AFCAT 1 Admit Card 2026: वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

AFCAT 1 2026 Admit Card Released: भारतीय वायुसेना की ओर से एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया है वो IAF की वेबसाइट के माध्यम से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1 2026) का आयोजन 31 जनवरी 2026 को किया जाएगा. इस परीक्षा का एडमिट कार्ड आईएएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है. वेबसाइट पर इसका डायरेक्ट लिंक है जिसके माध्यम से हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

AFCAT 1 Exam Schedule: कब और किस समय होगी परीक्षा?

भारतीय वायुसेना की ओर से एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 1 परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी, शनिवार को किया जाएगा. एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाएगी. सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक AFCAT 1 परीक्षा का आयोजन होगा. कुल 300 अंकों के 100 सवाल होंगे.

कहां से डाउनलोड करें AFCAT 1 का एडमिट कार्ड?

AFCAT 1 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भारतीय वायु सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. यहां एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक शो होगा और यहां से एडमिट कार्ड देखने के साथ प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे. इसके लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करना होगा.

AFCAT 1 2026 Admit Card: कैसे डाउनलोड करें हॉल टिकट?

AFCAT 1 परीक्षा का हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए भारतीय वायु सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. IAF की वेबसाइट https://afcat.edcil.co.in/ पर AFCAT 1 2026 एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद लिंक के माध्यम से हॉल टिकट के लिए नया पेज ओपन होगा. रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड के साथ दिया गया कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर लें. इसके बाद स्क्रीन पर AFCAT 1 परीक्षा एडमिट कार्ड शो हो जाएगा जिसे डाउनलोड कर सकते हैं. यहां से एग्जाम हॉल टिकट को डाउनलोड करने और प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन मिलेगा.

AFCAT 1 2026 परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी या अपडेट के लिए भारतीय वायु सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. परीक्षा की अपडेट चेक करने के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. ध्यान रहे कि बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा की अनुमति नहीं मिलेगी और एग्जाम सेंटर में एंट्री भी नहीं मिल सकती है.

