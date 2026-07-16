/विदेश में सस्ती पढ़ाई! जर्मनी की टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन सी, कैसे और किसे मिल सकेगा एडमिशन?

Germany Top 5 Universities: 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई भारतीय छात्रों का सपना होता है कि वो हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए विदेश जाएं. हालांकि, वहां जाना भी उतना आसान नहीं होता है तमाम खर्चे और प्रक्रिया को अपनाना जरूरी होता है. भारतीय छात्र के लिए विदेश में पढ़ाई करने की लिए रहने और खाने-पीने के खर्चों के अलावा ट्यूशन फीस आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है. दुनिया भर में कई देश हैं जो भारतीय स्टूडेंट्स के लिए लाखों रुपये का खर्च बढ़ा सकते हैं लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां रहकर डिग्री हासिल करने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है.