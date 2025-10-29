Abroad Study: भारत से बेहद सस्ती हैं 3 देशों में पढ़ाई! ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री के लिए भी बेस्ट

Study Abroad: भारतीय छात्रों के बीच विदेश से पढ़ाई करना काफी लोकप्रिय है. 10 में से हर तीसरा छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहता है लेकिन जब बात आती है विदेश से हायर एजुकेशन प्राप्त करने की तो जेब पर भी अच्छा-खासा जोर पड़ता है. विदेशों से पढ़ाई करना बहुत महंगा पड़ जाता है और हर छात्र के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो महंगी-महंगी ट्यूशन फीस वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें. हालांकि, आज हम आपको ऐसे 3 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से पढ़ाई करना जेब पर कम भार डाल सकता है. भारत के कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सामने में वहां की ट्यूशन फीस बहुत कम हो सकती है. आइए जानते हैं.

1. ग्रीस

ग्रीस में हायर एजुकेशन के लिए विदेशी छात्र जा सकते हैं. भारतीय छात्रों को कम फीस के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है. यहां कई सारे कोर्स अंग्रेजी भाषा में करवाए जाते हैं. यहां पर छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है. कई सरकारी यूनिवर्सिटी हैं जो भारतीयों को पढ़ने का मौका देते हैं. आप पढ़ाई के साथ रहने-खाने के खर्च के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. एस्टोनिया

यूरोप का छोटा सा देश एस्टोनिया भी अन्य देशों की तुलना में किफायती हैं. पढ़ाई करने आए कुछ देशों के छात्रों को यहां कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है. मुफ्त में हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं. जबकि, विदेशी छात्रों के लिए 1600 से 7500 यूरो तक ट्यूशन फीस है. यहां भी कई कोर्स अंग्रेजी भाषा में करवाए जाते हैं. स्कॉलरशिप बेनिफिट के कारण ट्यूशन फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं.

3. जर्मनी

जर्मनी का नाम उस लिस्ट में शामिल है जहां से यूजी या पीजी कोर्स करना किफायती है. यहां पर सरकारी यूनिवर्सिटी भी है जो बिल्कुल भी फीस नहीं लेते हैं और विदेश छात्रों को एडमिशन लेते हैं. भारतीय छात्र जर्मनी में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं. डिग्री हासिल करने के बाद यहां नौकरी भी कर सकते हैं. अलग-अलग सेक्टर में करियर ऑप्शन बनाने का मौका मिलता है.

ये भी पढ़ें- BTech Course: भारत या कनाडा, कहां से करें इंजीनियरिंग? जानें डिग्री अंतर से लेकर सैलरी पैकेज