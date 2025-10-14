Advertisement
Hindi News

ADGP और DGP में क्या है अंतर? जानें दोनों में सबसे पावरफुल कौन

ADGP vs DGP: अक्सर लोग पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक (ADGP) और पुलिस महानिदेशक (DGP) के बीच अंतर नहीं जान पाते हैं. आइए आसान भाषा में दोनों के बीच फर्क क्या है? कौन सबसे पावरफुल है और कैसे ADGP या DGP की पहचान हो सकती है? जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:16 AM IST
ADGP और DGP में क्या है अंतर? जानें दोनों में सबसे पावरफुल कौन

Difference between ADGP and DGP: भारतीय पुलिस विभाग में अलग-अलग पद की अपनी विभिन्न जिम्मेदारियां हैं. ये विभाग रैंकिंग व्यवस्था के अनुसार काम करता है. सभी अलग-अलग पावर और काम की जिम्मेदारी के लिए जाने जाते हैं. आईपीएस, आईएएस के अलावा आपने डीजीपी और एडीजीपी के बारे में सुना होगा. दोनों ही पद अपने आप में खास हैं लेकिन सवाल ये है कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? किसे ज्यादा सैलरी मिलती है? कौन पावरफुल है? दोनों में क्या अंतर है? आइए इन ADGP और DGP के बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या होता है ADGP?

एडीजीपी की फुल फॉर्म एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (Additional Director General of Police) होता है. पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक का DGP से एक रैंक कम होता है. ऐसे में जिम्मेदारी भी ADGP और DGP की अलग-अलग होती है. किसी खास शाखा या जोन की जिम्मेदारी एडीजीपी को सौंपी जाती है.

क्या होता है DGP?

डीजिपी की फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (Director General of Police) है. डीजीपी को पुलिस महानिदेशक भी कहा जाता है जो कि किसी भी राज्य पुलिस विभाग का सबसे ऊंचा पद होता है. सरल भाषा में कहें तो राज्य की पुलिस व्यवस्था का मुखिया डीजीपी होता है. आईपीएस कैडर से सबसे उच्च लेवल पर डीजीपी का पद होता है.

DGP vs ADGP: दोनों में पदों में क्या है फर्क?

  • DGP के पास पूरे राज्य की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है. जबकि, ADGP के पास जोन या विभाग के पुलिस व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी होती है.
  • DGP का काम राज्य सरकार के साथ मिलकर अपराध काबू के लिए काम करना होता है. जबकि, ADGP को राज्य स्तर पर DGP को रिपोर्ट करना होता है.
  • DGP द्वारा राज्य के पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग, प्रमोशन और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर निगरानी रखी जाती है. ADGP द्वारा विशेष अभियानों या सुरक्षा योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होती है.
  • DGP द्वारा पुलिस विभाग की नीतियों, सुरक्षा योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों को मंजूरी देना का पावर होता है. जबकि, ADGP अपने अधीनस्थ अधिकारियों (IG, DIG आदि) को निर्देश देते हैं और उनके काम पर निगरानी करते हैं.

कैसे होती है ADGP और DGP की पहचान?

ADGP अधिकारी के कंधे पर क्रॉस्ड सॉर्ड और स्टिक पर एक स्टार होता है. जबकि, डीजीपी पद की पहचान ये है कि DGP के कंधे पर क्रॉस्ड सॉर्ड और स्टिक पर राष्ट्रीय प्रतीक बना होता है.

कितनी मिलती है ADGP और DGP को सैलरी?

ADGP की सैलरी हर महीने करीब 2,05,000 रुपये होती है. जबकि, DGP की मासिक सैलरी 7th Pay Commission के तहत 2,25,000 रुपये के करीब होती है.

ADGP और DGP में कौन सबसे पावरफुल?

ADGP और DGP में कौन सबसे पावरफुल है ये उच्च पद को जानकर आप खुद समझ गए होंगे. जी हां, डीजीपी का पद एडीजीपी से बड़ा और पावरफुल होता है. सरल भाषा कहें तो राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी होते हैं और उनके सहयोगी और दूसरे सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में ADGP होता है. दोनों में ज्यादा DGP होता है.

