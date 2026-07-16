/विदेश में सस्ती पढ़ाई! जर्मनी की टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन सी, कैसे और किसे मिल सकेगा एडमिशन?

Germany Top 5 Universities: 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई भारतीय छात्रों का सपना होता है कि वो हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए विदेश जाएं. हालांकि, वहां जाना भी उतना आसान नहीं होता है तमाम खर्चे और प्रक्रिया को अपनाना जरूरी होता है. भारतीय छात्र के लिए विदेश में पढ़ाई करने की लिए रहने और खाने-पीने के खर्चों के अलावा ट्यूशन फीस आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है. दुनिया भर में कई देश हैं जो भारतीय स्टूडेंट्स के लिए लाखों रुपये का खर्च बढ़ा सकते हैं लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां रहकर डिग्री हासिल करने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है.
जर्मनी में सरकारी संस्थान भी हैं जहां पर मुफ्त में विदेशी छात्र पढ़ाई कर सकते हैं. एक छोटी सी फीस देकर विभिन्न कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. ऐसे में कुल मिलाकर रहने का खर्च करीब 70 हजार से 1 लाख रुपये तक महीने का आ सकता है. आइए जर्मनी की टॉप 5 यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं.
THE रैंकिंग में RWTH आचेन यूनिवर्सिटी को दुनिया भर में 92वां स्थान मिला है. यूरोप में प्रसिद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तौर पर इसे जाना जाता है और यहां साइंस संबंधित कोर्स करने वाले अधिक छात्र एडमिशन लेते हैं. ये यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंसेज और कंप्यूटर साइंस के लिए फेमस है.
टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंक में हमबोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन को 89वां स्थान मिला हुआ है. ये जर्मनी के बर्लिन में स्थित है. इस यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज और इकोनॉमिक्स जैसे कोर्स प्रसिद्ध है. ये बड़े पैमाने पर रिसर्च के लिए भी जाना जाता है.
THE रैंकिंग में हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 49वीं है. इसे मेडिसिन, फिजिक्स, ह्यूमैनिटीज और लाइफ साइंस के लिए जाना जाता है. 100 से ज्यादा देश के छात्र यहां पढ़ते हैं. रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी काफी प्रसिद्ध है. जर्मनी के सबसे लोकप्रिय यूनिवर्सिटी में से एक हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय है.
दुनियाभर में LMU म्यूनिख यूनिवर्सिटी को 34वीं रैंक मिली हुई है. जर्मनी की सबसे बेस्ट रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में इसे जाना जाता है. ये यूनिवर्सिटी भी सोशल साइंसे, मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज, लॉ और नेचुरल साइंस की पढ़ाई के लिए बेस्ट मानी जाती है. यहां एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए जॉब के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं.
दुनियाभर में LMU म्यूनिख यूनिवर्सिटी को 34वीं रैंक मिली हुई है. जर्मनी की सबसे बेस्ट रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में इसे जाना जाता है. ये यूनिवर्सिटी भी सोशल साइंस, मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज, लॉ और नेचुरल साइंस की पढ़ाई के लिए बेस्ट मानी जाती है. यहां एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए जॉब के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं.
जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों को भी एडमिशन मिल सकता है लेकिन शर्त के अनुसार उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा. कुछ प्रवेश परीक्षाएं हैं जिसमें शामिल होना होगा जिसके बाद वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर नियमों के बारे में अधिक जान सकते हैं. जर्मनी से करनी है डिग्री हासिल करने के लिए भारतीय छात्रों को कौन-कौन से टेस्ट देने होते हैं? ये इस लिंक (Germany University Admission Entrance Test) पर क्लिक करके जान सकते हैं.