देशभर में आयोजित RE-NEET 2026 परीक्षा लाखों छात्रों के लिए सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि डॉक्टर बनने की उम्मीद थी. हर छात्र महीनों की मेहनत और सपनों के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचा. लेकिन भोपाल के एक छात्र के लिए परीक्षा का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. वह समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में हुई एक दुर्घटना ने उसकी पूरी योजना बदल दी. छात्र और उसके परिवार को उम्मीद थी कि इतनी गंभीर परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा केंद्र पर कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार को निराश कर दिया. अब यह मामला छात्रों और अभिभावकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.
छात्र के चाचा आमिर कादरी के मुताबिक वह अपने भतीजे को RE-NEET परीक्षा दिलाने के लिए परीक्षा केंद्र लेकर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया. दुर्घटना में छात्र को चोट लगी और उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिलाना पड़ा. चोट के कारण उसके सिर पर पट्टी भी बांधी गई. इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लग गया, जिससे वे परीक्षा केंद्र समय पर नहीं पहुंच सके. परिवार का कहना है कि यह देरी उनकी लापरवाही की वजह से नहीं बल्कि एक अप्रत्याशित हादसे के कारण हुई थी. प्राथमिक उपचार के बाद वे जितनी जल्दी हो सकता था, परीक्षा केंद्र पहुंचे, लेकिन तब तक निर्धारित प्रवेश समय निकल चुका था. परिवार को उम्मीद थी कि मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए अधिकारियों से कुछ राहत मिलेगी.