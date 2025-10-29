Advertisement
trendingNow12979630
Hindi Newsशिक्षा

Abroad Study: भारत से बेहद सस्ती हैं 3 देशों में पढ़ाई! ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री के लिए भी बेस्ट

Abroad Study: क्या आप हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं? अगर हां, तो ऐसे 3 देश के बारे में जान लीजिए जहां से पीजी या यूजी करना भारत की तुलना में भी किफायती पड़ सकता है. आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Abroad Study: भारत से बेहद सस्ती हैं 3 देशों में पढ़ाई! ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री के लिए भी बेस्ट

Study Abroad: भारतीय छात्रों के बीच विदेश से पढ़ाई करना काफी लोकप्रिय है. 10 में से हर तीसरा छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहता है लेकिन जब बात आती है विदेश से हायर एजुकेशन प्राप्त करने की तो जेब पर भी अच्छा-खासा जोर पड़ता है. विदेशों से पढ़ाई करना बहुत महंगा पड़ जाता है और हर छात्र के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो महंगी-महंगी ट्यूशन फीस वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें. हालांकि, आज हम आपको ऐसे 3 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से पढ़ाई करना जेब पर कम भार डाल सकता है. भारत के कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सामने में वहां की ट्यूशन फीस बहुत कम हो सकती है. आइए जानते हैं.

1. ग्रीस

ग्रीस में हायर एजुकेशन के लिए विदेशी छात्र जा सकते हैं. भारतीय छात्रों को कम फीस के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है. यहां कई सारे कोर्स अंग्रेजी भाषा में करवाए जाते हैं. यहां पर छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है. कई सरकारी यूनिवर्सिटी हैं जो भारतीयों को पढ़ने का मौका देते हैं. आप पढ़ाई के साथ रहने-खाने के खर्च के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. एस्टोनिया

यूरोप का छोटा सा देश एस्टोनिया भी अन्य देशों की तुलना में किफायती हैं. पढ़ाई करने आए कुछ देशों के छात्रों को यहां कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है. मुफ्त में हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं. जबकि, विदेशी छात्रों के लिए 1600 से 7500 यूरो तक ट्यूशन फीस है. यहां भी कई कोर्स अंग्रेजी भाषा में करवाए जाते हैं. स्कॉलरशिप बेनिफिट के कारण ट्यूशन फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं.

3. जर्मनी

जर्मनी का नाम उस लिस्ट में शामिल है जहां से यूजी या पीजी कोर्स करना किफायती है. यहां पर सरकारी यूनिवर्सिटी भी है जो बिल्कुल भी फीस नहीं लेते हैं और विदेश छात्रों को एडमिशन लेते हैं. भारतीय छात्र जर्मनी में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं. डिग्री हासिल करने के बाद यहां नौकरी भी कर सकते हैं. अलग-अलग सेक्टर में करियर ऑप्शन बनाने का मौका मिलता है.

ये भी पढ़ें- BTech Course: भारत या कनाडा, कहां से करें इंजीनियरिंग? जानें डिग्री अंतर से लेकर सैलरी पैकेज

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Abroad Study

Trending news

गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
2025 Bihar vidhan sabha chunav
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
Weather
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना