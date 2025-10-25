Advertisement
trendingNow12974726
Hindi Newsशिक्षा

Abroad Study: बदल रहा है पढ़ने का तरीका... AI Degree के लिए ये हैं टॉप विदेशी यूनिवर्सिटी, मिलेगी लाखों रुपये की सैलरी वाली नौकरी!

AI Degree Course Universities in Australia: क्या आप भी विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और इसके लिए एआई कोर्स करने का सोच रहे हैं, तो आइए एआई डिग्री देने वाली कुछ विदेशी यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Abroad Study: बदल रहा है पढ़ने का तरीका... AI Degree के लिए ये हैं टॉप विदेशी यूनिवर्सिटी, मिलेगी लाखों रुपये की सैलरी वाली नौकरी!

AI Degree Course Universities in Australia: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई... ये नाम आजकल आप काफी सुन रहे होंगे. यहां तक कि नौकरी छीन लेने के लिए भी जिम्मेदार एआई को ठहराया जा रहा है लेकिन क्या जानते हैं कि AI स्किल्स को जान लेना आपकी सैलरी पैकेज को बढ़ा सकती है. इसकी मांग कुछ जगहों पर इतनी ज्यादा है कि AI डिग्री को हासिल कर लेने वाले की लाखों सैलरी वाली नौकरी लग सकती है. अगर आपका इरादा भी 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का है तो आप AI डिग्री हासिल करने का सोच सकते हैं. आइए कुछ विदेशी यूनिवर्सिटी की लिस्ट पर नजर डालते हैं, साथ ही जानते हैं कि AI डिग्री हासिल करने वाले की कितने रुपये महीने की सैलरी वाली नौकरी लग सकती है?

यहां है AI प्रोफेशनल्स की काफी मांग

समय के साथ पढ़ाई में सबसे बड़ा बदलाव AI से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में भी AI की जगह बन रही है. ऑस्ट्रेलिया में  AI रिसर्च और एजुकेशन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. यहां कई यूनिवर्सिटी है तो छात्रों को AI डिग्री दे रही है. छात्रों को अलग-अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का भी अवसर दिया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया में AI प्रोफेशनल्स की इतनी मांग है कि अच्छी खासी सैलरी के साथ नौकरियां भी कई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये यूनिवर्सिटीज दे रही हैं AI Degree

  1. मोनाश यूनिवर्सिटी
  2. सिडनी यूनिवर्सिटी
  3. मेलबर्न यूनिवर्सिटी
  4. मैक्वायर यूनिवर्सिटी
  5. ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी
  6. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी
  7. यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स

AI डिग्री के लिए ऊपर बताई गई यूनिवर्सिटी का नाम टॉप पर आता है. यहां बैचलर, मास्टर और पीएचडी करने का भी मौका मिलता है. डिग्री हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही नौकरी भी कर सकते हैं. यहां AI स्पेशलिस्ट की काफी डिमांड भी है. ऐसे में सरकारी और प्राइवेट कंपनी में नौकरी हासिल कर सकते हैं.

AI डिग्री वालों को कितनी मिलेगी सैलरी?

ऑस्ट्रेलिया में AI स्पेशलिस्ट पद भर्ती की ज्यादा डिमांड है. ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी मांग समय के साथ और ज्यादा बढ़ सकती है. साल 2030 तक ऑस्ट्रेलिया में AI डिग्री वालों के लिए 2 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं. सैलरी की बात करें 0 से 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाले की सालाना सैलरी 57 लाख से 74 लाख रुपये के बीच हो सकती है. 3 साल से 6 साल तक के अनुभव वाले वर्कर्स की सैलरी सालाना 74 लाख से 96 लाख रुपये तक हो सकती है. हालांकि, इससे अधिक एक्सपीरिएंस वालों के लिए करोड़ों रुपये में सालाना सैलरी पैकेज हो सकता है.

ये भी पढ़ें- Study Abroad: विदेश से करनी है पढ़ाई? यहां पढ़ना-रहना, खाना बिल्कुल फ्री; अलग से हर महीने मिलेंगे 42000 रुपये

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Abroad StudyAI Course

Trending news

वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
CM Omar Abdullah News
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
aimim asaduddin owaisi
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
Weather
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप