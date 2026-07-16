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विदेश में सस्ती पढ़ाई! जर्मनी की टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन सी, कैसे और किसे मिल सकेगा एडमिशन?

अगर आप विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं और जर्मनी से डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो यहां की 5 सस्ती और टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) की रैंकिंग के आधार पर जर्मनी में कौन सी टॉप 5 यूनिवर्सिटी है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 16, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:37 PM IST
विदेश में सस्ती पढ़ाई! जर्मनी की टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन सी, कैसे और किसे मिल सकेगा एडमिशन?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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