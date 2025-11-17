AFCAT 2026: एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन

IAF AFCAT Registration 2026: इंडियन एयर फोर्स (IAF) ने सोमवार, 17 नवंबर, 2025 को एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दिया है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से अपने AFCAT 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें.

ऐसे करें आवेदन

IAF AFCAT 2026 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद खुद को रजिस्टर कर लगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ऑफिशियल वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट लिंक

