Abroad Study: बदल रहा है पढ़ने का तरीका... AI Degree के लिए ये हैं टॉप विदेशी यूनिवर्सिटी, मिलेगी लाखों रुपये की सैलरी वाली नौकरी!

AI Degree Course Universities in Australia: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई... ये नाम आजकल आप काफी सुन रहे होंगे. यहां तक कि नौकरी छीन लेने के लिए भी जिम्मेदार एआई को ठहराया जा रहा है लेकिन क्या जानते हैं कि AI स्किल्स को जान लेना आपकी सैलरी पैकेज को बढ़ा सकती है. इसकी मांग कुछ जगहों पर इतनी ज्यादा है कि AI डिग्री को हासिल कर लेने वाले की लाखों सैलरी वाली नौकरी लग सकती है. अगर आपका इरादा भी 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का है तो आप AI डिग्री हासिल करने का सोच सकते हैं. आइए कुछ विदेशी यूनिवर्सिटी की लिस्ट पर नजर डालते हैं, साथ ही जानते हैं कि AI डिग्री हासिल करने वाले की कितने रुपये महीने की सैलरी वाली नौकरी लग सकती है?

यहां है AI प्रोफेशनल्स की काफी मांग

समय के साथ पढ़ाई में सबसे बड़ा बदलाव AI से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में भी AI की जगह बन रही है. ऑस्ट्रेलिया में AI रिसर्च और एजुकेशन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. यहां कई यूनिवर्सिटी है तो छात्रों को AI डिग्री दे रही है. छात्रों को अलग-अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का भी अवसर दिया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया में AI प्रोफेशनल्स की इतनी मांग है कि अच्छी खासी सैलरी के साथ नौकरियां भी कई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये यूनिवर्सिटीज दे रही हैं AI Degree

मोनाश यूनिवर्सिटी सिडनी यूनिवर्सिटी मेलबर्न यूनिवर्सिटी मैक्वायर यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स

AI डिग्री के लिए ऊपर बताई गई यूनिवर्सिटी का नाम टॉप पर आता है. यहां बैचलर, मास्टर और पीएचडी करने का भी मौका मिलता है. डिग्री हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही नौकरी भी कर सकते हैं. यहां AI स्पेशलिस्ट की काफी डिमांड भी है. ऐसे में सरकारी और प्राइवेट कंपनी में नौकरी हासिल कर सकते हैं.

AI डिग्री वालों को कितनी मिलेगी सैलरी?

ऑस्ट्रेलिया में AI स्पेशलिस्ट पद भर्ती की ज्यादा डिमांड है. ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी मांग समय के साथ और ज्यादा बढ़ सकती है. साल 2030 तक ऑस्ट्रेलिया में AI डिग्री वालों के लिए 2 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं. सैलरी की बात करें 0 से 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाले की सालाना सैलरी 57 लाख से 74 लाख रुपये के बीच हो सकती है. 3 साल से 6 साल तक के अनुभव वाले वर्कर्स की सैलरी सालाना 74 लाख से 96 लाख रुपये तक हो सकती है. हालांकि, इससे अधिक एक्सपीरिएंस वालों के लिए करोड़ों रुपये में सालाना सैलरी पैकेज हो सकता है.

ये भी पढ़ें- Study Abroad: विदेश से करनी है पढ़ाई? यहां पढ़ना-रहना, खाना बिल्कुल फ्री; अलग से हर महीने मिलेंगे 42000 रुपये