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रास्ते में हुआ एक्सीडेंट, सिर पर बंधी थी पट्टी... फिर भी नहीं मिली एंट्री! RE-NEET अभ्यर्थी की दर्दनाक कहानी

RE-NEET 2026 परीक्षा देने जा रहे एक छात्र का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया. सिर पर पट्टी बंधवाकर परीक्षा केंद्र पहुंचा, लेकिन कुछ मिनट की देरी के कारण उसे प्रवेश नहीं मिला. जानिए छात्र और उसके परिवार ने क्या आरोप लगाए और NTA के नियम क्या कहते हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 21, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:27 PM IST
रास्ते में हुआ एक्सीडेंट, सिर पर बंधी थी पट्टी... फिर भी नहीं मिली एंट्री! RE-NEET अभ्यर्थी की दर्दनाक कहानी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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