, अभिषेक के लिए यूपीएससी क्रैक करने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. उन्हें लगातार 2 बार निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. संयम और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तीसरे अटेंप्ट की तैयारी शुरू की.

तीसरे अटेंप्ट में बने IAS

अभिषेक के लगन, मेहनत और सही रणनीति का परिणाम रहा कि उन्होंने यूपीएससी सीएसई के तीसरे अटेंप्ट में सफलता का परचम लहराया. साल 2024 में वो ऑल इंडिया 38वीं रैंक के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद के लिए चयनित हुए और इसी के साथ अपने नाम को सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया.

ये भी पढ़ें: Success Story: 1, 2 नहीं, 33 बार फेल होने के बाद भी इस IPS ने नहीं मानी हार, फिर कुछ ऐसे UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास