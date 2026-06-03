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Hindi Newsशिक्षाAFCAT 2 Merit List Pdf: 744 में चमके ये दो सितारे! AFCAT-2 मेरिट लिस्ट में आलोक सिंह और महकप्रीत कौर ने मारी बाजी

AFCAT 2 Merit List Pdf: 744 में चमके ये दो सितारे! AFCAT-2 मेरिट लिस्ट में आलोक सिंह और महकप्रीत कौर ने मारी बाजी

AFCAT-2 मेरिट लिस्ट जारी हो गई है. कुल 744 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है. आलोक सिंह और महकप्रीत कौर ने अपनी-अपनी श्रेणियों में ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की है. जानिए टॉपर्स, चयन प्रक्रिया और PDF डाउनलोड करने का तरीका.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 03, 2026, 10:52 PM IST
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AFCAT 2 Merit List Pdf: 744 में चमके ये दो सितारे! AFCAT-2 मेरिट लिस्ट में आलोक सिंह और महकप्रीत कौर ने मारी बाजी

भारतीय वायुसेना में अफसर बनने का सपना देखने वाले हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. AFCAT-2 मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 744 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है. इस बार मेरिट लिस्ट में कई युवा प्रतिभाओं ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आलोक सिंह और महकप्रीत कौर की हो रही है, जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की है. वायुसेना में शामिल होने की राह आसान नहीं होती और इसके लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, AFSB इंटरव्यू और मेडिकल जांच जैसी कई कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों में खुशी की लहर है. हालांकि वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने भर से अंतिम चयन सुनिश्चित नहीं होता. आइए जानते हैं इस मेरिट लिस्ट की पूरी कहानी.

AFCAT एंट्री श्रेणी में पुरुष वर्ग में आलोक सिंह ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है. वहीं महिला वर्ग में महकप्रीत कौर ने टॉप कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग शाखा में पुरुष वर्ग से सौरभ सेनी पहले स्थान पर रहे, जबकि महिला वर्ग में सुहानी ने बाजी मारी. एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत राहुल कुमार और रिद्धि मल्होत्रा ने अपनी-अपनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया. वहीं सर्विस एंट्री कमीशन श्रेणी में प्रदीप कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है.

कितने अभ्यर्थी सफल हुए?

भारतीय वायुसेना द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार कुल 744 उम्मीदवारों का चयन विभिन्न एंट्री श्रेणियों के माध्यम से किया गया है. इनमें AFCAT पुरुष एंट्री के तहत सबसे अधिक उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है. महिला उम्मीदवारों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और AFCAT महिला एंट्री में 226 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है. इसके अलावा तकनीकी यानी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग शाखा के लिए 106 उम्मीदवार चुने गए हैं. एनसीसी स्पेशल एंट्री के जरिए 23 कैडेट्स और सर्विस एंट्री कमीशन के माध्यम से 9 जवानों को अधिकारी प्रशिक्षण का अवसर मिला है.

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क्या मेरिट लिस्ट से चयन तय है?

वायुसेना ने साफ किया है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब अंतिम चयन नहीं है. उम्मीदवारों को अभी मेडिकल फिटनेस, उपलब्ध रिक्तियों और अंतिम मेरिट स्थिति जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा. इसके बाद ही जॉइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे. इसलिए चयनित उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रियाओं के लिए तैयार रहना होगा. वायुसेना का कहना है कि अंतिम नियुक्ति पूरी तरह निर्धारित नियमों और उपलब्ध सीटों के आधार पर की जाएगी.

रिजल्ट PDF कैसे डाउनलोड करें?

मेरिट लिस्ट देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर मौजूद "What's New" सेक्शन में जाएं और "ORDER OF MERIT OF ALL AFSB RECOMMENDED CANDIDATES" लिंक पर क्लिक करें. लिंक खुलते ही मेरिट लिस्ट की PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी. उम्मीदवार Ctrl+F का उपयोग करके अपना नाम या रोल नंबर आसानी से खोज सकते हैं. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस PDF को डाउनलोड करके सुरक्षित रखना भी बेहतर रहेगा.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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